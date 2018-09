5 kiểu cuối tuần của cô nàng cá tính

Diễn ra từ ngày 1/11 - 15/12, với 3 chủ đề: Vision và thời trang, Vision và người ấy, Vision dạo phố, không chỉ được khoe ảnh đẹp, bạn còn có cơ hội nhận những phần quà giá trị và thời thượng như iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPad Mini 4, Apple Watch 2, mỹ phẩm Shiseido... Tham gia cuộc thi tại đây. Ngoài ra, những bạn thích được chụp ảnh còn có cơ hội tham gia buổi workshop chụp ảnh của "Những sắc màu cuộc sống" vào ngày 20/11 tại phim trường Smiley Ville (Đông Anh, Hà Nội). Tại đây, bạn sẽ có cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn: gậy chụp ảnh khi tham gia và đăng ảnh dự thi trên website của cuộc thi "Những sắc màu cuộc sống", iPad Mini 4 sành điệu, sạc pin dự phòng tiện ích, thẻ nhớ 64G tiện lợi… Không chỉ thế, bạn còn được gặp gỡ và làm việc với những ngôi sao nổi tiếng: nhiếp ảnh gia Maika Elan, diễn viên Quỳnh Anh Shyn, người mẫu ảnh An Japan, Diệu Ly, Stylist Kang Phạm… Họ sẽ mang “vũ khí bí mật” để giúp bạn có được những bức ảnh hút triệu like trên mạng xã hội. Đăng ký tại đây để được tham gia buổi chụp hình tại Hà Nội vào ngày chủ nhật 20/11.