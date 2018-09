5 lý do khiến ôtô 'ăn xăng' bất thường

Bạn đang sử dụng xe, mấy ngày gần đây thấy ôtô bỗng ăn xăng nhiều hơn bình thường.

1. Cạn nước làm mát

Cảm biết nhiệt độ nước làm mát được gắn ở sườn động cơ, tiếp xúc trực tiếp với nước làm mát và được cấu tạo từ điện trở. Khi cảm biến bị lỗi sẽ báo kết quả sai lệch thấp hơn so với nhiệt độ thực tế.

Do đó, ECU ghi nhận rằng động cơ đang ở trạng lạnh dù thực tế động cơ nóng lên, vì vậy lượng nhiên liệu được phun vào động cơ sẽ nhiều hơn so với bình thường. Tình trạng kéo dài sẽ gây lãng phí nhiên liệu cho xe.

Người sử dụng cần nên kiểm tra cảm biến nhiệt độ nước làm mát thường xuyên, nếu nhiệt độ thông báo là 85-90 độ C thì cảm biến đang làm việc ổn định. Ngược lại, nếu kết quả sai lệch với ngưỡng trên thì rất có thể cảm biến bị hỏng và cần kiểm tra, sửa chữa trong thời gian sớm nhất.

2. Áp suất lốp thấp

Duy trì áp suất lốp ổn định và phù hợp với điều kiện thời tiết là lưu ý hàng đầu dành cho các tài xế. Trong trường hợp áp suất lốp quá thấp, lốp bị mòn hai cạnh bên do chỉ tiếp xúc với mặt đường bằng hai cạnh lốp, do đó sẽ dẫn đến mức tiêu hao nhiên liệu của xe tăng lên do lực cản lăn lớn. Theo ước tính, nếu áp suất lốp dưới chuẩn khoảng 3PSI (1kg/cm2 = 14,22 PSI) xe hao xăng từ 1-2%. Bên cạnh đó, áp suất lốp thấp còn làm cho tuổi thọ của lốp xe giảm từ 10-15%.

3. Lâu ngày không thay dầu động cơ

Khi bạn vô tình trễ hẹn thay dầu cho động cơ trong một thời gian dài, khả năng bôi trơn của dầu không còn hiệu quả, do đó dẫn đến việc ma sát sinh ra khi động cơ hoạt động lớn hơn và khiến máy nóng hơn. Vì vậy, xe của bạn sẽ ngốn nhiều xăng hơn trạng thái bình thường rất nhiều.

4. Lọc gió động cơ bị bẩn

Tương tự như những nguyên nhân trên, việc lọc gió động cơ bị bẩn cũng làm cản trở quá trình hoạt động của động cơ, từ đó làm mức tiêu hao nhiên liệu của xe tăng đáng kể.

5. Bó phanh, kẹt phanh tay

Xe bị bó phanh, phanh tay không nhả hoàn toàn cũng là nguyên nhân làm cho xe bạn uống khá nhiều xăng.

Bên cạnh những nguyên nhân về kỹ thuật xe, thói quen không tốt của người lái cũng ảnh hưởng đến khả năng tiêu hao nhiên liệu của xe, có thể kể đến như đột ngột tăng giảm tốc gây tiêu hao nhiên liệu từ 4-5 lần, tải đồ quá nặng trên xe, không tắt các thiết bị khi không cần thiết, quên tắt điều hòa khi sử dụng khí trời tự nhiên...

Theo Autodaily