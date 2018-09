5 công nghệ lấy nét 'đỉnh' nhất trên smartphone

Trang công nghệ Phonearena tổng kết công nghệ lấy nét bằng laser, theo pha, hồng ngoại hay bằng camera phụ.

1. Lấy nét pha - Phase Detection Auto Focus

Công nghệ lấy nét pha không xa lạ trên máy ảnh DSLR và được Samsung trang bị cho sản phẩm di động, bắt đầu với Galaxy S5. Công nghệ cho phép camera điện thoại xác định đối tượng nhanh chóng và chính xác hơn, đặc biệt trong môi trường ánh sáng yếu.

2. Lấy nét pha - Focus Pixels

Công nghệ tự động lấy nét pha được Apple trang bị cho bộ đôi iPhone 6 và 6 Plus với tên gọi riêng Focus Pixels. Camera sẽ phân tích ánh sáng đi qua ống kính để xác định đối tượng cần tập trung lấy nét. Quá trình này khá phức tạp nhưng máy ảnh sẽ có tốc độ lấy nét nhanh hơn và chính xác hơn cơ chế lấy nét tự động theo độ tương phản.

Trên iPhone 5S, Apple vẫn sử dụng cơ chế lấy nét theo độ tương phản.

3. Lấy nét tia laser

Công nghệ được tìm thấy trên camera 13 megapixel của LG G3. Cách lấy nét tự động đòi hỏi phải có bộ phát laser để hỗ trợ lấy nét. Cơ chế hoạt động tương tự việc sử dụng thước laser để đo khoảng cách trong xây dựng và thiết kế nội thất.

Khi chụp ảnh, đầu phát trên G3 sẽ liên tục phát ra các tia laser với công suất thấp, và dựa vào thời gian các tia này phản hồi sẽ tính toán được khoảng cách đến vật thể, qua đó lấy nét phù hợp. Tuy nhiên do tia laser phát ra có công suất rất thấp, đầu phát này sẽ không có tác dụng với những vật thể lấy nét ở quá xa người chụp.

Đầu phát cũng chỉ hiệu quả khi chụp buổi tối, còn khi chụp ban ngày, G3 vẫn sử dụng phương pháp lấy nét bằng tương phản như các điện thoại thông thường. Trên thực tế, tốc độ lấy nét khi chụp đủ sáng và thiếu sáng của G3 đều rất nhanh.

4. Lấy nét hồng ngoại

Lenovo gây bất ngờ tại MWC 2015 khi trình diễn cảm biến hình ảnh 16 megapixel, hỗ trợ tính năng ổn định hình ảnh quang học (OIS), đèn LED 3 màu và đặc biệt khả năng tự động lấy nét bằng hồng ngoại. Máy ảnh này được trang bị cho chiếc điện thoại Lenovo Vibe Shot. Về cơ bản có thể xem đây là một phiên bản khác của công nghệ lấy nét bằng tia laser của LG. Với công nghệ này, Lenovo cho rằng camera của Vibe Shot có khả năng tự động lấy nét nhanh gấp hai lần so với những camera thông thường.

5. Lấy nét camera kép

Thị trường hiện có hai mẫu smartphone là HTC One M8 và Honor 6 Plus của Huawei sử dụng camera kép, gồm một chiếc camera chính và một chiếc camera phụ để hỗ trợ lấy nét đồng thời thu độ sâu trường ảnh để hỗ trợ xử lý hậu kỳ. Chẳng hạn trên chiếc HTC One M8, chiếc camera phụ không thực hiện việc chụp ảnh mà đóng vai trò tính toán khoảng cách của các đối tượng trong ảnh để thu thập thông tin về độ sâu hình ảnh và giúp máy lấy nét nhanh hơn (chỉ 0,3 giây mỗi ảnh). Thông tin độ sâu hình ảnh thu được từ camera phụ còn được dùng cho tính năng lấy nét sau khi chụp.

Theo VnReview