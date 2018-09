Apple đặt sản xuất iPhone 6 nhiều kỷ lục

Màn hình lớn, nhiều tính năng độc đáo, iPhone mới sẽ hút hàng và Apple đặt sản xuất tới 68 triệu thiết bị trong năm nay.

iPhone 6 sẽ là thế hệ đột phá. Ảnh: TĐ.

iPhone thế hệ thứ 8 được dự đoán sẽ trình làng với hai phiên bản màn hình 4,7 và 5,5 inch. Theo nguồn tin tại Đài Loan của PhoneArena, ước tính Apple sẽ đặt hàng khoảng 68 triệu chiếc iPhone 6 cho lô hàng đầu tiên. Số lượng này không rõ của một phiên bản hay cả hai nhưng đặc biệt ấn tượng khi gấp đôi lượng đặt hàng iPhone 5 cách đây hai năm.

Báo cáo cho biết, iPhone 6 bắt đầu sản xuất hàng loạt từ tháng 7. Hai đối tác gia công cho Apple là Foxconn và Pegatron đã được thông báo trước về lượng đặt hàng cao kỷ lục này. Công ty Trung Quốc dự kiến sản xuất khoảng 70% lượng iPhone mới đã tuyển thêm đồng loạt tới 100.000 công nhân. Pegatron cũng nâng số lao động thêm 30%.

Theo Wall Street Journal, nhà sản xuất TSMC đang vận chuyển chip A8 được trang bị trên điện thoại và máy tính bảng mới của Apple. Thông tin này củng cố nhận định iPhone 6, iPad Air 2 hay iPad Mini Retina 2 có thể trình làng vào tháng 9.

Apple sẽ giới thiệu công nghệ mới trên chiếc iPhone 6. Ảnh: TĐ.

Trước thời điểm ra mắt, nhiều linh kiện iPhone 6 đã được rò rỉ. Tuy vậy, thông tin mới cho biết Apple còn trang bị “vũ khí bí mật” cho mẫu điện thoại mới. Công nghệ phản hồi xúc giác được cho là sẽ trang bị trên iPhone 6. Tùy theo cách tương tác với màn hình cảm ứng, điện thoại sẽ đưa ra phản hồi tương ứng nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Apple đã có nhiều bằng sáng chế xung quanh công nghệ này. So với phản hồi xúc giác dựa trên cảm biến rung, tính năng trên iPhone 6 được nhận định sẽ khác biệt nhiều nhờ độ nhạy cao. Do trang bị mới, linh kiện phản hồi xúc giác sẽ có giá cao hơn 2 đến 3 lần so với cảm biến rung giá 0,6 USD trên các mẫu iPhone cũ.

Thế Đình