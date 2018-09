8 tính năng mới nổi bật của HTC One M8

HTC One 2014 có camera kép cho phép chụp ảnh lấy nét siêu nhanh, có nhiều hiệu ứng thú vị và được cải tiến chất lượng loa ngoài.

1. Camera kép

HTC One 2014 là smartphone đầu tiên được trang bị hai camera ở mặt lưng. Camera chính nằm ở phía dưới có độ phân giải 4 megapixel, cảm biến kích thước 1/3 inch, độ mở f/2.0, ngoài ra còn một máy ảnh phụ ngay phía trên để tạo chiều sâu cho ảnh. Camera của HTC One M8 có khả năng chụp nhanh, chỉ mất 0,3 giây để lấy nét.

2. Hiệu ứng xóa phông tùy chọn

Do trang bị hai camera phía sau, ảnh chụp từ HTC One 2014 có thể dễ dàng lấy nét và xóa phông để tạo điểm nhấn vào chủ thể chính.

3. Hiệu ứng chụp ảnh làm mờ hậu cảnh, màu sắc theo mùa

Camera của HTC One M8 cho phép chụp ảnh với các hiệu ứng làm mờ hậu cảnh để làm nổi bật những bức hình chân dung. Ngoài ra người dùng còn có thể chọn các hiệu ứng thú vị khác như màu sắc theo mùa, thêm vào các cảnh như tuyết rơi, lá rụng...

4. Loa ngoài to hơn

Công nghệ loa BoomSound trên One M8 được cải tiến rõ rệt so với One 2013. Cũng có thiết kế tương tự nhưng loa của M8 có âm độ tăng 25%, với âm thanh sắc nét hơn hẳn so với thế hệ trước.

5. Sử dụng nhiều kim loại hơn

So với One 2013, phiên bản mới được cải thiện rõ rệt về thiết kế vỏ. M8 được đánh giá chắc chắn, sang trọng hơn với 90% thành phần vỏ bằng kim loại so với 70% của HTC One 2013.

6. Chip lõi tứ Snapdragon 801

HTC One 2014 được trang bị chip Snapdragon 801 4 nhân, xung nhịp 2,3 GHz tương tự như các đối thủ Galaxy S5 hay Xperia Z2. Chip này cho phép máy chạy các trò chơi mới nhất không thua kém gì các sản phẩm của Samsung và Sony.

7. Mở rộng bộ nhớ lên 128GB.

HTC One 2014 cải thiện nhược điểm của M7 khi hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài lên tới 128GB.

8. Giao diện HTC Sense 6.0

Giao diện HTC Sense 6.0 mang lại cho người dùng những tiện ích thú vị. Bạn có thể gõ đúp vào màn hình để mở khóa, hay tiết kiệm thời gian bằng việc giữ phím âm lượng khi máy đang ở chế độ khóa màn hình để mở nhanh camera. Giao diện HTC Sense 6.0 cũng giúp máy tiết kiệm pin hơn.

Mika