5 mẹo chụp ảnh bằng smartphone

Để có một bức ảnh đẹp chụp bằng smartphone, ngoài chất lượng camera và phần mềm, bạn cần phải biết một số mẹo nhỏ trước khi chụp.

1. Làm sạch ống kính chụp hình

Việc lau sạch ống kính máy ảnh trước khi chụp lại là điều không phải ai cũng nhớ tới. Bụi bẩn, vải vụn nhỏ trong túi quần, túi áo, balo, túi xách, hay dấu vân tay là những thứ thường xuyên cư ngụ trên ống kính máy ảnh. Nếu bạn không chú ý đến điều này, tác phẩm của bạn trở nên mờ ảo theo đúng nghĩa đen.

Những bức hình tự sướng thường xuyên là nạn nhâncủa dấu vân tay do chính chủ nhân bức ảnh để lại, do camera đặt ngay phía trên màn hình thao tác của điện thoại. Do vậy trước khi chụp ảnh, bạn hãy nhớ lau chùi thật sạch ống kính rồi mới lưu tâm đến các vấn đề tiếp theo.

2. Bật khung lưới khi chụp ảnh

Hầu hết ứng dụng chụp ảnh hiện nay đều cung cấp tính năng chia màn hình chụp ảnh bằng khung lưới, tuy nhiên theo mặc định khung này không hiển thị sẵn nên nhiều người không để ý và sử dụng tính năng này. Trên thực tế để có những tấm ảnh với bố cục tốt thì đây là tính năng rất hữu ích nhằm giúp người dùng tuân thủ quy tắc một phần ba.

3. Cách dùng đèn flash hiệu quả

Người ta thường nói nhiếp ảnh là nghệ thuật sử dụng ánh sáng. Câu nói càng đúng hơn khi chụp bằng smartphone vì cảm biến nhỏ của máy rất khó thích ứng với mọi điều kiện ánh sáng để cho ra một tấm hình đẹp. Ở những nơi thiếu sáng, nhiều người thường bật đèn flash của điện thoại lên để đối tượng được chụp sáng rõ hơn, tuy nhiên việc này đôi khi mang lại hiệu quả ngược đối với sản phẩm được chụp ra. Đèn flash trên điện thoại thường phát ra nguồn sáng quá gắt, nếu chiếu trực tiếp sẽ khiến đối tượng bị lóa làm mất chi tiết của ảnh. Ngược lại ở những không gian rộng lớn nguồn sáng này lại không đủ để bao phủ hết và kết quả đương nhiên là những bức thiếu sáng, mờ nhạt hay thậm chí mất nét.

Giải pháp là bạn chọn góc sao cho đối tượng hứng được ánh sáng tự nhiên nhiều nhất có thể. Còn nếu chụp ở những nơi quá tối, bạn cũng có thể bật đèn flash trên điện thoại nhưng hãy dùng một chiếc khăn mỏng hoặc một mẩu giấy để che bớt ánh sáng, sao cho bức ảnh đủ sáng nhưng không quá gắt.

4. Dùng chân máy ảnh mini

Chân máy ảnh dành riêng cho điện thoại có kích thước gọn nhẹ cải thiện đáng kể chất lượng các bức hình bạn chụp, giảm thiểu tình trạng mờ nhòe do rung tay, thiếu sáng và đặc biệt rất cần thiết nếu bạn muốn sáng tác nghệ thuật để cho ra những bức hình phơi sáng hay các video time lapse.

5. Sử dụng dịch vụ sao lưu ảnh tự động

Bạn cần đến một dịch vụ lưu trữ như Google Photo, Dropbox, One Drive... Chúng sẽ tự động sao lưu ảnh từ smartphone lên không gian lưu trữ online mà người ta hay gọi là bộ nhớ đám mây. Chỉ với một vài thao tác thiết lập đơn giản, mọi bức ảnh mà bạn chụp ra sẽ được đưa trên các dịch vụ này hoàn toàn tự động và bảo mật.

Theo ICTNews