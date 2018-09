Apple 'hốt bạc' nhờ iPhone 6 dung lượng thấp

Nhu cầu nâng cấp bộ nhớ từ phiên bản 16 GB sẽ giúp công ty Mỹ dễ dàng đút túi ba tỷ USD trong năm 2015.

iPhone 6 có phiên bản thấp nhất là 16 GB - dung lượng không đủ để lưu trữ các nội dung số đang ngày càng lớn thêm. Nhu cầu nâng cấp bộ nhớ lưu trữ trên chiếc iPhone mới giúp Apple dễ dàng mang về thêm ba tỷ USD trong 2015.

iPhone 6 là smartphone hàng đầu thị trường, được các fan của Apple háo hức săn đón. Minh chứng là những kỷ lục về doanh số mà chiếc smartphone này đạt được. Tuy nhiên, một vấn đề lớn với thế hệ iPhone mới nhất này nằm ở bộ nhớ lưu trữ.

Để tiết kiệm chi phí, nhiều người dùng ban đầu chỉ lựa chọn phiên bản iPhone 6 có dung lượng bộ nhớ chỉ 16 GB. Tuy nhiên, hiện nay các nội dung số đang ngày càng nhiều thêm và ngày càng ngốn bộ nhớ lưu trữ của máy. Với chỉ 16 GB, người dùng gần như luôn ở trong tình trạng bộ nhớ bị đầy, buộc họ phải xóa bớt các file cũ nếu muốn tiếp tục lưu trữ nội dung mới.

Thực trạng này khiến nhu cầu mua iPhone có dung lượng bộ nhớ lớn hơn sẽ lên cao ngay trong năm sau. Điều này, tất nhiên sẽ "có hại" cho túi tiền người dùng, nhưng đồng thời cũng sẽ là niềm vui của Apple.

Theo nhà phân tích Neil Cybart của Above Avalon, "Táo khuyết" sẽ dễ dàng kiếm thêm ba tỷ USD nhờ nhu cầu nâng cấp bộ nhớ trên iPhone 6 và 6 Plus. Neil Cybart phân tích Apple tiếp tục bán ra phiên bản iPhone có dung lượng lưu trữ chỉ 16 GB, tuy nhiên, họ đã loại bỏ bản 32 GB và chỉ bán bản 64 GB với giá đắt hơn 100 USD so với bản 16 GB.

Với chính sách này, Apple sẽ hướng người dùng tìm đến phiên bản bộ nhớ 64 GB ngày một nhiều hơn, giúp cho giá bán trung bình của iPhone lại càng cao hơn trước. Dù bên ngoài, có vẻ người dùng đang được hưởng lợi khi chỉ phải bỏ ra 100 USD để thêm được 48 GB lưu trữ. Tính toán giá bán rồi so sánh với chi phí cho bộ nhớ, Cybart dự đoán rằng Apple kiếm được ba tỷ USD trong 2015, chỉ bằng cách ra mắt chiếc iPhone 6 phiên bản 16 GB trong 2014.

Trong khi đó, hầu hết điện thoại Android cho phép người dùng mở rộng bộ nhớ lưu trữ qua khe cắm thẻ microSD. Đó là chưa kể các điện thoại Android cao cấp thường có bộ nhớ trong ít nhất 32 GB. Việc Apple "câu khách" bằng phiên bản iPhone 16 GB có thể giúp mang lại lợi nhuận tốt, thế nhưng về lâu dài đó không phải là cách hay bởi nó có thể khiến fan "Táo khuyết" cảm thấy không hài lòng.

