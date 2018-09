6 smartphone nổi bật lên kệ trong tháng 3

Trong tháng này ngoài bộ đôi Galaxy S7 cao cấp của Samsung, các model tầm trung đến từ Obi, Mobiistar và Lenovo là những sản phẩm đáng chú ý được bán ra tại Việt Nam.

1. Samsung Galaxy S7

Smartphone mới nhất thuộc dòng Galaxy của Samsung là S7 sẽ được bán trong tháng 3 này với giá dự kiến 16,99 triệu đồng.

Galaxy S7 vẫn sử dụng thiết kế khung kim loại và hai mặt kính như S6 nhưng được cải tiến với mặt kính trước và sau bo cong cho cảm giác cầm và sử dụng dễ chịu và tốt hơn.

Về phần cứng, Galaxy S7 sử dụng màn hình Super Amoled 5,1 inch độ phân giải 2K pixel. Máy được trang bị chip xử lý Exynos mới nhất, RAM 4GB cùng bộ nhớ trong 32GB. Khe cắm thẻ nhớ và khả năng chống nước theo chuẩn IP68 cũng được Samsung đem trở lại trên model mới này của mình.

Camera trên S7 có độ phân giải giảm xuống còn 12 megapixel, giúp camera giảm lồi so với trước. Mặc dù giảm độ phân giải nhưng nhờ cảm biến có điểm ảnh kích thước lớn và công nghệ Dual Pixel nên S7 lấy nét nhanh hơn và chụp hình thiếu sáng tốt hơn. Pin của máy có dung lượng 3.000 mAh lớn hơn 450 mAh so với thế hệ trước và cũng được trang bị công nghệ sạc nhanh.

2. Samsung Galaxy S7 edge

Galaxy S7 edge là model thay thế cho S6 edge với thiết kế màn hình cong về 2 cạnh. Sản phẩm được bán ra cùng thời gian với S7 và có giá dự kiến là 19,99 triệu đồng.

S7 edge được cải tiến về thiết kế cho cảm giác cầm và sử dụng tốt hơn so với S6 edge. Màn hình cũng lớn hơn S7 khi có kích thước 5,5 inch và vẫn có độ phân giải 2K. Samsung trang bị công nghệ Always On Display cho phép liên tục hiển thị thông báo trên màn hình smartphone của mình và không ngốn pin.

Về phần cứng, S7 edge được trang bị tương tự S7 nhưng có dung lượng pin lớn hơn, lên đến 3.600 mAh. Cả hai đều chạy Android 6.0 mới nhất cùng giao diện TouchWiz của Samsung.

3. Obi Worldphone MV1

Obi MV1 là sản phẩm kết hợp giữa SJ1.5 và SF1 ra mắt năm ngoái. Sản phẩm thuộc phân khúc tầm trung và sẽ được bán ra tại Việt Nam trong tháng 3, hiện giá bán chưa được công bố.

Máy vẫn giữ thiết kế đặc trưng của Obi với một đầu được vát phẳng còn các cạnh còn lại được bo tròn. Tương tự như SJ1.5, MV1 có vỏ bằng nhựa với mặt sau có thể tháo rời. Màn hình của máy có kích thước 5 inch với độ phân giải HD được làm lồi lên giống như SF1. Máy được trang bị chip xử lý Snapdragon 212, RAM 1GB và bộ nhớ trong 16GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Camera chính của MV1 có độ phân giải 8 megapixel còn camera trước là 2 megapixel. Máy có pin dung lượng 2.500 mAh và còn được trang bị công nghệ âm thanh DTS cho phép nghe nhạc lossless. Máy chạy Android 5.1.

4. Mobiistar Prime X Max

Smartphone tầm trung của Mobiistar có thiết kế vỏ kim loại bo tròn với màn hình 5,5 inch sử dụng kính cong 2,5D độ phân giải Full HD. Sản phẩm có giá 6,99 triệu đồng.

Prime X Max có cấu hình mạnh khi được trang bị chip xử lý 8 nhân 64-bit của MediaTek, RAM 3 GB với bộ nhớ trong lần lượt là 32 GB có khả năng mở rộng bằng thẻ nhớ. Prime X Max nổi bật với cảm biến vân tay tích hợp ở phía sau, camera độ phân giải 21 megapixel với cảm biến Sony IMX 230 cho khả năng lấy nét siêu nhanh. Camera trước độ phân giải 8 megapixel với góc chụp rộng 88 độ, thuộc hàng cao nhất hiện nay. Sản phẩm có pin 3.000 mAh và được trang bị công nghệ sạc nhanh Pump Express của MediaTek và tính năng sạc không dây khi sử dụng case.

5. Lenovo Vibe X3

Vibe X3 có giá niêm yết 10,79 triệu đồng. Đây là smartphone có cấu hình mạnh nhất của Lenovo ở thị trường Việt Nam. Máy có cùng cấu hình với LG G4 và Microsoft Lumia 950 khi dùng vi xử lý Snapdragon 808 6 nhân, RAM 3GB, nhưng pin dung lượng lớn hơn với 3.400 mAh.

Vibe X3 có thiết kế khác biệt nhiều so với các dòng smartphone Lenovo đời trước nhờ kiểu nguyên khối, mặt lưng bo cong và khung viền kim loại. Mặt sau máy còn có cảm biến vân tay được đặt dưới camera.

Màn hình Full HD 5,5 inch hiển thị tốt, màu sắc sống động, tươi và độ tương phản cao hơn nhiều smartphone Full HD khác của Lenovo. Hai loa được đặt bên trên và bên dưới màn hình, ngay dưới dãy phím cảm ứng. Trong máy, Lenovo còn tích hợp công nghệ âm thanh Dolby Atmos để giả lập hiệu ứng âm thanh vòm và tính năng Hi-Fi 3.0 để xử lý nhạc chất lượng cao với chip giải mã âm thanh riêng ESS Sabre ES9018K2M. Camera 21 megapixel hỗ trợ công nghệ lấy nét nhanh theo pha PDAF. Phần mềm chụp hình có nhiều tính năng giống model chuyên chụp ảnh Vibe Shot.

6. Lenovo A7010

Smartphone màn hình lớn giá rẻ của Lenovo có giá 4,99 triệu đồng. So với hai phiên bản tiền nhiệm, A7010 được cải tiến nhiều như khung viền làm từ kim loại, thêm cảm biến vân tay nằm ở lưng cùng với hệ thống loa kép ở mặt trước, tích hợp công nghệ âm thanh Dolby.

Ở tầm giá dưới 5 triệu đồng, đây là sản phẩm hiếm hoi được trang bị màn hình LCD IPS 5,5 inch với độ phân giải Full HD. Dù vậy, cấu hình A7010 không khác biệt nhiều A7000 Plus khi chỉ dùng chip 8 nhân 1,3GHz MT6753, RAM 2GB nhưng bộ nhớ trong 32GB. Camera trước và sau lần lượt 5 và 13 megapixel.

VnExpress