Apple gặp khó khi sản xuất màn LCD cho iPhone 2018

Việc ứng dụng màn hình LCD lên một smartphone được thiết kế để sử dụng màn Oled là một thử thách mà Apple phải đối mặt trong thời gian tới.

Ngay từ tháng 9 năm ngoái, trước khi iPhone X được ra mắt, có rất nhiều tin đồn về iPhone X Plus có màn hình LCD lớn hơn 6 inch. Tuy vậy, hãng đẩy kế hoạch này sang năm nay và quyết định ra mắt iPhone X với màn hình Oled 5,8 inch trước.

iPhone X Plus sẽ được ra mắt vào tháng 9 năm nay, với giá bán 700 USD. Nhưng việc ứng dụng một màn hình LCD lên một thiết kế viền mỏng sẽ không đơn giản. Hiện tại để đạt được phần viền dưới siêu mỏng, Apple phải gập màn hình xuống dưới, tận dụng khả năng tự phát sáng của màn hình OLED. Nhưng với màn hình LCD, việc gập màn hình đồng nghĩa với việc phần đó dày lên gấp đôi, đèn nền sẽ khó có thể chiếu sáng được như các phần khác.

Theo một số nguồn tin, Apple sẽ sử dụng công nghệ đèn nền của hãng Nichia từ Nhật Bản để giải quyết vấn đề này. Hãng sẽ sử dụng đèn nền 0.3t thay cho đèn 0.4t, giúp phần viền dưới có thể mỏng chỉ 2-2,5mm thay vì 4-4,5mm như các smartphone khác và sẽ không gập màn hình nữa.

Trong quá khứ, Apple thường làm việc với các nhà cung ứng để sản xuất màn hình theo đúng cấu hình kỹ thuật mà mình đưa ra. Màn hình LCD được sử dụng trên iPhone X Plus chắc chắn phải có những yêu cầu kỹ thuật rất cao, nhất là về tính dẻo dai, độ mỏng, độ tương phản cao nhất có thể, phần cảm ứng gần với lớp kính nhất. Rất có thể iPhone X Plus không thể có phần viền mỏng được như iPhone X Oled hiện nay, nhưng vẫn sẽ mỏng hơn so với các smartphone sử dụng LCD khác.

Theo Nghe Nhìn