Apple đưa tính năng 'làm chậm máy' lên iPhone X

Tính năng quản lý pin được kích hoạt sau khi iPhone gặp sự cố sập nguồn do dung lượng pin tối đa xuống thấp hơn 80%.

Trong thông báo phát hành bản iOS 12.1, Apple cập nhật điều khoản khẳng định đưa tính năng gây tranh cãi hồi năm ngoái lên iPhone 8, 8 Plus và iPhone X. Tính năng này từng xuất hiện trên hàng loạt model iPhone đời cũ như iPhone 6, 6 Plus, iPhone 6S, 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7, 7 Plus

Tính năng "làm chậm iPhone" nhằm quản lý hiệu suất, tránh máy bị sập nguồn bất ngờ do pin bị chai sau một thời gian sử dụng. Khi đó, phần mềm theo dõi nhiệt độ, trạng thái pin và trở kháng. Thông thường tính năng sẽ được kích hoạt tự động nhưng mới đây, Apple cho phép người dùng có thể tắt tính năng này kể từ iOS 11.3.

Năm ngoái, Apple không đưa tính năng này lên iPhone X, iPhone 8, 8 Plus vì cả ba là các model mới ra mắt.

Tính năng quản lý pin được kích hoạt sau khi iPhone gặp sự cố sập nguồn do dung lượng pin tối đa xuống thấp hơn 80%. Dung lượng tối đa là mức dung lượng pin so với khi pin còn mới. Dung lượng thấp sẽ dẫn tới số giờ sử dụng iPhone ngắn hơn sau mỗi lần sạc.

Để tắt tính năng quản lý pin, bạn vào phần Cài đặt > Pin > Tình trạng pin > Dung lượng hiệu năng tối đa > Tắt.