5 điểm nổi bật của smartphone Samurai REI

Freetel được thành lập năm 2012 bởi Plus One Marketing LTD với đội ngũ kỹ sư Nhật Bản có hơn 40 năm kinh nghiệm chế tác điện tử. Tháng 6 vừa qua, Freetel trở thành thương hiệu smartphone SIM-Free hàng đầu Nhật Bản. Giá trị cốt lõi của các sản phẩm thương hiệu Freetel chủ yếu tập trung vào chất lượng, thiết kế và giá bán hợp lý. Hiện Freetel mở rộng thị trường tại 17 quốc gia trên thế giới và đang không ngừng phát triển để trở thành thương hiệu smartphone tầm trung đứng thứ hai tại Nhật. Freetel luôn đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao nhất nhờ vào sự quản lý chặt chẽ quy trình thiết kế, sản xuất, kể cả đóng gói sản phẩm theo từng bước một, giúp người dùng sở hữu được chiếc điện thoại ưng ý. Xem thêm tại đây.