Acruzo và Lead: Xứng tầm đối thủ

Hai xe cùng sở hữu cốp khủng rộng 37 lít, khả năng vận hành linh hoạt và tiết kiệm nhiêu liệu tối ưu.

Lead là xe tay ga thống trị phân khúc tầm trung ở Việt Nam nhiều năm qua. Sản phẩm của Honda không bắt mắt về vẻ ngoài, không trang bị nhiều công nghệ mới nhưng điểm "ăn khách" là dung tích cốp khủng - tính năng quan trọng ở phân khúc giá tầm trung tại Việt Nam. Sau nhiều năm đạt doanh số tốt, Lead "đau đầu" với đối thủ xứng tầm là Acruzo.

Yamaha trình làng xe tay ga mới với thể tích cốp 37 lít - con số đúng bằng Lead. Acruzo có phiên bản chuẩn giá 35 triệu đồng và cao cấp giá 36,5 triệu đồng, Lead cũng có hai phiên bản giá 37,5 triệu và 38,5 triệu đồng. Như vậy, giá bán của hai xe gần tương tự nhau.

Cùng dung tích 37 lít nhưng cốp của Acruzo phẳng hơn giúp bố trí xếp đồ có kích thước lớn tốt hơn Lead. Lead có nắp bình xăng đặt dưới cốp trước, trong khi Acruzo đặt nắp bình xăng đối diện ở khóa cho thao tác thuận tiện hơn. Ổ khóa điện của Acruzo trang thêm đèn LED phát sáng, giúp người sử dụng dễ dàng tra chìa khóa vào ổ. Lead không có tính năng này. Mặt đồng hồ của Lead với đèn báo thay dầu, trong khi đó của Acruzo có đèn Eco báo hiệu tình trạng vận hành ổn định của xe. Tính năng tìm xe tích hợp trên chìa khóa chỉ được trang bị trên xe của Yamaha.

Thiết kế của hai xe có nét tương đồng nằm ở phần đầu và đuôi. Mặt nạ có điểm nhấn là hình chữ V to mạ chrome. Ở Lead, đèn xi-nhan nằm ở hai đầu của chữ V, còn với Acruzo đèn báo rẽ bố trí tách biệt hẳn và nằm thấp hơn. Phía sau, cụm đèn hậu thiết kế vuốt gọn kết hợp với tay nắm tạo thành thể thống nhất ăn nhập với nhau. Thân xe của Acruzo và Lead đều hướng tới sự gọn gàng, đường nét vuốt dứt khoát. Thiết kế của hai xe tay ga tầm trung đều mang sự trung hòa về giới tính, phù hợp cho cả nam và nữ giới sử dụng.

Xét về kích thước tổng thể, cả Acruzo và Lead không có sự khác biệt quá lớn. Xe của Yamaha chiếm một chút ưu thế về chiều cao 685mm (so với 680mm), chiều rộng 1.145mm (so với 1.120mm), chiều cao yên 785mm (so với 760mm) và trọng lượng chỉ có 99kg. Trong khi đó, Lead lại có chiều dài tốt hơn 1.832mm (so với 1.805mm), chiều cao gầm 138mm (so với 125mm) và dung tích bình xăng lớn hơn 0,5 lít so với đối thủ, ở mức 6 lít.

Acruzo được trang bị động cơ Blue Core dung tích 125 phân khối, 4 thì, xy-lanh đơn, SOHC, hai van, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử. Công suất 8,3 mã lực tại 6.500 v/ph cùng mô-men xoắn 9,7Nm tại 5.000 v/ph. Động cơ thế hệ mới của Yamaha giúp xe vận hành nhẹ nhàng, "êm như xe điện" tiết kiệm nhiên liệu và giảm trọng lượng xe. Acruzo nhẹ hơn với chỉ 99kg (so với 113kg) không chỉ giúp việc dắt xe, xoay sở trong phố dễ dàng hơn mà còn giảm lượng tiêu hao xăng khi vận hành.

Động cơ Lead eSP có dung tích 124,9 phân khối, 4 thì, xy-lanh đơn, SOHC, hai van, làm mát bằng chất lỏng, phun xăng điện tử PGM-Fi. Công suất 11,3 mã lực tại 8.500 v/ph cùng mô-men xoắn 11,6Nm tại 5.000 v/ph. Theo Honda, Lead có có công suất động cơ mạnh hơn 32% và tiết kiệm nhiên liệu hơn 30% so với thông thường.

Acruzo và Lead là cặp đối thủ ngang tài ngang sức ở phân khúc xe tay ga tầm trung với cùng thế mạnh là thể tích cốp rộng nhất 37 lít. Thiết kế của cả hai không quá nhiều khác biệt, các thông số về kích thước, dung tích bình xăng, độ cao yên, khoảng sáng gầm, trọng lượng chênh lệch ít.

Trọng Nghĩa