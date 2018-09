6 tai nghe hàng hiệu dưới hai triệu đồng

Các sản phẩm có thiết kế in-ear nhét lỗ tai hoặc earbud đặt trong tai và đều được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Thị trường tai nghe cao cấp tại Việt Nam đang có những bước tiến mạnh mẽ trong những năm gần đây, nhưng một lượng lớn các fan nghe nhạc vẫn chưa có đủ kinh phí để tham gia vào thú chơi khá đắt tiền này. Quyết định mua một chiếc tai nghe audiophile giá thấp (dưới hai triệu đồng) để tận hưởng trải nghiệm âm thanh cao cấp sẽ là rất hợp lý trong trường hợp này.

Chắc chắn, không một ai muốn mua một chiếc tai nghe có giá vài trăm nghìn đồng nhưng lại có chất lượng không khác biệt nhiều so với các sản phẩm phổ thông được bán kèm điện thoại di động hoặc những chiếc Beats hàng nhái có mặt nhan nhản tại các cửa hàng điện tử.

Chất lượng âm thanh của 6 chiếc tai nghe này được đánh giá dựa trên cổng phát của iPhone 5 và iPad Air - vốn là những thiết bị di động có chất âm khá trung tính và cũng là những sản phẩm dễ tiếp cận trên thị trường.

1. Ostry KC06A

Giá 1,7 triệu đồng, bảo hành một năm.

Sản phẩm thứ hai của Ostry (sau chiếc KC06) vẫn theo đuổi loại âm thanh "nịnh tai" tương đối phổ biến trên tai nghe giá rẻ là âm ngọt, ấm, nhiều bass và treb.

Nhưng, điều khiến cho KC06A nổi bật là khả năng tái hiện cả ba dải âm tốt so với tầm giá. Dù chưa đủ độ sâu và cũng không dàn trải, âm bass của KC06A vẫn mạnh mẽ và tạo điểm nhấn rất tốt cho bản nhạc. Âm treb tương đối sắc và tách biệt, trong khi dải mid đủ mượt để tái hiện giọng hát của các nữ ca sĩ và tiếng đàn guitar lead réo rắt.

Yếu tố âm trường và khả năng "đánh tạp" cũng là hai điểm được đánh giá rất cao của KC06A. Trong thử nghiệm, điều đầu tiên mà các thính giả không "sành" audio cao cấp phải thốt lên là "Bản nhạc nghe rộng rãi quá". Cách sắp xếp các nhạc cụ của KC06A cũng tạo ra khung cảnh âm nhạc hợp lý trong các bản nhạc có cả guitar, piano, keyboards, dàn đồng ca…

Trong tất cả thể loại nhạc được thử nghiệm, KC06A cho chất lượng tốt nhất ở pop, alternative rock và EDM.

Cũng giống như nhiều sản phẩm tai nghe cao cấp giá "mềm" khác, chất lượng thiết kế của KC06A chưa đạt tới cấp độ của các sản phẩm tầm trung: dây nối khá mỏng, củ tai dù khá chắc chắn nhưng vẫn hơi màu mè quá mức. Bù lại, số lượng phụ kiện phong phú, mức giá dễ chấp nhận cho người dùng hạn hẹp kinh phí và quan trọng nhất là chất âm quen thuộc nhưng vẫn rất vượt trội (về chất lượng) cùng khả năng chơi tốt mọi thể loại nhạc giúp Ostry KC06A xứng đáng là lựa chọn đầu tiên cho người dùng muốn bước chân vào thế giới audiophile.

2. Sennheiser MX-470

Giá 585.000 đồng, bảo hành hai năm.

Khi nhắc đến earbud, điều khiến người dùng cảm thấy chán nản nhất là sự khó chịu khi sử dụng. Chiếc tai nghe màu trắng đi kèm với iPhone đời cũ khiến tai của bạn đau rát chỉ sau nửa tiếng sử dụng, chưa kể âm bass chỉ xuất hiện nếu bạn chịu… dùng hai tay nhấn chặt tai nghe vào lỗ tai của mình. MX-470 không mắc phải những điểm yếu cố hữu này của tai ear-bud.

Lý do là Sennheiser đã cung cấp theo MX-470 tới 4 bộ ear-fit (đệm tai). Khi lựa chọn chiếc ear-fit phù hợp với cấu tạo vòm tai của mình, bạn sẽ cảm nhận được âm bass rất ấm áp của chiếc tai nghe 400.000 đồng này. Âm thanh mà MX-470 tạo ra tương đối rộng rãi, dải tần trung và cao cũng đủ mượt mà để tái hiện không gian đồng quê của Joan Baez hay các bản tình ca da diết của Khánh Ly - Trịnh Công Sơn.

Khác hẳn với các sản phẩm giá rẻ không tên, MX-470 có thể tái hiện những tiếng cymbal, keyboard hoặc tiếng chuông đồng hồ réo rắt của Pink Floyd một cách rất tuyệt vời, tạo ra nhạc tính hấp dẫn cho các bản nhạc quen thuộc. Nhờ trọng lượng nhẹ và các bộ ear-fit được thiết kế hợp lý, trải nghiệm sử dụng MX-470 dễ chịu hơn rất nhiều so với những chiếc earbud thông thường và cũng không gây hiện tượng ngứa, rát lỗ tai cho những người dùng nhạy cảm như tai nghe in-ear.

Điều khiến cho MX-470 trở nên thực sự nổi bật trong danh sách tai nghe in-ear và earbud cao cấp giá rẻ lần này là mức giá rất rẻ gần 600.000 đồng. Thay vì mua 1-2 chiếc tai nghe chất lượng kém và rất nhanh hỏng, bạn có thể sở hữu một chiếc earbud đến từ tên tuổi đình đám nhất của nước Đức. Nếu mức giá này là chưa đủ hấp dẫn với bạn, chính sách bảo hành tới hai năm của Sennheiser biến MX-470 trở thành lựa chọn không cần suy nghĩ.

Cũng giống như các sản phẩm đắt tiền hơn, MX-470 cũng được bán kèm túi đựng để người dùng có thể di chuyển một cách dễ dàng. Trên gần như tất cả mọi khía cạnh, MX-470 sẽ là lựa chọn hợp lý nhất để bạn bước chân vào thế giới âm thanh cao cấp của Sennheiser.

3. SoundMagic E10S

Giá 725.000 đồng, bảo hành một năm.

Cùng với Superlux và VSonic, trong hai năm vừa qua SoundMagic đã vươn lên trở thành một trong những thương hiệu đáng chú ý nhất của thị trường tai nghe cao cấp giá mềm tại Việt Nam. Ở mức giá chỉ hơn 700.000 đồng, E10S tiếp tục chứng tỏ sức hấp dẫn mạnh mẽ của "Âm thanh ma thuật".

Điểm nhấn của E10S là khả năng phân tách nhạc cụ rất ấn tượng. Ít ai sẽ có thể tin rằng một chiếc in-ear giá dưới một triệu đồng lại không hề bỏ lỡ từng tiếng guitar, từng tiếng keyboard ẩn dưới nền và thậm chí là cả phần cello "chìm" trong những bản Indie ma quái. Các trường đoạn keyboard hoặc guitar được cũng tạo ra khung cảnh "tầng tầng lớp lớp" rất ấn tượng.

Âm bass dù khá dày và mạnh nhưng cũng không gây ra hiện tượng lấn dải mid như các tai nghe in-ear kém tên tuổi. Dải mid (trung) của E10S dù chưa thực sự "tiến" nhưng cũng không "lùi": khi nghe các bản nhạc, bạn sẽ có cảm giác ca sĩ đang đứng cách mình một khoảng cách hợp lý, không bị áp đảo bởi tiếng trống, tiếng cymbal hay guitar, keyboard.

Song, E10S không phải là một sản phẩm hoàn thiện. Âm "tép" dù khá tách biệt và sáng song lại có hiện tượng hơi rít và xì nền (cảm giác ca sĩ tạo âm thanh "ss" mỗi lần ngắt hơi). Đây là một hiện tượng khá phổ biến ở tai in-ear giá rẻ, song dù sao trên E10S hiện tượng này là hoàn toàn có thể bỏ qua và cũng chưa đến mức khó chịu như chiếc CX 300 II của Sennheiser.

Thiết kế của E10S cũng tương đồng với chất âm của chiếc tai nghe này là không hoàn thiện ở tất cả yếu tố nhưng vẫn là quá tốt cho tầm giá. Dây tai nghe hơi mỏng nhưng phần mic và củ tai lại được chế tác từ chất liệu kim loại chắc chắn. SoundMagic cũng cung cấp theo chiếc in-ear của mình một túi đựng nhỏ gọn để tăng tính tiện dụng của sản phẩm.

4. Sony MDR-XB30EX

Giá 875.000 đồng, bảo hành một năm.

Với số lượng sản phẩm phong phú, chất lượng thiết kế mang đẳng cấp Nhật Bản được nhiều thế hệ người dùng Việt yêu quý và mức giá rất vừa phải, Sony đã luôn là một trong những thương hiệu tai nghe cao cấp đình đám nhất tại Việt Nam. XB30EX là một sản phẩm tiếp nối truyền thống này của công ty Nhật Bản.

Với thiết kế dây dạng dẹt, jack cắm hình chữ L chống đứt cáp và 2 bên củ tai được bọc trong lớp vỏ nhựa chống bám bẩn, XB30EX không thực sự toát lên vẻ cao cấp của các đàn anh Sony nhưng cũng vẫn có thể tạo cảm giác yên tâm cho người dùng. So với các model cùng mức giá, XB30EX có dáng hình đồ sộ và cứng cáp hơn hẳn, dù vẫn giữ được cân nặng ở mức rất thấp, không hề gây khó chịu khi sử dụng trong thời gian dài. Ở tầm giá 800.000 đồng, XB30EX vẫn được Sony cung cấp số lượng phụ kiện phong phú bao gồm 4 đầu tip và túi đựng đi kèm.

Chất âm của XB30EX rất đúng với quảng cáo của Sony là rất nhiều bass. Với các bản nhạc có nhịp điệu chỉ ở mức trung bình, âm bass của XB30EX sẽ bao trùm lên tất cả các nhạc cụ khác. Chất âm này sẽ là hay hoặc dở phụ thuộc vào sở thích cá nhân của bạn, nhưng các fan ưa thích âm thanh trầm chắc chắn sẽ thích XB30EX nhờ khả năng kiểm soát bass rất tốt: âm bass không bị ù, không bị vỡ, được bắt đầu và kết thúc một cách khá tự nhiên.

Nhưng điểm gây bất ngờ lớn nhất của XB30EX là khả năng thích ứng khá tinh tế với các bản nhạc nhẹ, tiết tấu chậm. Âm bass dù vẫn khá rõ nét nhưng không quá lấn các nhạc cụ hoặc giọng hát của ca sĩ. Ít ai sẽ nghĩ rằng chiếc tai nghe vốn có sở trường là Dance, EDM hay Hip-hop này lại có thể tái hiện các bản nhạc Khánh Ly, Hiền Thục hay Tuấn Ngọc một cách hiền hòa tới như vậy.

Một điểm mạnh khác của XB30EX là khả năng tạo ra không gian âm nhạc rộng rãi, thoáng đãng. Nếu dư dả kinh phí, bạn có thể lựa chọn nâng cấp lên các bản XB60EX hoặc XB90EX, vốn đều là những lựa chọn không tồi cho các thính giả "cuồng" âm bass.

5. Sony STH30

Giá: 980.000 đồng, bảo hành một năm

STH30 là một sản phẩm tai nghe earbud mới được Sony ra mắt trong thời gian gần đây. Với thiết kế học hỏi từ EarPods nổi tiếng của Apple, STH30 mang tới trải nghiệm sử dụng cực kỳ thoải mái ở tầm giá chưa đến một triệu đồng.

Chất âm của STH30 rất đặc biệt so với các sản phẩm cùng tầm giá. Với lượng bass vừa đủ, STH30 sắp xếp các nhạc cụ một cách rộng rãi, thoáng đãng và ít khi bỏ qua các chi tiết có trong bài hát.

6. Grado iGi

Giá 2.000.000 đồng, bảo hành một năm

Phần lớn các sản phẩm in-ear ở tầm giá từ 2 triệu đồng trở xuống đều không thể chinh phục được các fan của nhạc Rock và Metal. Lý do là bởi in-ear và earbud giá rẻ thường chạy theo âm bass dễ nghe và thiếu hụt các chi tiết ở dải âm cao, tạo ra âm thanh lùng bùng thiếu sức sống trong các bản nhạc có những câu riff guitar quá nhanh và dày. Là sản phẩm của nhà sản xuất được đánh giá là số một thế giới về Rock/Metal, chiếc in-ear iGi hoàn toàn tránh được các điểm yếu này.

Cũng giống như những người anh em Prestige SR của mình, iGi có âm thanh tương đối rộng rãi, thoáng đãng. Âm bass trên iGi dù khá nhiều nhưng không gây hiện tượng lấn, dải mid (trung) hơi lùi song vẫn là quá đủ cho các bản nhạc của Evanescene hoặc Within Temptation. Đặc biệt, lượng treb khá nhiều và chi tiết (cho tầm giá) cùng khả năng kiểm soát bass tốt giúp iGi giữ được đầy đủ sức sống của các bản Metal "bạo lực".

Do không được sản xuất tại Mỹ như các sản phẩm cỡ lớn của Grado, iGi mang tới chất âm lôi cuốn đặc trưng của Grado ở mức giá chỉ hai triệu đồng: tiếng guitar điện rất ngọt và chính xác, không gây ra hiện tượng dính nốt hoặc chua tiếng như tai nghe giá rẻ. Tiếng kèn saxophone và các bản nhạc Alternative Rock sôi động trên iGi chắc chắn cũng sẽ chinh phục được nhiều người.

Tuy vậy, cũng giống như SR325is hay RS1i, iGi có thiết kế vô cùng… xấu xí. Chất liệu dây mà Grado sử dụng trên chiếc in-ear này có lẽ cũng chưa mang lại sự yên tâm hoàn toàn cho các fan của Metal.

Song, hãy cùng nhớ rằng đây là chiếc tai nghe in-ear được chế tác tại Nhật do một hãng tai nghe danh tiếng bậc nhất nước Mỹ thiết kế. Dù mức giá của iGi không chênh lệch nhiều so với chiếc SR60i (2,2 triệu đồng), chiếc in-ear này nhỏ gọn và dễ di chuyển hơn rất nhiều. Với thiết kế in-ear, iGi cũng có khả năng cách âm tốt hơn nhiều so với SR60i và iGrado. Nhìn chung, nếu bạn thực sự là một fan Rock chỉ yêu âm thanh guitar mà không cần tới vẻ ngoài hào nhoáng hay đẳng cấp, iGi chắc chắn sẽ giúp bạn hài lòng.

Theo VnReview