7 khó chịu khi dùng Galaxy S6 và S6 Edge

Mặt lưng bám bụi vân tay, phím không hợp lý, TouchWiz tụt hậu... là những hạn chế của bộ đôi smartphone Samsung.

Là “quân bài đinh” của Samsung nửa đầu năm 2015, Galaxy S6 và S6 Edge nhận được nhiều phản hồi tích cực. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, nhiều người chỉ ra một số điểm khó chịu nhất trên S6 và S6 Edge.

1. Mặt lưng bám vân tay và bụi

Lớp kính bảo vệ Gorilla Glass ở mặt sau bám vân tay nhiều. Theo PhoneArena, tại MWC 2015, nơi giới thiệu bộ đôi này, các nhân viên Samsung đều phải mang theo một miếng vải micofiber trong túi để lau chùi sạch sẽ các sản phẩm trưng bày.

Nếu không dùng ốp lưng, bạn sẽ cảm thấy Galaxy S6 và S6 Edge rất bẩn. Các phiên bản màu tối như đen, xanh được bảo vệ tốt hơn và không ảnh hưởng quá lớn đến yếu tố thị giác. Vì vậy, bạn nên dùng thử các phiên bản màu để xem nên mua màu nào.

2. Bố trí phím không hợp lý

Một vấn đề khác là khi cầm Galaxy S6, S6 Edge bằng một tay, bạn rất khó với tới nút tăng, giảm âm lượng. Chúng được đặt phía trên cùng bên cạnh trái thiết bị, làm khó những người có bàn tay nhỏ. Do chúng ta thường điều chỉnh âm lượng trên smartphone hàng ngày, cách bố trí các nút bấm của Samsung có phần khó hiểu.

3. TouchWiz vẫn tụt hậu

Giao diện TouchWiz của Samsung không được đánh giá cao về tốc độ. Với Galaxy S6 và S6 Edge, TouchWiz được nâng cấp đáng kể để nhẹ hơn và mượt hơn. Tuy nhiên, vẫn còn độ trễ khi sử dụng như khi mở các ứng dụng gần đây hay thay đổi giữa các ứng dụng đang chạy. Điều đó có thể khiến những người yêu cầu hiệu suất cao cảm thấy phiền lòng.

4. Trình đơn rắc rối

Trên hai thiết bị mới, một số cài đặt lại nằm lung tung. Chẳng hạn, dù đã có trình đơn Motions and gestures, các tính năng như Air wake up lại tìm thấy trong trình đơn Accessibility > Dexterity and Interactions. Một thao tác nhưng lại đặt trong hai trình đơn phụ khác nhau khiến người dùng rối trí.

5. Màu sắc thư mục hạn chế

Bạn có thể thay đổi màu sắc thư mục trên Galaxy S6, S6 Edge nhưng các màu cho sẵn hạn chế và bạn không thể tạo ra màu riêng. Có hai lý do gây khó chịu một là S6, S6 Edge được sử dụng tính năng mới trong TouchWiz, Theme để thay đổi hoàn toàn phần nhìn của thiết bị tuy nhiên tính năng cần thiết như chọn màu thư mục lại thiếu vắng; hai là bạn sẽ muốn màu sắc thư mục tương phản với màu nền nhưng điều đó là không thể.

6. Chế độ xe hơi

Một nạn nhân khác của TouchWiz là chế độ xe hơi (car mode), đưa các thiết bị Galaxy đời cũ hơn về chế độ đặc biệt để vừa an toàn, vừa hữu dụng phía sau tay lái. Không may, giao diện TouchWiz mới loại bỏ chế độ này.

7. Pin và thẻ nhớ

Samsung loại bỏ pin tháo rời và khe cắm thẻ nhớ microSD để “dọn chỗ” cho vỏ kính và kim loại. Tuy nhiên, đây lại là hai tính năng phần cứng được nhiều người ưa thích. Việc quay ngoắt 180 độ này của Samsung khiến người dùng trung thành cảm thấy như bị phản bội.

Theo ICTNews