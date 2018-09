6 điểm iPhone 6S Plus yếu thế hơn Galaxy Note 5

Màn hình lớn, sắc nét, camera độ mở lớn, bút S Pen hay pin hỗ trợ sạc nhanh và không dây là ưu điểm của điện thoại Samsung.

Apple vừa ra mắt bộ đôi iPhone mới cho năm 2015. Thiết kế được giữ nguyên, một số thông số kỹ thuật được nâng cấp và đáng giá nhất là tính năng 3D Touch cho khả năng tương tác tốt hơn.

Ở phân khúc smartphone màn hình lớn, iPhone 6S Plus gặp phải đối thủ nặng ký là Galaxy Note 5 với những ưu điểm như cấu hình mạnh mẽ, màn hình 5,7 inch Super Amoled, bút S Pen và chạy hệ điều hành Android. Dưới đây là 6 lý do smartphone của Samsung vượt lên so với iPhone 6S Plus.

1. Màn hình lớn, sắc nét

Galaxy Note 5 có màn hình 5,7 inch độ phân giải 2K trong khi màn hình của iPhone 6S Plus kích thước 5,5 inch công nghệ IPS LCD độ phân giải 1.080 x 1.920 pixel. Với mật độ điểm ảnh lên tới 518 ppi, Galaxy Note 5 hiển thị sắc nét hơn iPhone sở hữu con số tương ứng là 401 ppi.

2. Tỷ lệ màn hình trên diện tích mặt trước tối ưu

Samsung thiết kế viền máy mảnh mai hơn với màn hình chiếm tỷ lệ cao so với diện tích toàn mặt trước. Con số này trên Galaxy Note 5 là 76,62 % so với 67,91 % của iPhone 6S Plus.

Tỷ lệ này cũng giúp kích thước Galaxy Note 5 nhỏ gọn hơn (153,2 x 76,1 x 7,6 mm) so với đối thủ (158,2 x 77,9 x 7,3 mm).

3. Camera độ phân giải cao, độ mở lớn

iPhone 6S Plus được nâng cấp lên camera iSight 12 megapixel nhưng vẫn không thể bắt kịp con số 16 megapixel của Galaxy Note 5. Ngoài ra, khẩu độ máy ảnh f/1.9 giúp smartphone Samsung có thêm sức mạnh trong điều kiện thiếu sáng so với iPhone 6S Plus sở hữu con số tương ứng là f/2.2. Tất nhiên, chất lượng ảnh chụp còn phụ thuộc vào nhiều yếu tốt về phần cứng và phần mềm khác. Nhưng sức mạnh của camera Galaxy Note 5 được thể hiện tốt hơn, ít nhất là ở hai tiêu chí độ phân giải và khẩu độ camera.

4. Bút S Pen

Galaxy Note 5 được sự hỗ trợ của S Pen giúp người dùng tương tác với máy theo cách mà đối thủ không có.

5. Pin dung lượng cao, hỗ trợ sạc nhanh, sạc không dây

Galayx Note 5 được trang bị viên pin 3.000 mAh cho thời lượng sử dụng lên tới hơn 9 tiếng. Trong khi đó, iPhone 6S Plus vẫn duy trì lượng pin 2.915 mAh như thế hệ trước. Theo kết quả benchmarks, smartphone Apple không thể cho thời gian sử dụng tốt hơn đối thủ. Tuy vậy, vẫn cần những thử nghiệm thực tế để chứng minh điều này.

Điểm nổi trội hơn của Galaxy Note 5 là khả năng sạc nhanh và hỗ trợ sạc không dây.

6. Hệ điều hành Android

Android là nền tảng mở, tính năng phong phú hơn so với iOS. Nếu bạn thích tùy biến điện thoại, Galaxy Note 5 là lựa chọn tối ưu bởi máy chạy hệ điều hành Android.

Trọng Nghĩa