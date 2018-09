6 quy tắc 'nằm lòng' khi lái xe trên đường cao tốc ở Việt Nam

Lái xe trên đường cao tốc có thể dễ dàng hơn nhưng nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng lại cao hơn rất nhiều.

Tại Việt Nam, hệ thống đường cao tốc dành cho ôtô nối các thành phố lớn với tỉnh lẻ ngày càng nhiều. Vì vậy, lái xe về quê dịp nghỉ lễ, nghĩa là bạn cũng phải nắm được những “kinh nghiệm sống còn” khi lưu thông trên đường cao tốc.

Lái xe trên đường cao tốc có thể dễ dàng hơn là lái xe ở những khu vực đông người với nhiều đèn xanh, đẻn đỏ hay đường hẻm. Tuy nhiên, nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng lại cao hơn rất nhiều. Những điều lưu ý sau đây sẽ giúp bạn lái xe an toàn hơn.

Không bám đuôi

Bám đuôi là điều không nên làm với một lái xe trên đường cao tốc. Để giữ khoảng cách an toàn, tốt nhất bạn hãy thuộc lòng quy tắc ba giây.

Các chuyên gia về an toàn đường bộ đã nghiên cứu và tìm ra "quy tắc ba giây" để tính được khoảng cách an toàn tối thiểu cho mỗi xe ở những tốc độ khác nhau.

Để đơn giản, bạn hãy nhân vận tốc của xe với ba rồi chia cho 10 - kết quả chính là số mét khoảng cách tối thiểu bạn cần giữ giữa xe của bạn và xe phía trước. Ví dụ, bạn đang đi với vận tốc 60km/h. Vậy bạn cần giữ khoảng cách tối thiểu với xe phía trước là 60 x 3/10 = 18m.

Tương tự, nếu bạn đi 80km/h thì bạn cần giữ khoảng cách an toàn ít nhất là 24m. Tuy nhiên, khi lái xe trong điều kiện thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế (sương mù, mưa to, đường trơn trượt) - bạn cần tăng khoảng cách an toàn lên.

Đừng đổi làn tùy hứng

Đường cao tốc, các xe thường chạy với vận tốc cao nên việc tùy tiện chuyển làn đường có thể khiến lái xe gặp phải những tai nạn không đáng có.

Muốn chuyển làn thành công trước hết cần tuân thủ luật giao thông, chỉ chuyển làn ở nơi có vạch kẻ đường cho phép chuyển làn. Khi chuyển làn, điều tối quan trọng là phải bật xi-nhan. Quan sát các xe di chuyển trước sau, điều quan trọng là giữ tốc độ hợp lý, không đi vào điểm mù của xe trước và tạo điều kiện rộng nhất để quan sát xe đi sau.

Đừng vượt qua rồi giảm tốc

Khi đi trên đường cao tốc, nhiều người có thói quen lái xe nhấn mạnh ga vượt qua xe trước mặt rồi bất ngờ thả ga giảm tốc vì cho rằng đã vượt được là an toàn. Điều này là sai lầm, ít nhất tài xế cần duy trì tốc độ bằng với xe đã vượt để đảm bảo khoảng cách an toàn.

Xác định trước điểm dừng nghỉ

Trên đường cao tốc thường có những đoạn dừng nghỉ cho xe gặp sự cố hoặc người mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Bạn không nên đột ngột tạt đầu loạt xe ở làn sát lề đường để đến nơi dừng chân. Cần định hình vị trí từ trước, sau đó xi-nhan rồi dần chuyển vào làn thích hợp nhất gần với nơi dừng chân.

Bên cạnh đó, rất nhiều người sau khi dừng nghỉ trên đường leo lên xe và nhấn ga nhập làn giao thông mà không cần biết phía sau có những gì. Lái xe cần bình tĩnh quan sát trước sau, bật tín hiệu xin nhập làn đến khi các xe đi tới nhận biết và có dấu hiệu nhường đường thì mới từ từ vào làn.

Đi chậm chưa hẳn đã an toàn

Quan niệm đi chậm là an toàn không phải lúc nào cũng đúng, nhất là trên đường cao tốc. Với tốc độ trung bình khoảng 80 km/h mà lái xe di chuyển với 60 km/h sẽ rất nguy hiểm nếu xe phía sau không nhận biết chính xác tốc độ, nên không hãm tốc đúng lúc. Chậm, nhanh chỉ là khái niệm tương đối, mỗi tài xế cần di chuyển với tốc độ phù hợp với mạch giao thông chung.

Ra khỏi đường cao tốc

Tính trước việc thoát ra khỏi đường cao tốc và chuyển dần sang làn đường bên phía lối thoát. Đừng dừng lại giữa đường hay lùi xe nếu bạn đi quá lối thoát. Cách tốt nhất là chạy thẳng và quay đầu xe ở lối thoát tiếp theo.

Theo Autodaily