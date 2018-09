5 game mobile đáng mong chờ nhất 2017

Các tựa game bom tấn chắc chắn đáng để ngóng đợi bởi chúng đều được cộng đồng game và giới chuyên môn đánh giá cao.

Logres: Japanese RPG

Mới đây, hãng Marvelous Inc. và Aiming Inc. cho ra mắt bản thử nghiệm đầu tiên phiên bản tiếng Anh của Logres: Japanese RPG. Đây là một game mobile thuộc thể loại MMORPG đang có doanh thu đứng hàng đầu tại đất nước Nhật Bản.

Logres: Japanese RPG nhanh chóng gặt hái được thành công và nhận được sự quan tâm lớn từ phía cộng đồng game thủ Nhật Bản bằng những hình ảnh mang phong cách anime đáng yêu. Đến nay, trò chơi có hàng triệu lượt tải ngay sau khi ra mắt. Đây cũng là bước đầu thành công của trò chơi trước khi vươn mình bước ra thế giới.

Logres: Japanese RPG đưa người chơi tới một thế giới xa lạ, cái nôi của những chiến binh. Tại đây, bạn có tới 15 lớp nghề nghiệp khác nhau để lựa chọn. Bên cạnh những nhiệm vụ bám sát cốt truyện, game thủ phải đối mặt với những kẻ thù, lũ quái vật có sức mạnh kinh khủng khác. Các trận chiến trong game diễn ra theo hình thức turn-base, từng nhân vật tự xuất chiêu mỗi khi tới lượt.

Hiện tại, Logres: Japanese RPG đang khởi động giai đoạn thử nghiệm trên phiên bản Android tại các quốc gia Hoa Kỳ, Canada, Australia, Anh và New Zealand.

Total Clash

Mới đây, Nexon bất ngờ giới thiệu đến với cộng đồng game thủ trên toàn thế giới về một sản phẩm mới sắp ra mắt của hãng mang tên Total Clash. Đây là một game mobile thuộc thể loại chiến thuật thời gian thực và có nhiều nét tương đồng với Game of War hay Clash of Kings.

Total Clash lấy bối cảnh thời trung cổ, trải dài từ thời kỳ đồ đá đến đồ sắt và khi con người đã có thể chế tạo ra các loại vũ khí hỏa lực. Trò chơi xoay quanh những cuốc chiến giữa các liên minh để xây dựng đế chế sử thi. Người chơi cần phải tăng cường sức mạnh cho lực lượng của mình bằng cách xây dựng các công trình, nhà quân và đào tạo binh lính.

Ngoài việc phòng thủ trước sự tấn công của các thế lực thù địch, bạn cũng có thể đi chiếm đánh để cướp tài nguyên của người chơi khác. Bên cạnh đó, người chơi có thể hợp tác với nhau để giúp đỡ qua lại về nhiều mặt.

Hiện tại, Total Clash cho phép người chơi đăng ký trải nghiệm sớm với phiên bản thử nghiệm. Với những ai tham gia giai đoạn này đều sẽ nhận được phần thưởng ingame có giá trị 25 USD ngay sau khi phiên bản chính thức ra mắt.

Pirates of the Caribbean: Tides of War

Pirates of the Caribbean: Tides of War là game di động MMORTS của Disney được phát triển bởi Studio Hàn Quốc là Joycity. Hiện nay game đã cho phép người chơi trên toàn thế giới đăng ký trước tại trang chủ của game hoặc trên Google Play. Những người đăng ký trước thì họ sẽ nhận được một phần quà hấp dẫn sai khi đạt được level 5 tại thời điểm game ra mắt.

Pirates of the Caribbean: Tides of War sẽ xây dựng cốt truyện, các nhân vật, các loại tàu chiến dựa theo nguyên bản của các tác phẩm điện ảnh thành công trong series Pirates of the Caribbean. Trong game các bạn sẽ được vào vai một cướp biển của thế giới Pirates of the Caribbean và sẽ trải nghiệm những phong cách chơi game chiến thuật vô cũng đa dạng thông qua quá trình xây dựng, đóng tàu, đào tạo quân đội. Người chơi có thể xây dựng một liên minh để chống lại liên minh khác hay chiến đấu với những quái vật trên biển.

Tom Clancy's ShadowBreak

Thương hiệu Tom Clancy's hẳn đã quá quen thuộc với game thủ PC / Console thông qua hàng loạt series như Rainbow Six, Splinter Cells, The Division, Ghost Recon nhưng game thủ mobile lại không được Ubisoft quan tâm nhiều lắm. Chính vì vậy mới đây, Ubisoft bất ngờ công bố tựa game mobile mới nhất của hãng là Tom Clancy's ShadowBreak.

Tom Clancy's ShadowBreak là một tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất kết hợp chiến thuật PvP thời gian thực nhịp độ cao. Người chơi sẽ trở thành một chỉ huy cấp cao kiêm tay súng bắn tỉa phụ trách một đội ngũ những chuyên gia quân sự tinh nhuệ có nhiệm vụ tìm và tiêu diệt những nhóm tội phạm, khủng bố nguy hiểm gọi là "Shadow Nations".

Tom Clancy's ShadowBreak cho phép bạn lựa chọn nhiều loại vũ khí, súng ống hạng nặng và tối đa bốn đơn vị chiến đấu khác nhau trước mỗi màn chơi. Sau mỗi lần chiến thắng, người chơi có cơ hội kiếm được những phần thưởng, tiền để nâng cấp đội hình cũng như trang bị thêm nhiều loại vũ khí mới.

Tomboom's ShadowBreak hiện đang được phát hành giới hạn trên kho ứng dụng App Store và Google Play tại Canada. Dự kiến, trò chơi ra mắt toàn cầu vào cuối năm nay.

Land of Glory

Land of Glory là một game mobile 3D thuộc thể loại MMORPG có đề tài huyền ảo được phát triển và vận hành bởi công ty NetEase. Trò chơi khai thác bối cảnh fantasy phương Tây với những nét tương đồng nhất định với huyền thoại World of Warcraft.

Land of Glory sử dụng công nghệ đồ họa 3D tiên tiến bên cạnh cơ chế chiến đấu hấp dẫn và đầy hứa hẹn. Trò chơi sở hữu một bản đồ thế giới ảo vô cùng rộng lớn lên tới 12.960.000 m2. Vì thế, tựa game mobile hoàn toàn có thể sánh ngang với các siêu phẩm trên PC.

Không giống như những game MMO trên di động cùng thể loại, sự ra đời của Land of Glory nhằm mục đích mang lại cho người chơi những trải nghiệm MMOPRG hoàn chỉnh và đầy đủ tính năng nhất như trên máy tính vậy. Vì vậy, sẽ khó khăn hơn nhiều cho người chơi khi hoàn thành các nhiệm vụ và các dungeon với hệ thống auto-fight. Thế nên, game thủ cần phải thật khéo léo điều khiển các phím ảo trên màn hình cảm ứng để né tránh cũng như tiêu diệt kẻ thù.

Kể từ khi Alpha test, Land of Glory liên tục nhận được phản hồi tích cực và khen ngợi từ cộng đồng game thủ cũng như giới chuyên môn. Dựa trên ý kiến đóng góp của mọi người, đội ngũ phát triển không chỉ tập trung vào việc nâng cấp và tối ưu hóa các cấp độ chơi sao cho phù hợp nhất mà còn giới thiệu thêm nhiều nội dung mới hấp dẫn.

Land of Glory bắt đầu bước vào giai đoạn Closed Beta từ ngày 29/12/2016. Tuy nhiên, tựa game mới chỉ được ra mắt tại thị trường Trung Quốc, phiên bản toàn cầu dự kiến ra mắt vào cuối năm 2017.

Theo ICTNews