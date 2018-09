Apple quyết giữ iPhone 16GB vì lợi nhuận

Trong khi smartphone cao cấp khác đều có bộ nhớ tối thiểu 32GB, Apple vẫn chỉ trang bị cho iPhone bộ nhớ 16GB.

Nếu theo đúng lộ trình như những năm gần đây, Apple sẽ công bố thế hệ iPhone mới của hãng - có tên iPhone 6S và 6S Plus - vào đầu tháng 9, sau đó đem sản phẩm ra thị trường cách lễ công bố ít ngày.

Giống như các dòng "S" trước đây, iPhone 6S và 6S Plus nhiều khả năng vẫn sẽ giữ nguyên thiết kế của iPhone 6 và 6 Plus ra mắt năm ngoái. Apple chỉ thực hiện các nâng cấp về cấu hình như chip xử lý mạnh hơn, camera tốt hơn, màn hình Force Touch.

Tuy nhiên, theo những đồn đoán gần đây, có một thành phần vẫn sẽ được Apple giữ nguyên và điều này sẽ làm rất nhiều người không vui, đó là bộ nhớ lưu trữ. iPhone 6S được đồn sẽ chỉ có bộ nhớ 16GB cho phiên bản thấp nhất giống iPhone 6. Thông tin này bị lộ qua hình ảnh bo mạch chủ của iPhone 6S rò rỉ trên trang 9to5mac: module bộ nhớ flash mà Toshiba sản xuất cho iPhone thế hệ mới có dung lượng chỉ 16GB. Mark Gurman, tác giả của bức ảnh, là người từng có nhiều tin đồn chính xác về sản phẩm của Apple trong quá khứ. 9to5mac nhận định rằng Apple chưa từng "phá lệ" để hủy bỏ bản 16GB và nâng cấp bộ nhớ lên 32GB cho iPhone vào phút chót, trước khi smartphone này ra mắt.

Trong nhiều năm qua, Apple sản xuất iPhone phiên bản rẻ nhất có bộ nhớ 16GB, với giá bán 199 USD kèm hợp đồng của nhà mạng. Phiên bản không khóa mạng có giá 649 USD. Tuy nhiên, có một thực tế rằng phiên bản bộ nhớ 16GB trên smartphone dường như đã không còn phù hợp với "thời cuộc". Sau khi cài đặt hệ điều hành, lưu trữ ảnh chụp, tải một số game đồ họa cao, lưu nhạc... người dùng bắt đầu thấy bộ nhớ bị đầy và không còn chỗ chứa.

Khi ra mắt iOS 9 cùng iPhone 6S sắp tới, Apple sẽ giảm yêu cầu bộ nhớ trống khi nâng cấp iOS 9, từ 4,6 GB của iOS 8 xuống chỉ còn 1,3 GB. Kích thước ứng dụng cũng được giảm xuống thông qua một tính năng có tên "app thinning". Về cơ bản, "app thinning" sẽ giúp lập trình viên nhận biết được người dùng đang sử dụng thế hệ iPhone nào, để từ đó "cắt gọt" bớt các chức năng của ứng dụng đối với các đời iPhone không còn hỗ trợ, từ đó giảm kích cỡ ứng dụng xuống.

Tuy nhiên, 1,3 GB chỉ là yêu cầu bộ nhớ khi nâng cấp. Sau khi cài đặt xong iOS 9, hệ điều hành vẫn sẽ chiếm một phần không nhỏ bộ nhớ lưu trữ. Nếu thường xuyên chụp ảnh và quay video bằng iPhone, bạn sẽ thấy chẳng bao lâu mà tình trạng cạn kiệt bộ nhớ sẽ lại xảy ra.

Đến đây, hẳn nhiều người sẽ thắc mắc vì sao Apple không từ bỏ phiên bản 16GB và tăng bộ nhớ tối thiểu của iPhone lên 32GB - điều mà hiện tại hầu hết các smartphone Android cao cấp như Samsung Galaxy S6 - S6 Edge, HTC One M9, LG G4, đều đã có. Riêng LG G4 thậm chí còn hỗ trợ mở rộng bộ nhớ lưu trữ qua thẻ nhớ ngoài.

Kể từ iPhone 5S trở về trước, Apple bán iPhone với phiên bản bộ nhớ tăng dần từ 16GB, 32GB, rồi 64GB, với giá bán tăng thêm 100 USD cho mỗi mức dung lượng. Tuy nhiên, khi ra mắt iPhone 6 tháng 9 năm ngoái, "Táo khuyết" bán iPhone bản 16GB với giá 649 USD và 749 USD cho bản 64GB, bỏ qua bản 32GB. Như vậy, cũng chỉ với 100 USD bỏ thêm, người dùng giờ đây có thể sở hữu hẳn phiên bản 64GB, cao hơn gấp 4 lần - thay vì chỉ là gấp đôi như từ iPhone 5S về trước. Bằng cách này, Apple đã "mời mọc" người dùng một cách vô cùng khéo léo để họ bỏ qua phiên bản 16GB và chọn mua bản 64 GB.

Trong khi đó, sau khi nghiên cứu giá thành các linh kiện của iPhone 6, hãng phân tích IHS cho biết Apple chỉ mất thêm 20 USD để trang bị bộ nhớ flash 64GB cho iPhone so với bộ nhớ 16GB. Từ đây có thể suy ra nếu Apple càng lôi kéo được nhiều người chọn mua bản 64GB, họ càng thu được những khoản lợi nhuận kếch xù, lãi hơn rất nhiều so với bản 16GB. Và những con số thực tế cũng chứng minh rằng chính sách của"táo khuyết" đã thành công mỹ mãn. Giá bán iPhone trung bình trong quý IV/2014 (quý iPhone 6 và 6 Plus lên kệ) là 687 USD, trong khi con số này trên Android chỉ là 254 USD.