Ảnh đầu tiên về HTC One mới

Tài khoản Twitter nổi tiếng @evleaks vừa cho đăng tải hình ảnh chiếc HTC M8 màu vàng.

HTC One mới có viền màn hình mỏng hơn và camera kép phía sau. Ảnh: @evleaks.

Thế hệ tiếp theo của chiếc điện thoại cao cấp nhất HTC sẽ trình làng ở London và New York ngày 25/3 tới. Di động có tên mã M8 là thế hệ thứ hai của dòng điện thoại rất thành công HTC One. M8 có thể được đặt tên rất dài là The All New One.

HTC M8 được trang bị màn hình 5 inch độ phân giải FullHD, sử dụng chip Snapdragon 800. Camera của máy sử dụng công nghệ Ultrapixel mới với hai camera phía sau cùng flash LED kép.

Tài khoản Twitter @evleaks vừa cho đăng tải tấm hình chiếc HTC M8 màu vàng. Theo nhân vật ảo nổi tiếng, chiếc di động mới của công ty Đài Loan sẽ có 3 màu bạc, xám và vàng. Thiết kế bên ngoài không có nhiều thay đổi với HTC One ngoài viền màn hình mỏng hơn và bộ đôi camera phía sau. @evleaks cũng tiết lộ có thể HTC sẽ đặt tên cho chiếc di động này là One 2014.

Trọng Nghĩa