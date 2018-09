6 tính năng hữu dụng ít biết của Galaxy Note 5

Smartphone cao cấp của Samsung hỗ trợ người dùng bảo mật, sử dụng thuận tiện hơn.

1. Ẩn - hiện nội dung nhạy cảm

Bạn có thể sử dụng Private Mode khi muốn giữ các file cá nhân tránh con mắt tò mò. Trước hết, bạn phải đánh dấu đâu là nội dung nhạy cảm trong các thư mục Photos, Video, Music, Voice Recorder, My Files and the Web browser. Trước tiên cần chọn các nội dung muốn bảo vệ > More > Move to Private.

Cách cài đặt: Settings > Privacy and safety and locate Private mode

Private Mode ở tình trạng “Off” làm các file bạn đánh dấu ẩn đi. Khi chuyển "On" ở Private Mode, các file sẽ hiển thị bình thường.

2. Sử dụng máy thuận tiện với một tay

Galaxy Note 5 sở hữu màn hình lớn 5,7 inch. Samsung bổ sung tính năng hỗ trợ sử dụng một tay hữu ích giúp người dùng linh hoạt hơn trong việc sử dụng máy.

Cách cài đặt: Settings > Display > One-handed operation

- Reduce screen size: Nhấn ba lần nút Home để có giao diện màn hình thu về góc dưới bên phải.

- One-handed input: Giao diện bàn phím, máy tính... được thiết kế lại thuận tiện sử dụng một tay.

3. Gửi nhanh tin nhắn khẩn cấp

Sự cố có thể xảy ra khi bạn gặp cướp hoặc tình huống khó lường tương tự. Bạn không có thời gian để lấy điện thoại ra, mở máy, tìm liên lạc phù hợp, gõ tin nhắn rồi bấm gửi. Khi đó, thao tác bấm ba lần liên tiếp vào nút nguồn sẽ giúp bạn hoàn thành việc gửi tin nhắn đi nhanh chóng tới liên lạc định sẵn.

Cách cài đặt: Settings > Privacy and Safety > Send SOS Messages > On > Chọn người nhận, gõ text, ảnh hay file ghi âm.

4. 'Liên lạc' với máy khi bị thất lạc

Mất điện thoại là cảm giác tồi tệ nhưng bạn có thể vẫn chủ động được tình hình và tìm kiếm vận may trong tình huống đen đủi. Công cụ tốt nhất là Android Device Manager - ứng dụng giúp xác định vị trí của thiết bị bằng GPS, kích hoạt báo động bằng âm thanh từ xa, khóa hay reset toàn bộ đề phòng trường hợp máy rơi vào tay kẻ xấu.

Các cài đặt: Settings > Lock screen and security > Other security settings > Device administrators > Android Device Manager > On

Sau đó, bạn truy cập vào trang https://www.google.com/android/devicemanager để kết nối với Galaxy Note 5.

5. Lựa chọn nhiều chế độ màu sắc cho màn hình

Samsung đưa vào Galaxy Note 5 lựa chọn điều chỉnh màu sắc và độ sáng màn hình.

Cách cài đặt: Settings > Display > Screen mode.

- Adaptive display: Tự động điều chỉnh tùy theo tác vụ

- Amoled cinema & Amoled photo: Màu sắc sống động, tương phản cao

- Basic: Màu sắc cơ bản.

6. All Together kết nối các điện thoại Galaxy

Ứng dụng trên Galaxy Apps giúp các điện thoại dòng Galaxy sử dụng mạng Wi-Fi để trò chuyện, chia sẻ tập tin... mà không sử dụng mạng di động. Tính năng hữu ích trong trường hợp dữ liệu 3G bị giới hạn trong những chuyến đi chơi xa.

Thế Ngọc