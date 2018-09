64.000 xe Honda được thay dầu miễn phí

Hơn 64.000 khách hàng sử dụng dịch vụ thay dầu miễn phí, 50.000 người được hướng dẫn lái xe an toàn và chạy thử mẫu Honda yêu thích.

Trong tháng 9, Honda tổ chức 26 chương trình "BeU+" tại 11 tỉnh thành trên toàn quốc, nhằm tri ân khách hàng thân thiết hơn 19 năm qua. Chuỗi các hoạt động thiết thực thu hút gần 70.000 lượt người tham gia. Trong đó, có 64.000 khách hàng sử dụng dịch vụ thay dầu miễn phí, 50.000 người được hướng dẫn lái xe an toàn và chạy thử mẫu Honda yêu thích. Ngoài ra, khách hàng còn được trực tiếp trải nghiệm nhiều trò chơi thú vị và nhận quà tặng từ công ty Honda Việt Nam.

Đặc biệt, gần 20.000 khán giả trẻ được trải nghiệm đêm nhạc "Be U+" quy mô lớn, tổ chức tại Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Phan Rang, Gia Nghĩa và Vũng Tàu. Bữa tiệc âm nhạc sôi động có sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng như Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Khắc Việt, Ông Cao Thắng, nhóm Fband và Oplus.

Năm nay, cuộc thi thường niên “Be U+ with Honda 2015” tiếp tục được diễn ra với 3 vòng tuyển chọn tài năng hát và nhảy. Hơn 400 tiết mục đã được gửi đến Ban tổ chức. Trực tiếp chấm điểm và dẫn dắt các thí sinh là đội ngũ ban giám khảo nổi tiếng gồm Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, biên đạo múa Lâm Vĩnh Hải, Đỗ Hiếu… Ngoài 2 hạng mục truyền thống là âm nhạc và vũ đạo, cuộc thi còn mở rộng tìm kiếm nhiều tài năng bóng đá đường phố, đam mê thử thách Sasuke... Đối với giới trẻ, đây là sân chơi giao lưu và trải nghiệm thú vị, góp phần biến ước mơ thành hiện thực.

Sau 4 tháng thực hiện, "Be U+ with Honda" đã thu hút hơn 770.000 lượt khách hàng tham gia. Tháng 10 tới, Honda sẽ tổ chức 38 chương trình "Be U+" tri ân khách hàng tại 16 tỉnh thành gồm Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Trà Vinh, Bình Phước, Bình Dương, Lâm Đồng, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Sóc Trăng, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Đăk Nông, Bạc Liêu, Tiền Giang.

An San