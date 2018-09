6 điểm khác biệt giữa iPhone 6 và 6 Plus

Không giống trước đây, lần ra mắt này Apple tung ra thị trường cùng lúc hai phiên bản iPhone 6.

1. Kích thước

iPhone 6 có màn hình 4,7 inch, trong khi iPhone 6 Plus to hơn với màn hình 5,5 inch. Dĩ nhiên, điều đó khiến kích thước của hai phiên bản khác nhau. iPhone 6 có kích cỡ 138 x 67 x 6,9 mm trong khi thông số này của iPhone 6 Plus là 158 x 77 x 7,1 mm.

2. Độ phân giải màn hình

iPhone 6 Plus sở hữu độ phân giải 1080 x 1920 pixel, trong khi iPhone 6 chỉ ở mức 750 x 1334 pixel.

3. Thời lượng pin

Thời gian chờ tương đương nhau khoảng 10 ngày nhưng thời gian đàm thoại của iPhone 6 Plus là 24 tiếng trong khi iPhone 6 chỉ trụ được 14 tiếng. Tương tự thời lượng nghe nhạc của bản 5,5 inch là 80 giờ còn bản 4,7 inch chỉ được 50 giờ. Sự khác biệt này bắt nguồn từ việc iPhone 6 Plus được trang bị pin dung lượng 2.915 mAh, trong khi pin của iPhone 6 là 1.800 mAh.

4. Giá

Giá bán của iPhone 6 Plus đắt hơn 100 USD so với mức giá của iPhone 6, tương ứng với tất cả phiên bản.

5. Ổn định quang học

6 Plus là chiếc iPhone đầu tiên có ổn định quang học - tính năng hạn chế ảnh mờ do rung cũng như tăng chất lượng chụp ảnh quay phim. iPhone 6 vẫn dựa vào phần mềm xử lý ảnh.

6. Màn hình ngang

Do sở hữu kích thước lớn 5.5 inch nên iPhone 6 Plus được Apple trang bị thêm chế độ màn hình ngang giống như trên iPad. Trong khi iPhone 6 dù tăng kích thước màn hình nhưng vẫn sở hữu giao diện thẳng đứng truyền thống.

Theo Nghe Nhìn