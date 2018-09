Apple sẽ ra iPhone 6S siêu mỏng

Độ mỏng của smartphone thế hệ tiếp theo của Apple có thể tiếp tục được cải thiện hơn nữa.

Chuyên gia phân tích Ming Chi Kuo dẫn nguồn tin từ chuỗi cung ứng của Apple cho biết nhà máy Foxconn sẽ tiếp tục là đơn vị sản xuất chính cho iPhone 6S với khoảng 60-70% sản phẩm. Phần còn lại nhiều khả năng sẽ do nhà máy Pegatron sản xuất. Ngoài ra, Foxconn có thể sẽ là đối tác duy nhất giúp Apple lắp ráp iPad Pro 12,9 inch. Máy được cho là sẽ giới thiệu cuối năm nay hoặc đầu năm tới.

Nhờ sự chuẩn bị tích cực của Foxconn trong thời gian qua, Apple có thể giới thiệu iPhone tiếp theo sớm hơn vài tuần so với dự kiến.

Ông Ming Chi Kuo dự đoán kích thước màn hình của bộ đôi iPhone 6S và 6S Plus vẫn là 4,7 và 5,5 inch. Trong đó, khoảng 66% sẽ là iPhone 6S. Tỷ lệ này có thể được Apple điều chỉnh nếu nhu cầu của iPhone 6S Plus tăng cao, giống như trường hợp của iPhone 6 Plus gần đây.

Ngoài ra, chuyên gia cũng cho biết Apple sẽ sử dụng công nghệ Force Touch trên Apple Watch cho thế hệ iPhone tiếp theo.

Một nguồn tin khác cho biết công ty Mỹ sẽ trang bị màn hình của iPhone 6S với chip đèn nền LED nhỏ hơn với kích thước 3 x 0,85 mm. Cải tiến giúp smartphone mới mỏng hơn từ 0,2 đến 0,6 mm. Bên cạnh đó, thiết bị cũng tiết kiệm được nhiều không gian bên trong, đồng nghĩa với dung lượng pin có thể được nâng lên.

Trọng Nghĩa