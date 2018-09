Apple bán iPhone 6 ở 22 thị trường mới

Việt Nam chưa nằm trong danh sách các nước bán iPhone 6 và 6 Plus đợt thứ hai của công ty Mỹ.

Hôm nay 26/9, Apple tiếp tục bán iPhone 6 và 6 Plus đợt hai tại 22 quốc gia mới, Việt Nam vẫn chưa nằm trong danh sách này. Trung Quốc, một thị trường quan trọng của Apple, cũng không có mặt.

Trong đợt đầu bán iPhone 6 ( ngày 19/9), chỉ có 10 thị trường gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada, Australia, Nhật Bản, Hong Kong và Singapore được mua smartphone mới nhất của Apple. Ba ngày đầu lên kệ, “Táo khuyết” thông báo có hơn 10 triệu máy đến tay người tiêu dùng.

Trong đợt hai này, New Zealand là nước đầu tiên bán iPhone 6 và 6 Plus. Thiết bị có giá đắt hơn tại Mỹ. Bản iPhone 6 quốc tế có giá từ 999 NZD (792 USD) còn 6 Plus từ 1.149 NZD (911 USD). Đối với những người lo lắng iPhone 6 Plus dễ bị bẻ cong, Apple đã ra phát ngôn chính thức rằng chỉ 9 khách hàng phàn nàn và đây là trường hợp hiếm gặp.

21 thị trường khác nằm trong đợt phát hành iPhone 6 này gồm Áo, Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Ireland, đảo Mann, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Qatar, Nga, Ảrập Xêút, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất.

Theo Apple, cuối năm nay iPhone 6 sẽ được bán ra tại tổng cộng 115 quốc gia.

Theo ICTNews