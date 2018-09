5 điều chị em 'cực ghét' khi đi xe số

Xe máy số có ưu điểm là tiết kiệm xăng, bền bỉ, dễ điều khiển, giá rẻ nhưng nữ giới có nhiều lý do để 'không yêu'.

Cốp quá nhỏ

Rất nhiều khách hàng nữ khi chọn mua một chiếc xe máy thường chú ý tới ngăn chứa đồ trong cốp có rộng rãi hay không. Bởi chị em với lỉnh kỉnh túi xách, mũ áo… có khi còn tiện đường rẽ vào chợ hay shopping, thì một ngăn chúa đồ rộng rãi chắc chắn được ưa thích, vừa đi lại dễ dàng, lại an toàn, tránh bị cướp giật.

Tuy nhiên, những chiếc xe số, với cấu tạo đặc trưng bình xăng đặt dưới yên xe cùng khối động cơ phía dưới nên cốp xe không được rộng rãi. Chiếc xe số có cốp rộng nhất cũng chỉ để được chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu, hay một chiếc áo mưa. Đó là điều khiến chị em “khó chịu”.

Phải liên tục lên - về số

Thói quen đi giày cao gót dẫn đến việc ngại về số. Vì khi đi giày cao gót, chị em không về số được bằng gót chân mà phải đưa hẳn chân ra phía sau để lùi số bằng bàn chân. Hoặc ngay cả khi không đi giày cao gót, đôi lúc các tay lái nữ vẫn quên “công việc” phải làm khi đi một chiếc xe số là lên và về số theo tốc độ.

Bên cạnh đó, khi đi xe số, chị em cũng thường xuyên nhấn chân phanh khi xe đang vận hành bình thường, khởi động và vào ngay số 2 hoặc số 3 trước khi đi. Điều đó khiến phanh nhanh mòn, hộp số nhanh hỏng, động cơ cũng có tuổi thọ kém vì thường phải đề-pa ở cấp số cao.

Trời mưa là bẩn giày

Không giống như xe tay ga, khi đi xe máy số, người lái thường phải để chân “thường trực” vào vị trí cần số và phanh chân. Đó là điều khiến chị em rất “ngại” vì đi trời mưa vừa bẩn giày, ướt ống quần.

Do phản xạ khi gặp trời mưa, nhiều chị em thường hay co chân lên bửng máy hay thậm chí còn đưa cả hai chân lên giá để đồ để tránh cho khỏi bị bắn làm bẩn giày dép. Tuy nhiên, chính tư thế ngồi này rất không an toàn vì khiến người lái thăng bằng kém và đồng thời khi gặp tình huống bất ngờ sẽ không kịp đưa chân xuống bàn đạp phanh.

Không diện được giày cao gót

Vì thời trang, nhiều chị em mang giày, bốt cao gót để điều khiển xe số. Song, điều này lại mang đến nhiều bất tiện và lái xe kém an toàn. Những đôi giày gót cao tới 7-10mm sẽ khiến người lái khó đạp chân phanh.

Chiếc giày cao gót có thể giúp chị em đẹp hơn và cao hơn khi đi bộ nhưng nó không dành cho việc đi xe máy số. Gặp những tình huống bất ngờ, đôi khi đôi guốc kẹt cứng vào chỗ để chân khiến họ không kịp dừng xe, hoặc đạp không hết chân phanh dẫn đến nguy hiểm.

Kiểu dáng đơn điệu

Nhìn chung, xe máy số không có nhiều lựa chọn về kiểu dáng như xe tay ga. Đa số, xe số có một “phom” chung trông đơn điệu, không có nhiều đường nét mềm mại, nữ tính như xe tay ga. Đó cũng là lí do khiến nhiều chị em cảm thấy “chán ngấy” với kiểu dáng của chiếc xe mình đang đi.

Cấu tạo về động cơ, cách bố trí bình xăng của xe số là những giằng buộc khiến kỹ sư của các hãng khó lòng mà thiết kế được một chiếc xe số đẹp để làm vừa lòng chị em.

Theo Autodaily