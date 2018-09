Apple giảm giá cáp USB-C to Lightning còn 19 USD

Thay vì 25 USD, cáp kết nối hai cổng USB-C và Lightning giờ chỉ còn 19 USD, nhưng ở Việt Nam, loại này vẫn giữ giá 850 nghìn đồng.

Theo The Verge, việc giảm giá xuất hiện trong bối cảnh có nhiều tin đồn rằng iPhone ra mắt năm nay sẽ bao gồm cáp USB-C to Lightning, thay vì sử dụng cáp chuyển USB-A như cũ.

Hiện nay, cáp chuyển đổi từ USB-A to Lightning cũng có giá 19 USD. Tuy nhiên, phiên bản giảm giá chỉ áp dụng cho cáp USB-C to Lightning có chiều dài một mét. Dù được giảm 6 USD, mức giá 19 USD hiện nay vẫn được xem là khá cao. Trong khi đó, cáp USB-C to Lightning chiều dài 2m không được giảm, giữ nguyên mức 35 USD.

Rất hiếm khi Apple giảm giá các phụ kiện. Trước đó, Apple chỉ giảm giá cáp USB-C to Lightning và các cổng kết nối khác trong thời gian hạn chế, nhằm xóa dịu phản hồi tiêu cực của người dùng khi chuyển cổng kết nối cũ sang USB-C trên MacBook.

Tại Việt Nam, cáp USB-C to Lightning loại một mét chính hãng Apple được bán khoảng 850 nghìn đồng. Mức này cao hơn 50% so với giá bán tại Mỹ khi Apple chưa giảm và đắt gần gấp đôi so với giá bán sau khi đã giảm. Thị trường cũng xuất hiện công ty thứ ba làm cáp USB-C to Lightning, đa số đến từ Trung Quốc như Baseus, Faracent, Leonis... với giá khoảng 100-300 nghìn đồng, rẻ hơn nhiều so với cáp chính hãng Apple. Tuy nhiên, những loại này đều không được cấp chứng chỉ MFI (Made For iPhone, iPad).

Đức Anh, một người có nhiều kinh nghiệm sử dụng các sản phẩm của Apple, cho biết, người dùng muốn sạc nhanh cho iPhone 8, 8 Plus hay X buộc phải mua cáp USB-C to Lightning chính hãng Apple dù giá đắt hơn nhiều. Các loại sạc khác của bên thứ ba hoặc không sạc nhanh, hoặc không đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thiết bị và người dùng vì chưa được Apple chứng nhận.

Từ tháng ba, Apple bắt đầu cấp chứng chỉ MFI cho phép bên thứ ba sản xuất sạc USB-C hỗ trợ sạc nhanh (Power Delivery) và cáp USB-C to Lightning. Trong thời gian tới, người dùng có thể mua bộ sạc nhanh và cáp của bên thứ ba với giá rẻ hơn Apple nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và tính tương thích cho iPhone.

Một số tin đồn khác gần đây cho thấy năm nay Apple sẽ trang bị củ sạc mới có công suất 18W, với kích thước nhỏ hơn củ sạc 29W dành cho MacBook. Đây cũng là công suất nâng cấp đáng kể so với mức 5W trên các phiên bản iPhone hiện tại hay mức 10W và 12W trên nhiều mẫu iPad. Sản phẩm cũng đi kèm cáp USB-C to Lightning để giúp điện thoại sạc siêu nhanh.

Mai Anh - Đình Nam