6 lý do để nâng cấp lên iPhone 8 và 8 Plus

Người dùng iPhone 7 và 7 Plus có thể bị thuyết phục bởi một số lý do để nâng cấp iPhone 8 và 8 Plus.

1. Thiết kế quen mà lạ

iPhone 8 và 8 Plus không khác nhiều so với iPhone 7 và 7 Plus về hình dáng. Tuy nhiên, những người quá nhàm chán với kiểu thiết kế kim loại nguyên khối duy trì từ đời iPhone 6 có thể chọn một mặt lưng kính trên iPhone 8 và 8 Plus. Mặt kính cũng giúp màu sắc trên thế hệ mới biến đổi ảo diệu hơn dưới các góc nhìn, đặc biệt là iPhone 8 và 8 Plus nay còn có thêm màu mới.

2. Bộ nhớ trong 256GB

Bộ nhớ trong tiêu chuẩn của iPhone 8 và 8 Plus hiện tại là 64GB, gấp đôi so với bản tiêu chuẩn của iPhone 7 và 7 Plus. Nhưng đồng nghĩa với việc đó giá bán của iPhone cũng tăng lên đáng kể, bản 256GB có giá chênh lệch so với bản tiêu chuẩn lên đến 150 USD. Đối với những người có nhu cầu cao về dung lượng lưu trữ, iPhone 8 và 8 Plus vẫn là lựa chọn phù hợp.

3. Sạc không dây và sạc nhanh

Cuối cùng, Apple đưa công nghệ sạc không dây lên điện thoại giống như bao mẫu Android trên thị trường. Với phụ kiện mang tên AirPower, iPhone chỉ cần đặt lên là có thể sạc cùng các phụ kiện khác như AirPods, Apple Watch. iPhone còn có thể hiển thị dung lượng pin của hai phụ kiện còn lại.

Không những vậy, iPhone 8 và 8 Plus năm nay được trang bị sạc nhanh chuẩn Qi, chỉ 30 phút sạc đã có 50% pin. Đây là sự khác biệt mà ai sở hữu một chiếc iPhone 7 Plus có pin lớn sẽ hiểu rõ nhất. Tuy nhiên người dùng phải mua thêm phụ kiện nếu muốn được trải nghiệm tính năng sạc nhanh này.

4. Màn hình được cải tiến

Kích thước màn hình, độ phân giải, tấm nền LCD trên iPhone 8 và 8 Plus vẫn không thay đổi. Thêm nữa nó cũng không có hỗ trợ Dolby Vision và HDR 10 như iPhone X nhưng sở hữu công nghệ TrueTone thay đổi ánh sáng dựa trên môi trường xung quanh và điều chỉnh cân bằng trắng phù hợp. Ngoài ra còn có công nghệ dual-domain pixels giúp góc nhìn cải thiện hơn.

5. Camera với cảm biến ảnh tốt hơn

Camera trên bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus mới không thay đổi nhiều về thông số. Cụ thể, iPhone 8 sẽ có cụm camera độ phân giải 12 megapixel khẩu độ f/1.8 và iPhone 8 Plus là cụm camera kép độ phân giải 12 megapixel với hai khẩu độ f/1.8 và f/2.8 đi kèm với cơ chế chống rung quang học trên cả hai ống kính. Tuy nhiên, Apple sử dụng loại cảm biến ảnh mới, cung cấp thêm 83% ánh sáng cho bức ảnh, từ đó mang lại chất lượng hình ảnh và màu sắc tốt hơn.

Ngoài ra, chế độ chụp ảnh chân dung Portrait Mode cũng được nâng cấp đáng kể so với thế hệ cũ, cho phép tùy chọn giả lập ánh sáng khi chụp. iPhone 8 có khả năng quay video độ phân giải 4K 60fps hoặc dừng lại ở Full-HD nhưng số khung hình lên đến 240.

6. Chip A11 Bionic 6 nhân

Đây là thay đổi lớn nhất trên thế hệ iPhone mới, con chip A11 Bionic được xây dựng trên tiến trình 10nm (cao hơn 16nm trên A10 Fusion) có 6 lõi xử lý, trong đó hai lõi là loại hiệu năng cao, còn 4 lõi là loại tiết kiệm pin với tổng cộng 4,3 tỷ transitor. Hai lõi hiệu năng cao có tốc độ nhanh hơn chip A10 25%, còn 4 lõi tiết kiệm điện thì nhanh hơn A10 70%. Con chip này cho khả năng chạy đa nhiệm nhanh hơn 70% so với thế hệ trước.

Theo Nghe Nhìn