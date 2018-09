Apple giảm giá hàng loạt iPhone đời cũ

Các model iPhone SE, iPhone 6S cho tới iPhone 7 vẫn được Apple giữ lại trên thị trường nhưng giảm giá.

Dù trình làng tới ba mẫu iPhone mới, iPhone X cùng bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus, Apple vẫn giữ lại 5 model đời cũ bao gồm bộ đôi 7 và 7 Plus, 6S và 6S Plus cùng model nhỏ gọn SE, không loại bỏ khỏi thị trường như thói quen trước kia.

Thậm chí, các model đời cũ còn được Apple giảm giá sâu khiến cho dải sản phẩm iPhone giờ tiến sâu xuống phân khúc phổ thông, cạnh tranh hẳn với điện thoại Android.

Giữ lại model cũ bằng cách giảm giá khiến cho dải sản phẩm iPhone của Apple rất đa dạng về giá và lựa chọn.

Ví dụ với iPhone SE, thay vì mức giá 399 USD khoảng 8,5 triệu đồng, model này được giảm 50 USD xuống chỉ còn 349 USD cho dung lượng 32GB. Phiên bản SE 128GB cũng còn 449 USD.

Nếu như mọi năm, iPhone 6S và 6S Plus sẽ bị khai tử sau khi iPhone 8 và 8 Plus trình làng nhưng thực tế, cả hai vẫn được Apple giữ lại trên thị trường với giá mới thấp hơn 100 USD. iPhone 6S có giá lần lượt 449 USD và 549 USD cho dung lượng 32GB và 128GB. Còn iPhone 6S Plus là hai mức 549 USD và 649 USD.

iPhone 7 và 7 Plus cũng có mức giảm tương tự 100 USD.

Giá cũ Giá mới từ 12/9 iPhone SE 32GB 399 USD 349 USD (giảm 50 USD) iPhone SE 128GB 499 USD 449 USD (giảm 50 USD) iPhone 6s 32GB 549 USD 449 USD (giảm 100 USD) iPhone 6s 128GB 649 USD 549 USD (giảm 100 USD) iPhone 6s Plus 32GB 649 USD 549 USD (giảm 100 USD) iPhone 6s Plus 128GB 749 USD 649 USD (giảm 100 USD) iPhone 7 32GB 649 USD 549 USD (giảm 100 USD) iPhone 7 128GB 749 USD 649 USD (giảm 100 USD) iPhone 7 Plus 32GB 769 USD 669 USD (giảm 100 USD) iPhone 7 Plus 128GB 869 USD 769 USD (giảm 100 USD)

Với việc không khai tử đời cũ nào và còn ra thêm ba dòng iPhone mới, nếu tính theo từng phiên bản bộ nhớ, Apple giờ có tới 18 model khác nhau. Tại một số thị trường ở Việt Nam, thậm chí Apple còn giữ lại cả iPhone 6 32GB và iPhone 5S 16GB.