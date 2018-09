6 tuyệt chiêu chụp ảnh đẹp bằng iPhone

Thường xuyên lau ống kính hay thay đổi góc chụp sẽ tạo ra bức ảnh độc đáo, chất lượng cao.

Camera trên iPhone không thể sánh được với những máy ảnh chuyên dụng và đắt tiền. Nhưng với vài kinh nghiệm nhỏ dưới đây, người dùng iPhone vẫn có thể chụp được những bức ảnh mà ngay cả thợ ảnh chuyên nghiệp cũng phải trầm trồ.

1. Áp dụng quy tắc một phần ba

Trong nhiếp ảnh, có một quy tắc mang tên một phần ba, theo đó bức ảnh sẽ trở nên hấp dẫn và tự nhiên hơn khi đối tượng chính nằm trong khoảng một phần ba theo chiều dọc - ngang của bức ảnh. Ở iPhone bạn có thể dễ dàng áp dụng quy tắc này bằng cách cho hiển thị các đường kẻ chia màn hình ra thành 9 phần và căn sao cho đối tượng nằm dọc các đường kẻ này. Để sử dụng tính năng này, bạn vào Settings > Photos & Camera và kích hoạt nó.

2. Nâng độ tương phản

HDR (High Dynamic Range) là tính năng trên iPhone có khả năng chụp cực nhanh ba bức ảnh ở ba mức phơi sáng khác nhau rồi trộn chúng lại làm một nhằm đạt được độ tương phản tốt hơn.

Để sử dụng chế độ này, bạn nhấn tùy chọn HDR từ ứng dụng camera. Sau khi nhấn nút chụp, bạn sẽ phải đợi vài ba giây để chờ máy xử lý và trộn ba ảnh làm một. Nhớ đừng rung tay vì nếu đối tượng bị dịch chuyển, ảnh chụp sẽ không được đồng nhất và dĩ nhiên kết quả sẽ không được như mong đợi.

3. Đừng phóng to ảnh

Để chụp cận cảnh, nhiều người thường chọn cách phóng to ảnh khi chuẩn bị chụp. Tuy nhiên, đây không phải là thói quen tốt vì camera trên iPhone chỉ được trang bị zoom số, có nghĩa khi sử dụng chức năng phóng to, bức ảnh chỉ đơn giản là được cắt gọt những phần xung quanh, và không có thêm thông tin nào được ghi lại. Do vậy bạn hãy cứ chụp như bình thường và sau đó xử lý bằng photoshop nếu muốn, hoặc tối ưu nhất là tiến gần chủ thể cần chụp.

4. Thay đổi góc chụp

Bạn có để ý rằng những bức ảnh chụp bằng điện thoại thường có chiều cao ngang bằng vai hay không. Đơn giản đó là tư thế tự nhiên nhất khi cầm một chiếc điện thoại lên để chụp hình. Để tạo sự độc đáo và khác biệt khi chụp ảnh, bạn hãy thay đổi góc chụp như chụp từ trên xuống hoặc từ dưới lên. Ảnh có thể đẹp hơn hoặc xấu hơn, nhưng chắc chắn sự khác biệt sẽ là điểm để người khác chú ý hơn đến các bức ảnh của bạn.

5. Chụp liên tiếp nhiều ảnh

Bạn đã bao giờ mong chờ được xem một tấm ảnh tập thể có mặt mình, để rồi tá hỏa khi phát hiện ra rằng trong tấm ảnh ấy mình là người duy nhất bị… nhắm mắt. Rút kinh nghiệm từ đây, khi chụp bất kỳ đối tượng nào bạn hãy chụp liên tiếp 3-4 ảnh để hạn chế những rủi ro kiểu trên.

6. Thường xuyên lau ống kính

Các máy ảnh chuyên dụng và đắt tiền thường được nâng niu và bảo quản cẩn thận trong túi đựng và nắp ống kính, còn điện thoại thì thường bị nhét chung với chìa khóa, son môi, giấy bút và đủ thứ vật dụng cá nhân khác trong túi quần hoặc túi xách. Do vậy, ống kính điện thoại không tránh khỏi bị bám bụi và hiển nhiên ảnh chụp sẽ bị lớp bụi này che phủ. Nếu muốn chụp được những bức ảnh rõ nét và sáng sủa, bạn hãy tập thói quen vệ sinh ống kính thường xuyên, hay cần thận hơn là thủ sẵn một chiếc khăn mềm để lau qua ống kính trước khi chụp bất kỳ bức ảnh nào.

