7 tiết lộ về iPhone 6S và 6S Plus

iPhone thế hệ mới của Apple hay iPhone 6S và 6S Plus, có thể dày hơn, dùng camera lồi, nâng cấp cả RAM và chip.

Tháng 9 hàng năm thường là thời điểm Apple giới thiệu iPhone mới. Năm nay, có thể “táo khuyết” sẽ mang đến hai mẫu iPhone là 6S và 6S Plus. Dưới đây là 7 điểm mới, khác biệt có thể xuất hiện trên smartphone Apple thế hệ mới.

1. Thiết kế dày hơn

Khi mang chữ “S” phía sau tên gọi, iPhone thường không có thay đổi đáng kể về ngoại hình so với dòng máy của năm trước. Theo đó, iPhone 6S, 6S Plus có thể nhìn giống hệt iPhone 6, 6 Plus, trừ việc dày hơn 0,2mm.

2. Chip mới, nhanh hơn, tiết kiệm pin

Gần như chắc chắn iPhone tiếp theo sẽ dùng chip Apple A9, do Samsung và TSMC sản xuất với sản lượng tương ứng 70% và 30%. Apple A9 được đồn dựa trên thiết kế 14 nm (chip A8 dựa trên công nghệ 20nm). Bên cạnh đó, máy còn áp dụng công nghệ mới để tiết kiệm năng lượng hơn, tránh bị quá nóng.

3. RAM gấp đôi

iPhone 5S, iPhone 6, 6 Plus đều được hy vọng sẽ dùng RAM 2GB nhưng thực tế chứng minh điều ngược lại. iPad Air 2 ra đời năm 2014 đã dùng RAM 2GB, vì vậy người dùng hy vọng rằng 6S, 6S Plus cũng vậy.

4. Bền hơn

Để tránh lặp lại thảm họa bẻ cong năm ngoái, Apple được cho là sẽ áp dụng loại nhôm cứng hơn cho iPhone thế hệ mới (dòng nhôm 7000 thay cho dòng 6000).

5. Camera lồi, độ phân giải cao hơn

Kể từ iPhone 4S, Apple đã dùng camera 8 megapixel trên điện thoại của mình. Năm 2015, người dùng hy vọng công ty sẽ có sự thay đổi, tăng độ phân giải cho cảm biến máy ảnh lên 12 megapixel, quay phim 4K… Các hình ảnh bị rò rỉ cho thấy camera trên iPhone 6S, 6S Plus vẫn lồi ra như thế hệ đàn anh.

6. Camera trước cũng được nâng cấp

Trong thế giới nơi camera 5 megapixel phía trước đang dần trở nên phổ biến, Apple cũng không nên bị tụt hậu. Từ năm 2011, Apple vẫn giữ camera 1.2 megapixel để người dùng chụp ảnh tự sướng, khiến các tín đồ của trường phái này không thể hài lòng, nhất là khi các smartphone Android cùng cấp đều chú ý đến camera trước. Vài tin đồn chỉ ra iPhone 6S, 6S Plus sẽ dùng camera 5 megapixel phía trước.

7. Màn hình Force Touch

Một trong những tính năng “làm màu” trên Apple Watch là Force Touch cũng được đồn sẽ xuất hiện trên 6S, 6S Plus. Công nghệ cho phép thiết bị nhận ra sự khác biệt giữa chạm nhẹ hay mạnh để mở ra mức độ tương tác khác nhau. Ảnh của màn hình iPhone 6S vừa bị lộ, cho chúng ta cái nhìn rõ hơn về lớp Force Touch trên thiết bị.

Theo ICTNews