5 điều cần làm ngay khi cài xong Windows 10

Nhiều cài đặt mặc định từ hệ điều hành mới của Microsoft có thể gây ảnh hưởng tới máy tính của bạn.

Tắt chức năng chia sẻ Wi-Fi

Theo mặc định, Windows 10 sẽ thiết lập việc chia sẻ kết nối Internet của bạn qua Wi-Fi. Để an toàn, bạn hãy tắt chức năng này ngay từ đầu.

Mở ứng dụng Settings trong thanh taskbar hoặc ở trình đơn Start, mở Change Wi-Fi settings và click Manage Wi-Fi settings. Bây giờ hãy bỏ dấu tích ở tất cả ô vuông dưới dòng chữ For network I select, share them with.

Bạn cũng có thể sẽ muốn tắt toggle ở phần Connect to suggested open hotspots và Connect to networks shared by my contacts.

Tùy biến Start Menu

Bạn hào hứng vì nút Start đã quay trở lại nhưng đừng quên tùy biến trình đơn này. Vậy đừng quên tham khảo thêm các bài viết về cách tùy biến trình đơn Start để biến công cụ này thực sự là của bạn. Bạn sẽ học được cách tắt, bật tính năng Live-Tile, thay đổi kích cỡ, sắp xếp các Tile…

Quản lý chức năng khởi động lại máy

Mọi người có thói quen khi có bất cứ vấn đề gì xảy ra với chiếc máy tính, khởi động lại là việc đầu tiên họ thử. Trên thực tế, bạn nên khởi động lại máy theo chu kỳ nếu bạn không tắt máy qua đêm. Việc khởi động lại máy tính tự động sau khi cập nhật phần mềm khiến chúng ta cảm thấy khó chịu. Nếu bạn không muốn máy tự động khởi động sau khi cập nhật, hãy làm theo cách sau:

Trong phần Setting, chọn Advance update, chọn Advanced Windows Update options. Sau đó trong phần menu thả xuống, chọn Notify to schedule restart. Máy sẽ vẫn khởi động lại sau khi cập nhật phần mềm mới nhưng ít nhất bạn sẽ được thông báo trước về điều này.

Kiểm tra phần Action Center

Một phiên bản na ná phần Notification Center của Apple được Microsoft gọi với cái tên Action Center. Đây tuy không phải là tính năng lần đầu xuất hiện trên thế giới nhưng nó khá hữu ích và là một trong những vấn đề của Windows 8 được Windows 10 khắc phục. Giờ đây, tất cả thông báo của bạn đã được gom vào một chỗ. Nếu bạn để tất cả mọi ứng dụng đều có quyền đẩy thông báo lên Action Center, chắc chắn bạn sẽ bị phân tâm khi làm việc. Thật may mắn, bạn hoàn toàn có quyền tùy chỉnh để nhận thông báo của ứng dụng nào và những kiểu thông báo thế nào trên một ứng dụng.

Chỉ cần click vào biểu tượng thông báo trên khay hệ thống, click All settings > System > Notification & action. Tại đây bạn có thể chọn các ứng dụng được phép đẩy thông báo và ứng dụng nào không.

Theo ICTNews