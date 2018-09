8 điểm khác biệt giữa HTC One M8 và One M9

Được giới thiệu tại sự kiện MWC vừa qua, One M9 được xem như con át chủ bài của HTC trong nửa đầu năm 2015.

1. Nâng cấp thiết kế

Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy One M9 có kích thước ngắn, hẹp hơn và có trọng lượng nhẹ hơn so với M8. Camera kép phía sau của One M8 được thay thế bằng một cảm biến 20 megapixel trên One M9.

2. Nút nguồn ở cạnh bên

Nút nguồn của One M9 được bố trí bên sườn phải của thiết bị, cạnh nút âm lượng. Đây được đánh giá là một cải tiến hữu dụng so với nút nguồn bố trí ở cạnh trên như One M8.

3. Camera sau 20 megapixel

Cuối cùng, HTC cũng từ bỏ công nghệ Ultrapixel với camera kép cho máy ảnh chính của One M9. Thay vào đó là một cảm biến hình ảnh duy nhất với độ phân giải 20 megapixel. Từ One M7 rồi One M8, camera theo công nghệ Ultrapixel của HTC không thể cạnh tranh được với các sản phẩm cùng phân khúc của các hãng khác. Với cảm biến 20 megapixel, One M9 có khả năng chụp ảnh với độ phân giải cao, quay video 4K đồng thời được sự hỗ trợ tùy biến từ phần mềm chụp ảnh mới.

4. Camera trước tích hợp công nghệ Ultrapixel

HTC vẫn không từ bỏ hoàn toàn công nghệ chụp ảnh do chính mình phát triển khi tích hợp cho One M9 một camera trước 4 megapixel Ultrapixel. Với camera này, HTC hy vọng khả năng chụp ảnh tự sướng của thiết bị sẽ được cải thiện hơn so với One M8, nhất là trong điều kiện chụp ảnh thiếu sáng.

5. Vi xử lý Snapdragon 810

Snapdragon 810 được trang bị cho One M9 là chipset mới nhất và nhanh nhất của Qualcomm hiện nay. So với Snapdragon 801 trên One M8 năm ngoái, Snapdragon 810 hoàn toàn vượt trội hơn về tốc độ xử lý, bao gồm cả hiệu suất đơn và đa lõi lẫn khả năng đồ họa.

6. Bộ nhớ RAM nhanh hơn

Với 3GB RAM so với 2GB RAM trên phiên bản One M8 năm ngoái, One M9 hứa hẹn cung cấp trải nghiệm đa nhiệm mượt mà hơn. Không những vậy, thế hệ RAM LPDDR4 trên One M9 cũng có tốc độ nhanh hơn và tiết kiệm năng lượng hơn so với RAM LPDDR3 của One M8.

7. Pin có dung lượng lớn hơn

One M9 có dung lượng pin 2.840mAh, cao hơn khoảng 10% so với One M8 2.600mAh. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để kết luận về thời lượng dùng pin của hai phiên bản này vì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

8. Giao diện Sense 7.0 với nhiều nâng cấp

Giao diện Sense 7.0 trên One M9 mang lại nhiều cải tiến cho người dùng như hỗ trợ nhiều chủ đề giao diện, tự động thay đổi launcher… Hiện vẫn chưa xác định được khi nào One M8 được cập nhật giao diện Sense 7.0.

Theo VnReview