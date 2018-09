Apple sắp ra mắt tính năng giúp người dùng 'cai nghiện' iPhone

Tính năng là một phần của iOS 12, phiên bản hệ điều hành di động Apple chuẩn bị cho ra mắt tại sự kiện WWDC 2018 diễn ra ngày 4/6.

Theo CNBC, với tên gọi Digital Health, tính năng giúp người dùng tự giác hơn trong việc sử dụng iPhone, iPad. Cụ thể, có công cụ cho thấy người dùng dành bao nhiêu thời gian để sử dụng các ứng dụng iOS.

Hồi đầu tháng trước, Google cũng giới thiệu những tính năng tương tự khi hãng ra mắt Android P, phiên bản mới nhất của hệ điều hành Android. Android P có một bảng thống kê ứng dụng tổng quan cho phép người dùng theo dõi thời gian bỏ ra cho mỗi ứng dụng. Bên cạnh đó, người dùng còn có thể tự đặt giới hạn thời gian cho các ứng dụng, qua đó người dùng không thể truy cập vào một ứng dụng nào đó nữa sau khi hết thời gian đặt ra.

Chế độ "Do Not Disturb" tắt âm thanh của mọi thông báo, còn tính năng "Wind Down" chuyển tông màu của điện thoại sang màu xám trong một khoảng thời gian nhất định để làm giảm tình trạng khó ngủ do sử dụng smartphone quá nhiều.

Theo truyền thống, Apple công bố phiên bản mới của hệ điều hành iOS tại WWDC, sau đó triển khai tới người dùng trong mùa thu.

