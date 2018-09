5 câu hỏi quyết định việc mua laptop hay tablet

Trả lời các thắc mắc giúp bạn có quyết định sáng suốt nhất khi đứng trước hai sự lựa chọn.

Sau sự ra mắt của Windows 8 và Surface, ranh giới giữa laptop và tablet đang dần bị xóa nhòa. Ngay cả một số mẫu laptop cấu hình game cũng đã có màn hình cảm ứng. Vậy khi nào bạn nên lựa chọn laptop và khi nào nên lựa chọn máy tính bảng?

Với những người sành công nghệ, câu trả lời có thể có sẵn. Nhưng với những người có kinh phí hạn hẹp và nhu cầu sử dụng chưa rõ ràng, đây có thể là một lựa chọn khó khăn. Sau khi thử nghiệm nhiều sản phẩm và phân tích các dữ liệu thị trường, tờ Time đưa ra 5 câu hỏi bạn cần phải trả lời khi lựa chọn giữa laptop và tablet.

1. Trải nghiệm cần độ chính xác hay chất lượng hiển thị?

Nhìn chung, laptop vẫn là thiết bị di động duy nhất mang đến cho bạn trải nghiệm sử dụng có độ chính xác cao. Chuột và bàn phím vẫn mang tới khả năng kiểm soát, điều khiển vượt trội so với màn hình cảm ứng, bất kể là bằng ngón tay hay bút stylus. Khi bạn cần soạn các văn bản phức tạp hoặc thực hiện các bài trình bày đòi hỏi phải sắp xếp các yếu tố đồ họa một cách cẩn thận, trải nghiệm trỏ và click cũng như bàn phím vật lý hỗ trợ nhiều phím tắt sẽ giúp trải nghiệm làm việc của bạn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Đừng tin vào các video giới thiệu ấn tượng được Microsoft dành cho Office iPad. Trong thử nghiệm thực tế, ngay cả một bảng tính Excel đơn giản nhất cũng sẽ khiến bạn phải vật lộn trên tablet.

Ngược lại, tablet có một thế mạnh vượt trội so với laptop khi chỉ tính riêng trải nghiệm làm việc là chất lượng màn hình. Đầu tiên là độ sắc nét, mật độ điểm ảnh của màn hình sẽ cho biết hình ảnh trên màn hình sắc nét đến mức nào, đồng nghĩa với việc trải nghiệm theo dõi màn hình trong thời gian dài của bạn có gây khó chịu hay không.

Dựa theo dữ liệu của Time, trong năm 2014, tablet có độ sắc nét trung bình là 260 ppi, quá đủ cho các thiết bị 10 inch sử dụng ở khoảng cách tương đối xa so với smartphone. Đó là còn chưa kể những chiếc tablet cao cấp cỡ nhỏ như Galaxy Tab S 8.4 hay iPad Mini 3 còn có độ sắc nét vượt trội hơn nữa.

Với laptop, con số trung bình cho năm 2014 chỉ là gần 200 ppi, kém cỏi hơn cả iPhone 4 của 4 năm trước. Một số ít sản phẩm đặc biệt như Lenovo Yoga Pro (mật độ điểm ảnh 276 ppi) hoặc Razer Blade 2014 (262 ppi) tỏ ra khá vượt trội, nhưng ngay cả những con số này cũng không thể sánh được với iPad hay tablet Galaxy.

Không chỉ có vậy, ở cùng một tầm giá, tablet cũng thường có độ sáng tốt hơn laptop. Do đó, tablet sẽ mang tới trải nghiệm thị giác dễ chịu hơn rất nhiều so với laptop. Điều này sẽ giúp mắt bạn đỡ bị mỏi, nhức khi phải nhìn vào màn hình trong thời gian dài - điều rất dễ xảy ra nếu như công việc của bạn gắn liền với tablet hay laptop.

2. Kích cỡ màn hình hay khả năng di động?

Trong một số trường hợp đặc biệt, bạn có thể mua được những chiếc laptop có kích cỡ nhỏ như Aspire One của Acer (10 inch) hoặc những chiếc tablet cỡ "khủng" như Planar Helium (27 inch). Song, đó chỉ là những trường hợp chiếm thiểu số. Thông thường, người dùng sẽ lựa chọn những chiếc máy tính bảng có kích cỡ từ 7-11 inch và những laptop từ 13-16 inch. Nếu không thích những kích cỡ "chuẩn" này, các lựa chọn của bạn khi mua tablet hoặc laptop sẽ giảm đáng kể.

Do đó, chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng laptop sẽ mang tới diện tích màn hình vượt trội so với tablet. Ở khía cạnh còn lại, tablet mỏng, nhẹ và do đó phù hợp với người dùng hay di chuyển hơn laptop rất nhiều. Hãy cùng đi vào các số lượng thống kê để thấy rõ điều này: tablet năm 2014 có độ dày trung bình là 1,1 cm, trong khi laptop 2014 có độ dày trung bình lên tới 2,7 cm. Sony và Apple liên tục dẫn đầu trong cuộc đua cắt giảm độ dày của tablet. Trong năm 2015, sự khác biệt về độ dày có thể sẽ trở nên rõ rệt hơn nữa.

Khi xét tới yếu tố cân nặng, tablet lại càng tỏ ra vượt trội so với laptop. Cân nặng trung bình của những chiếc laptop ra mắt trong năm 2014 là 2,26 kg, cao gấp 5 lần mức 430 gram của tablet 2014. Sự khác biệt này sẽ trở nên rất rõ ràng nếu như bạn mang thiết bị của mình đi du lịch hoặc đi làm hàng ngày trên xe bus.

3. Hiệu năng hay trải nghiệm sử dụng đơn giản?

Những người có hiểu biết cơ bản về các thiết bị điện toán đều sẽ hiểu rằng thông số của tablet có thể ngang bằng với laptop, nhưng hiệu năng thì kém hơn hẳn. Các mẫu tablet cao cấp hiện nay có thể có số nhân, xung nhịp CPU hay dung lượng RAM ngang bằng nhau, nhưng các con số không phải là tất cả.

Các thử nghiệm benchmark có thể cho kết quả chính xác hơn và gần với hiệu năng thực sự hơn. Ví dụ, trên Geekbench, một số mẫu laptop có tuổi đời hơn ba năm vẫn dễ dàng đánh bại những chiếc tablet mới nhất.

Nhưng sự vươn lên mạnh mẽ của tablet cũng là có lý do: phần đông người dùng không có nhu cầu tận dụng hết sức mạnh xử lý của laptop. Nếu như bạn chỉ cần "gắn bó" với máy tính khi làm việc và nhu cầu của bạn trong những lúc nghỉ ngơi chỉ là lướt web, check mail, nghe nhạc, chơi game casual... hẳn nhiên một chiếc laptop sẽ là không cần thiết đối với bạn. Thực tế, phần lớn các hệ điều hành tablet đều được thiết kế để mang tới các trải nghiệm sử dụng thông thường khá đơn giản và dễ chịu. Nếu như bạn không có nhu cầu chơi game đỉnh cao hay chạy các tác vụ nặng ký như chỉnh sửa video, bạn chỉ cần một chiếc tablet mà thôi.

4. Lựa chọn web hay ứng dụng?

Tablet là lựa chọn hoàn hảo nếu bạn thường xuyên sử dụng ứng dụng. Ảnh: The Verge.

Cả laptop lẫn tablet đều có thể lướt web và chạy ứng dụng. Tuy vậy, mỗi loại thiết bị chỉ có thể làm tốt một trong hai tác vụ này.

Đầu tiên là trải nghiệm lướt web. Cho đến tận ngày hôm nay, hoạt động lướt web trên các thiết bị di động màn hình cảm ứng vẫn chưa được hoàn thiện đúng mức. Các nội dung flash vẫn mắc rất nhiều lỗi, kích cỡ chữ có thể không thực sự phù hợp với màn hình của bạn, và đôi khi các menu, nút bấm không thể hoạt động được. Không thể phủ nhận được rằng phần đông trang web tên tuổi đều đang mang tới trải nghiệm lướt web ở mức chấp nhận được, song so với phiên bản đầy đủ trên nền desktop hay laptop, các phiên bản web di động vẫn còn quá kém cỏi về cả giao diện và tính năng. Những tác vụ tương đối phức tạp trên nền web như soạn CV hoặc mua hàng trực tuyến đều được laptop thực hiện tốt hơn hẳn.

Nhưng ngược lại, trải nghiệm ứng dụng trên laptop lại có phần kém dễ chịu so với tablet. Hẳn nhiên, máy tính bảng không thể sánh với laptop về các ứng dụng cao cấp như Microsoft Office, Autoshop hoặc Photoshop, nhưng tablet lại sở hữu nhiều ứng dụng độc đáo, sáng tạo, an toàn hơn và có chi phí thấp hơn. Ví dụ, trải nghiệm Flipboard trên tablet cho đến giờ vẫn là tuyệt vời nhất, hoặc Facebook Paper cũng chỉ có mặt trên iOS. Hoặc, bạn cũng có thể tải về rất nhiều ứng dụng chỉnh sửa có chất lượng khá tốt cho smartphone, ví dụ như iPhotos của Apple được cung cấp miễn phí cùng iPad - iPhone mua mới. Trên Windows, bạn sẽ phải bỏ ra 300 USD để mua Photoshop, hoặc chấp nhận các rủi ro về bảo mật khi tìm các ứng dụng ảnh miễn phí trên mạng.

5. Game 'đỉnh' hay game giết thời gian?

Đây là câu hỏi không dành cho tất cả mọi người. Những người không thích chơi game không cần phải quan tâm tới card đồ họa trên laptop hoặc các tựa game chất lượng cao trên tablet làm gì cả.

Với những người thích chơi game, câu trả lời sẽ tùy thuộc vào loại game mà bạn muốn chơi. Ngày nay, những chiếc tablet đang trở nên ngày một mạnh mẽ. Một số tựa game chất lượng cao như Infinity Blade hoặc các phiên bản phát hành lại của GTA, SW Kotor... cũng đã giúp cải thiện đáng kể trải nghiệm game trên tablet. Tuy vậy, so với trải nghiệm game PC, tablet vẫn còn kém xa. Bạn chỉ nên chọn tablet nếu thích chơi những tựa game dễ chơi mang tính giết thời gian như Angry Birds hoặc Candy Crush.

Ngược lại, những chiếc laptop dành cho game thậm chí còn có thể vượt mặt cả PlayStation 4 lẫn Xbox One về hiệu năng đồ họa. Vấn đề là ở chỗ chúng thường có giá rất đắt: một chiếc laptop game "tạm ổn" có giá từ 20 triệu đồng trở lên, trong khi những chiếc laptop có đủ khả năng chơi các tựa game "đỉnh" mới nhất khoảng 35 triệu đồng.

Nhìn chung, cả tablet cao cấp lẫn laptop dành cho game thủ đều có thể thỏa mãn thú vui chơi game của bạn, tất cả tùy thuộc vào loại game mà bạn muốn trải nghiệm. Tuy vậy, hãy nhớ rằng một chiếc laptop tầm giá 10 triệu đồng sẽ là một lựa chọn dở tệ cho game. Chúng không đủ sức mạnh để chơi game PC và cũng không sở hữu các tựa game tối ưu cho cảm ứng như iPad hoặc tablet Nexus.

Theo VnReview