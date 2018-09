5 mẫu xe nhỏ vừa giảm giá sau ngày 1/7

Một loạt hãng xe tại Việt Nam vừa công bố điều chỉnh giảm giá một số mẫu xe nhỏ sau ngày 1/7.

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi bắt đầu có hiệu lực. Mức thuế cho xe có dung tích xi-lanh động cơ từ 1.500 cm3 trở xuống giảm từ 45% xuống 40%. Về nguyên tắc, khi thuế giảm thì giá xe sẽ giảm theo và theo tính toán, với mức giảm 5% thuế tiêu thụ đặc biệt, giá những mẫu xe này giảm từ 500 - 1.000 USD tương đương 15-20 triệu đồng. Dưới đây là danh sách những mẫu xe nhỏ vừa được điều chỉnh giảm giá.

Toyota Vios

Giá cũ: Vios G (649 triệu đồng) - Vios J (570 triệu đồng) - Vios E (595 triệu đồng)

Giá mới: Vios G (622 triệu đồng) - Vios J (541 triệu đồng) - Vios E (564 triệu đồng)

Mức giảm: 27 - 29 - 31 triệu đồng

Toyota Yaris

Giá cũ: Yaris E (638 triệu đồng) - Yaris G (693 triệu đồng)

Giá mới: Yaris E (617 triệu đồng) - Yaris G (670 triệu đồng)

Mức giảm: 21 - 23 triệu đồng

Honda City

Giá cũ: City MT (552 triệu đồng) - City AT (604 triệu đồng)

Giá mới: City MT (533 triệu đồng) - City AT (583 triệu đồng)

Mức giảm: 19 - 21 triệu đồng

Ford Fiesta

Giá cũ: Fiesta 1.5L AT 4dr (599) - Fiesta 1.5L AT 5dr (604) - Fiesta 1.0L AT 5dr (659)

Giá mới: Fiesta 1.5L AT 4dr (579) - Fiesta 1.5L AT 5dr (584) - Fiesta 1.0L AT 5dr (637)

Mức giảm: 20 - 20 - 22 triệu đồng

Ford Ecosport

Giá cũ: EcoSport 1.5L MT Trend (606) - EcoSport 1.5L AT Trend (652) - EcoSport 1.5L AT Titanium (681)

Giá mới: EcoSport 1.5L MT Trend (585) - EcoSport 1.5L AT Trend (630) - EcoSport 1.5L AT Titanium (658)

Mức giảm: 21 - 22 - 23 triệu đồng

Theo Autodaily