6 hay 6 Plus: iPhone nào dành cho bạn

iPhone 6 Plus có thể phần nào thay thế máy tính bảng và phải sử dụng bằng hai tay.

Bài viết dưới đây được tổng hợp từ các ý kiến đóng góp của người dùng và đưa về hai câu hỏi chính. Hy vọng trả lời hai câu hỏi, bạn sẽ tìm được cho mình thiết bị phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Câu hỏi 1: Bạn muốn điện thoại kích thước nào?

Kích thước chính là yếu tố quan trọng nhất khi tạo nên sự khác biệt giữa iPhone 6 và 6 Plus. Trong khi iPhone 6 có màn hình 4,7 inch thì iPhone 6 Plus lại lớn hơn khá nhiều với 5,5 inch. Về cơ bản, nếu như bạn vẫn quen với các thiết bị màn hình nhỏ, điển hình như các phiên bản từ 5S đổ lại trước đây, cả iPhone 6 và 6 Plus đều sẽ đem lại cho bạn những trải nghiệm mới lạ với màn hình to, thậm chí nhiều người cho biết họ cảm thấy thời gian sử dụng ban đầu rất khó khi chuyển đổi từ iPhone 5S sang iPhone 6 Plus.

Chuyển đổi hoàn toàn từ thói quen sử dụng một tay sang sử dụng hai tay, iPhone 6 Plus cần có thời gian để làm quen được. Còn đối với iPhone 6, sản phẩm này chỉ khiến người dùng vươn ngón tay xa hơn một chút chứ không quá phức tạp như iPhone 6 Plus.

Tuy nhiên nếu như bạn là người đã quen với các thiết bị di dộng màn hình lớn chạy nền tảng Android, hay kể cả các mẫu máy tính bảng 6 inch, việc làm quen với iPhone 6 hay 6 Plus của bạn chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Câu hỏi 2: Bạn kỳ vọng điều gì trên iPhone của mình?

Về cơ bản, ngay cả đối với các thao tác làm việc, hay giải trí, iPhone 6 Plus vẫn tỏ ra hoàn hảo hơn hẳn mẫu iPhone 6 nhờ vào màn hình hiển thị lớn hơn. Màn hình lớn giúp hiển thị chi tiết to hơn, rõ ràng hơn, giúp ích nhiều cho việc theo dõi nội dung văn bản, duyệt web hay xem phim. Nhưng nó vẫn sẽ chẳng thấm vào đâu nếu bạn sở hữu một chiếc iPad, hay iPad Mini, bởi màn hình của những chiếc máy tính bảng này thậm chí còn tuyệt hơn so với cả iPhone 6 và 6 Plus.

Thế nhưng nếu chưa có iPad, màn hình lớn cùng độ phân giải Full HD giúp cho iPhone 6 Plus gần như trở thành thiết bị di động lý tưởng dành cho bạn. Trên thực tế, định hướng nhắm vào phân khúc phablet khiến cho iPhone 6 Plus có khả năng thay thế luôn máy tính bảng. Những người dùng đang sở hữu iPad Mini có thể phần nào... trải nghiệm khả năng sử dụng iPhone 6 Plus.

Mặt khác nếu ưa thích sử dụng máy tính bảng và đã sở hữu máy tính bảng, bạn nên chọn iPhone 6 như là một chiếc điện thoại đơn thuần, với kích thước bé hơn, tiện lợi hơn, và cũng rẻ tiền hơn nữa.

Thế nhưng nếu bạn đang sở hữu iPhone 5S và phân vân liệu có nên nâng cấp lên iPhone 6 hoặc 6 Plus, thì có thể trả lời luôn: Trừ khi bạn có thừa tiền hoặc muốn trải nghiệm sản phẩm mới, còn không iPhone 5S vẫn là một chiếc smartphone "ổn" khi so sánh với iPhone 6. iPhone 5S thua thiệt về kích thước màn hình, nhanh nóng máy hơn, phần cứng hạn chế hơn... thế nhưng những tính năng đó chưa đáng để chuyển từ 5S lên iPhone 6.

Theo Websosanh