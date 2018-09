6 điện thoại 'bom tấn' hứa hẹn trình làng tháng 9

Bộ đôi 5S và 5C của Apple hay chiếc phablet cao cấp của Samsung là những smartphone đang rất được chờ đợi.

Samsung Galaxy Note III

Hình ảnh được cho là smartphone dòng Note mới của Samsung. Ảnh: Phonearena.

Note III có thể là "bom tấn" đầu tiên xuất hiện trong tháng 9 khi thư mời tham dự sự kiện Mobile Unpacked Episode 2 ngày 4/9 đã được Samsung gửi tới giới công nghệ. Nếu như Galaxy S4 là smartphone nổi bật nhất của Samsung ở nửa đầu năm thì Galaxy Note mới sẽ là model được hãng dành sự tập trung lớn nhất cho thị trường cuối năm.

Trong khi ngoại hình vẫn còn khá bí mật, thông số kỹ thuật về Note III tỏ ra tin cậy, cho thấy đây sẽ là smartphone cao cấp nhất của Samsung ở nhiều mặt, khi có màn hình Full HD rộng tới 5,9 inch, đi kèm với camera hỗ trợ quay video 4K và tích hợp ống kính chống rung OIS.

Sony Xperia Z One

Xperia Z One sẽ là smartphone chống nước dòng cao cấp kế nhiệm cho Xperia Z.

Ra mắt cùng ngày cùng địa điểm với Galaxy Note III tại triển lãm IFA 2013 ở Berlin (Đức) là đối thủ đáng gờm tới từ Sony, Xperia Z One hay còn được biết đến với tên mã Honami. Có thể sở hữu màn hình không lớn bằng, nhưng camera trên model của Sony phải khiến cho đối thủ tới từ Hàn Quốc phải dè chừng.

Các tin tức rò rỉ cho thấy, Xperia Z One là chiếc smartphone có camera "khủng" nhất từ trước đến nay của Sony. Không chỉ hỗ trợ quay video độ phân giải 4K hay có độ phân giải lên tới 20,7 megapixel, sản phẩm còn hứa hẹn sẽ được trang bị ống kính G, công nghệ xử lý từ những dòng máy ảnh chuyên nghiệp của Sony và có thể sử dụng kèm ống kính rời.

Apple iPhone 5S

iPhone 5S màu vàng sâm-panh.

iPhone 5S có thể là phiên bản nâng cấp nhỏ từ iPhone 5 với ngoại hình không thay đổi nhiều. Nhưng như bất kỳ sản phẩm nào của Apple, nó vẫn gây ra sự chú ý đặc biệt đối với giới công nghệ và đang khiến không ít người chờ đợi.

Việc liệu có được tích hợp phím Home với khả năng nhận diện vân tay, camera chất lượng cao hơn sử dụng đèn Flash kép hay đơn giản là có thêm vỏ màu vàng hay không... sẽ được giải đáp trong tháng 9 tới. Gần hết tháng 8, Apple vẫn chưa ra thông báo nhưng giới thạo tin vẫn cho rằng 10/9 là ngày sẽ diễn ra sự kiện ra mắt iPhone thế hệ mới.

Apple iPhone 5C

iPhone 5C màn hình Retian 4 inch với vỏ nhựa có thể trình làng cùng với 5S.

Được coi là mẫu iPhone giá rẻ, nhưng 5C thậm chí còn nhận được quan tâm nhiều hơn cả 5S, khi hình ảnh rò rỉ về các bộ vỏ nhiều màu hình hay mô hình xuất hiện dày đặc trên các mặt báo và trang tin công nghệ.

Người dùng thì quan tâm liệu một chiếc điện thoại vỏ bằng nhựa, thiết kế màu mè khác xa với sự tinh tế và chọn lọc kỹ càng từng thấy trên iPhone thế hệ trước trông sẽ như thế nào, còn giới phân tích thì mong đợi 5C liệu có đủ sức tấn công lại các mẫu smartphone Android giá thấp đang ngày càng phổ biến và chiếm lĩnh thị trường smartphone.

HTC One Max

Sau One Mini, One là tới lượt One Max 5,9 inch.

HTC đang xây dựng chuỗi sản phẩm giống hệt như Samsung đã làm. Sau khi tạo dấu ấn vào đầu năm với One, tung ra phiên bản thu nhỏ có tên One Mini vào tháng 8 vừa rồi, phiên bản One phóng to với tên gọi đồn thổi là One Max rục rịch tin đồn sẽ trình làng trong tháng tới để cạnh tranh Galaxy Note thế hệ III.

Mới đây, "chân dung" của One Max đã lộ diện khá rõ ràng thông qua loạt ảnh thực tế xuất hiện trên Internet. Không chỉ có màn hình Full HD 5,9 inch và thiết kế tương tự One, những hình ảnh còn cho thấy đây có thể là smartphone Android đầu tiên của HTC được tích hợp phím bảo mật bằng vân tay.

Nokia Lumia 1520 Bandit

Hình ảnh được cho là Lumia 1520. Ảnh: Windows Phone Central.

Khác với các đối thủ ở trên, chưa có nhiều thông tin về Lumia 1520 ngoại trừ việc trước đó, một nhân viên của nhà mạng Mỹ thân cận với Nokia, AT&T, từng tiết lộ về việc họ đang được thử nghiệm một chiếc Windows Phone Lumia màn hình rất lớn, lên tới 6 inch và mang tên Bandit. Vẫn giữ kiểu dáng đặc trưng của Lumia nhưng model này được dự đoán sẽ dùng chip lõi tứ, màn hình độ phân giải đạt chuẩn Full HD cao hơn.

Từ tháng 5 trở lại đây, mỗi tháng hãng Phần Lan thường đều đặn tung ra một mẫu Lumia mới và điều này khiến cho tin đồn Lumia 1520 sẽ xuất hiện vào cuối tháng 9 tới hoàn toàn có cơ sở. Thậm chí, không chỉ cung cấp hình ảnh cho thấy Nokia sẽ có một sự kiện ở New York vào 26 và 27 tháng tới, trang công nghệ Windows Phone Central còn vừa tung ra một bức ảnh thực tế được cho là Lumia 1520.

