Apple kết thúc chương trình thay pin giá ưu đãi vào cuối năm 2018

Theo Macrumors, Apple đóng chương trình thay pin iPhone cũ với giá ưu đãi 29 USD ngày 31/12 tới.

Sau ngày 31/12, mức giá thay pin iPhone mới trở lại mức thông thường. Đối với hầu hết model iPhone đời cũ, mức giá sẽ nâng lên 49 USD. Trong khi đó model iPhone X có giá thay 69 USD.

Các model mới nhất là iPhone XS, XS Max và iPhone XR có giá thay pin 69 USD. Riêng các model còn lại có giá thay pin cao nhất là 79 USD. Các mức giá áp dụng cho iPhone hết hạn bảo hành.

Các model áp dụng thay pin với giá ưu đãi 29 USD hiện nay gồm iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X.

Đây đều là các model bị ảnh hưởng từ vụ bê bối "làm chậm iPhone" hồi đầu năm 2018 của Apple. Các model iPhone 2018 không được áp dụng giá thay pin ưu đãi vì đây là các model iPhone đời mới nên chưa gặp phải hiện tượng chai pin.

Ở Việt Nam, người dùng có thể liên hệ các cửa hàng ủy quyền của Apple như FPT Shop hoặc trung tâm bảo hành của Apple tại Việt Nam để thay pin chính hãng.

Người dùng có thể kiểm tra mức độ chai pin của iPhone thông qua tính năng Battery Health kể từ iOS 11.4.

Vụ bê bối làm chậm iPhone hồi cuối năm 2017 để lại một vết nhơ lớn cho Apple và buộc công ty phải đưa ra chương trình thay pin để làm nguôi giận những cái đầu nóng của người dùng iPhone. Chương trình kéo dài từ đầu năm 2018 tới nay.