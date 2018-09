5 lý do để Samsung tự tin tăng giá Galaxy Note 8

Smartphone cao cấp của Samsung có những điểm mạnh gì khiến mức giá được đẩy lên xấp xỉ 1.000 USD.

Phiên bản năm 2017 vừa ra mắt ngày 23/8 có mức giá đắt nhất dòng Galaxy Note từ trước tới nay, lên tới trên dưới 1.000 USD ở các thị trường khác nhau. Khi về Việt Nam, máy dự kiến được bán với giá 23 triệu đồng, cao hơn bộ đôi Galaxy S8/S8+ khá nhiều. Dưới đây là các lý do khiến Galaxy Note 8 được định giá "chót vót".

1. Camera 'khủng' nhất làng smartphone

Camera trên đàn anh Galaxy S8/S8+ rất ấn tượng nhưng đó là chuyện của 6 tháng trước. Vừa ra đời, Galaxy Note 8 lập tức soán ngôi vị của đàn anh, có thể chụp ra những hình ảnh đẹp hơn bất kỳ smartphone nào khác nhờ camera kép - tính năng lần đầu được trang bị trên điện thoại Samsung.

So với đối thủ iPhone 7 Plus, với chỉ một camera có chống rung quang học OIS, Galaxy Note 8 được trang bị OIS cho cả hai camera 12 megapixel. Camera kép cũng giúp smartphone Samsung chụp tele với zoom quang 2x, không ảnh hưởng đến chất lượng ảnh.

2. Đa nhiệm tốt

Đa nhiệm trên điện thoại luôn là bài toán hóc búa, tuy nhiên, Galaxy Note 8 dường như đang là smartphone giải quyết tốt nhất. Lợi thế đầu tiên là màn hình lớn 6,3 inch cùng bút S Pen tiện dụng. Thứ hai, tính năng "App Pair" mới trang bị cho phép khởi động cùng lúc hai ứng dụng cần chạy song song.

Chỉ một thao thác truy cập, màn hình lập tức chia đôi cho hai app cùng khởi động. Lúc này, S Pen đóng vai trò cầu nối, cắt dán nội dung, chuyển đổi qua lại giữa hai ứng dụng nhanh chóng nhất.

3. Bộ nhớ RAM nâng cấp lên 6GB

Bộ nhớ RAM tiêu chuẩn mới của điện thoại Android là 6GB mà cuối cùng Samsung cũng trang bị cho Galaxy Note 8. Trước đó, bộ đôi Galaxy S8/S8+ vẫn có hai lựa chọn dung lượng RAM là 4GB và 6GB.

Thông số mới giúp người dùng có thể mở nhiều ứng dụng cùng một lúc, phục vụ tốt các trò chơi 3D và VR mới nhất. RAM 6GB kết hợp với chipset Qualcomm Snapdragon 835 hoặc Exynos 8895 khiến Galaxy Note 8 là một trong những sản phẩm sở hữu cấu hình tốt nhất hiện nay.

4. Bút S Pen

S Pen là "đặc sản" của dòng Galaxy Note. Không ít người dùng gắn bó với dòng điện thoại của Samsung vì "bị lệ thuộc" và S Pen. Lượng fan trung thành ngày càng đông đảo, tăng lên cùng số lượng tính năng liên tiếp được Samsung bổ sung cho "bút phù thủy".

Trên Galaxy Note 8, ngoài khả năng viết trực tiếp trên màn hình không cần mở khóa máy của S Pen, người dùng còn có thể "ghim" các ghi chú ở chế độ Always On Display. Việc phóng to các phần của màn hình, tính năng dịch thuật... cũng được cải tiến, giúp sử dụng tiện lợi hơn. Khả năng chụp và gửi ảnh động GIF cũng dễ dàng hơn thế hệ trước.

5. Màn hình vô cực xuất sắc

Màn hình trên Galaxy Note 8 được tăng lên kích thước 6,3 inch chỉ lớn hơn một chút so với Galaxy S8+. Những điểm mạnh nhất được kế thừa từ đàn anh như sử dụng công nghệ Oled và độ phân giải đạt chuẩn QuadHD 2K. Thiết kế màn hình vô cực với viền cực mỏng và hai bên bo cong.

Để tối đa hóa diện tích sử dụng của màn hình vô cực, Samsung xóa bỏ nút Home vật lý, đưa cảm biến vân tay ra mặt lưng. Trên Galaxy Note 8, vị trí của cảm biến vân tay được bố trí gần cạnh trái của máy, cách cụm camera bởi đèn flash và cảm biến tim. Thiết kế này giúp người dùng giảm thiểu rủi ro đặt nhầm ngón tay vào kính camera khi muốn mở máy bằng cảm biến vân tay.