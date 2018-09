5 điện thoại xách tay giá tốt nhất nửa đầu năm 2015

6 tháng đầu năm 2015 chứng kiến không ít sự xuất hiện của những mẫu điện thoại xách tay với giá bán hấp dẫn.

Sony Xperia Z3 AU

Đứng ở vị trí đầu tiên trong danh sách các mẫu điện thoại xách tay tiêu biểu là mẫu máy Xperia Z3 của nhà mạng AU. Bắt đầu xuất hiện phổ biến tại thị trường Việt Nam từ thời điểm đầu năm 2015, chỉ sau vài tháng có mặt, Xperia Z3 AU đã nhanh chóng trở thành một sản phẩm làm mưa làm gió trên thị trường di động.

Sở dĩ mẫu điện thoại của Sony có sức thu hút mạnh đến vậy đến từ mức giá bán ra hấp dẫn của máy. Chỉ cần bỏ ra số tiền khoảng 8 triệu đồng, người dùng đã có thể sở hữu và trải nghiệm một trong những chiếc smartphone cao cấp nhất trên thị trường di động.

So với giá niêm yết chính, Xperia Z3 bản Docomo hoặc AU rẻ hơn đến 7 triệu đồng. Máy có thiết kế đẹp với hai lớp kính cùng ngôn ngữ thiết kế Omnia đặc trưng của Sony, chỉ mỏng 7,3mm và hỗ trợ khả năng chống nước, chống bụi theo tiêu chuẩn IP. Ngoài ra, Xperia Z3 sở hữu cấu hình tốt với chip Snapdragon 801, RAM 3 GB, camera 20 megapixel.

Theo nhiều cửa hàng, kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, thiết kế thời trang là điểm mạnh của sản phẩm Sony. Riêng dòng Xperia Z xách tay lại bán rất chạy tại Việt Nam sau nhiều đợt giảm giá mạnh.

Nhiều người mua Xperia Z3 gặp tình trạng máy mất DRM key do trong quá trình sử dụng trước đó, chủ nhân cũ của thiết bị đã thực hiện unlock bootloader. Sau đó, thương gia tiếp nhận máy và relock bootloader nhưng DRM key sẽ mất luôn, không thể khôi phục lại được. Bên cạnh đó, việc dựng lại hộp, gán imei cho dòng Xperia Z khá đơn giản mà người dùng lại không phân biệt được.

Ngoài ra, cũng có nhiều trường hợp cửa hàng bán máy chưa unlock để khách hàng yên tâm, sau khi thuận mua vừa bán, cửa hàng mới mở khóa bằng code. Giá của sản phẩm loại này cao hơn khá nhiều. Chính bởi những rủi ro có thể gặp phải như vậy, người mua hàng cần lựa chọn máy ở những địa chỉ có uy tín với thời gian bảo hành dài.

LG G3 Cat 6

LG G3 Cat 6 cũng là một trong những mẫu máy nổi bật nhất trên thị trường các sản phẩm xách tay. Về giá bán, mẫu điện thoại của LG được bán ra với mức giá dao động phổ biến trong khoảng trên dưới 7 triệu đồng. So với các phiên bản thông thường của LG G3, G3 Cat 6 nổi bật hơn bởi cấu hình mạnh, nhiều lựa chọn về màu sắc, trong khi đó giá bán lại không có sự chênh lệch quá nhiều

Việc sở hữu những màu sắc nổi bật như tím, đỏ và vàng khiến G3 trở thành lựa chọn yêu thích của những người thích màu mè và ghét sự nhàm chán. Ưu điểm thứ hai của G3 Cat 6 so với LG G3 phiên bản thường là việc sử dụng chip Snapdragon 805 thay cho Snapdragon 801.

Trên thị trường hiện đang tồn tại hai loại hàng G3 Cat 6 khác nhau bao gồm hàng mới và hàng trả bảo hành. Tuy nhiên, theo một số thương gia đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc buôn bán điện thoại xách tay, cho dù là hàng mới hay đổi trả bảo hành, người dùng vẫn có thể yên tâm về chất lượng.

HTC One M8

HTC One M8 là mẫu máy tạo nên cơn sốt trên thị trường di động trong khoảng hai tháng trở lại đây. So với mức giá tối thiểu khoảng 11 triệu đồng của những chiếc M8 chính hãng, One M8 xách tay được ưa chuộng hơn hẳn vì giá bán chỉ bằng một nửa so với thị trường. Chỉ cần bỏ ra số tiền khoảng 6,5 triệu đồng, người dùng đã có thể sở hữu trong tay một trong những mẫu smartphone đẹp nhất làng di động với lớp vỏ được làm từ kim loại.

Về mặt nguồn gốc, HTC One M8 xách tay ở Việt Nam được nhập về từ 2 nguồn chính là Hàn Quốc và Mỹ, tất nhiên là không kể đến những chiếc máy dựng lại từ phía bên kia biên giới.

Theo như nhận xét của một số người bán hàng, One M8 Hàn Quốc và One M8 hàng Mỹ gần như không có sự khác biệt gì ngoại trừ việc sở hữu thêm phần logo của nhà mạng. Tuy nhiên, hàng nhập có nguồn gốc Mỹ thường rất khó để tìm mua do nguồn cung hạn chế và số lượng có hạn. Bởi vậy, nhiều người dùng đã lựa chọn những chiếc One M8 xách tay có xuất xứ đến từ Hàn Quốc.

One M8 xách tay không gặp vấn đề gì về mặt phần mềm do đa phần đều là phiên bản quốc tế. Bởi vậy, nếu có nhu cầu mua máy với mức giá khoảng trên dưới 7 triệu đồng, những chiếc One M8 xách tay là sản phẩm rất đáng để sở hữu.

Samsung Galaxy Note 4

Trong vài tháng trở lại đây, Galaxy Note 4 xách tay là một trong những dòng sản phẩm có sự biến động giá khá mạnh. Chỉ trong một thời gian ngắn, giá của mẫu máy đã có sự chênh lệch so với hàng chính hãng ở mức từ 3-5 triệu đồng.

Lý do dẫn đến việc xuống giá mạnh của Galaxy Note 4 xách tay được giải thích là do vòng đời của sản phẩm đã đến hạn. Bên cạnh đó, những động thái giảm giá liên tục từ phía hàng chính hãng kéo theo áp lực buộc các cửa hàng điện thoại xách tay phải tiến hành giảm giá Galaxy Note 4 để phù hợp hơn với thị trường.

Về nguồn gốc xuất xứ, Hàn Quốc vẫn là thị trường chính nhập về Galaxy Note 4 của các cửa hàng điện thoại xách tay. Vị trí địa lý thuận lợi, giá cả cạnh tranh cùng với việc những dòng flag-ship sau này của Samsung đã gỡ bỏ hầu hết các ứng dụng Hàn quốc là lý do khiến Note 4 xách tay được nhập về Việt Nam từ Hàn Quốc với số lượng khá nhiều.

Theo lời một số chủ cửa hàng điện thoại xách tay, Galaxy Note 4 Hàn Quốc gần như không khác gì máy phiên bản quốc tế. Người dùng có thể sử dụng ngay mà không cần thao tác unlock phức tạp như ở một số mẫu máy đến từ nhà mạng Nhật. Chính bởi vậy, Note 4 xách tay hiện đang là sự lựa của khá đông người dùng.

LG G Pro 2

Ở phân khúc các sản phẩm tầm trung, LG G Pro 2 có lẽ là một trong những mẫu máy để lại nhiều ấn tượng nhất. Với màn hình lớn, cấu hình mạnh cùng với đó là chất lượng đã được kiểm chứng sau một khoảng thời gian dài có mặt trên thị trường, những chiếc LG G Pro 2 phiên bản xách tay được khá nhiều người sử dụng lựa chọn.

Qua quá trình sử dụng thực tế, G Pro 2 phiên bản Hàn Quốc cho chất lượng tương tự như trên những mẫu máy phiên bản chính hãng. G Pro 2 có màn hình hiển thị rực rỡ, chi tiết, sống động và độ sáng cao, sử dụng công nghệ IPS, giúp cho máy có góc nhìn khá rộng mà màu sắc ít bị thay đổi đi khi nhìn theo các hướng khác nhau. Cấu hình tốt gồm chip xử lý Qualcomm Snapdragon 800 và RAM 3GB giúp máy có thể xử lý tốt cả những tác vụ nặng nhất.

Sở hữu khá nhiều ưu điểm như vậy, tuy nhiên LG G Pro 2 phiên bản xách tay không phải không có những điểm yếu. Các điểm yếu của mẫu máy này bao gồm việc thỉnh thoảng bị mất sóng đột ngột, hao pin nhanh do thường xuyên phải thực hiện chuyển vùng. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của một vài ứng dụng tiếng Hàn cũng khiến người sử dụng gặp đôi chút khó chịu. Tuy vậy, vấn đề này có thể khắc phục được thông qua việc xử lý về phần mềm.

Nhìn chung, với giá khoảng 6 triệu đồng cho một sản phẩm mới, LG G Pro 2 vẫn là một sự lựa chọn khá tốt với nhu cầu của đại đa số người dùng. Tất nhiên, để có thể sở hữu một chiếc máy chất lượng, người sử dụng nên đến mua hàng ở những địa chỉ đáng tin cậy.

Theo TechZ