5 cách 'dọn sạch' hộp thư đến trên Gmail

Mục Inbox của bạn sẽ trở về số 0 mà không phải thực hiện việc mở từng thư rồi xóa thủ công.

1. Sử dụng nhãn dán

Nếu bạn có một tài khoản Gmail chính bao gồm nhiều thư cá nhân lẫn với thư công việc, bạn sẽ muốn tận dụng tính năng dán nhãn của Gmail. Tính năng cho phép bạn tổ chức các email thành thư mục tương tự như cách bạn sắp xếp các tập tin vào thư mục. Để tạo nhãn trên Gmail, click vào nút More phía trái phần hộp thư đến và chọn Create new label.

2. Bật chức năng Gửi và Lưu

Khi bạn hoàn thành một cuộc trao đổi với ai đó qua thư, không cần phải lãng phí những vị trí quý báu trên màn hình hộp thư đến cho những bức thư này. Gmail có một tính năng với tên gọi Send & Archive, có khả năng tự lưu một loạt email ngay sau khi bạn trả lời thư. Chỉ cần click vào hình bánh răng ở phía trên bên phải giao diện Gmai, chọn Setting và tìm phần Send and Archive, click vào biểu tượng có nội dung Show Send & Archive button in reply (Hiện nút gửi và lưu khi trả lời) và click nút Enable.

3. Bổ sung nút Mark as Read

"Mark as Read" (Đánh dấu đã đọc) là nút hiệu quả cho những người nhận được hàng “tấn” thư mỗi ngày từ bạn bè, đồng nghiệp mà không muốn lưu cũng chẳng muốn xóa. Nếu muốn nhanh chóng đánh dấu hàng loạt những bức thư vào dạng “đã đọc”, hãy kích hoạt chức năng “Mark as Read” bên dưới thanh công cụ. Để làm như vậy, vào mục Settings > Labs > Mark as Read Button và chọn Enable.

4. Thử một ứng dụng của bên thứ ba

Sử dụng các ứng dụng được tích hợp vào Gmail không chỉ giúp bạn quản lý hộp thư mà còn xử lý những vấn đề “khó chịu” xảy ra với hộp thư của bạn. Ví dụ như ứng dụng Mailstrom có thể xác định các email liên quan giúp bạn dễ dàng xóa hàng loạt các bức thư không mong muốn. Unroll.Me lại có khả năng nhóm những bức thư dạng tin tức, thư quảng cáo và những loại thư dưới dạng đăng ký nhận định kỳ thành một bức thư để tránh cho hộp thư của bạn không bị rối mắt.

5. Tranh thủ xóa bỏ những bức thư rác khi rảnh rỗi

Nhờ những công cụ và ứng dụng trên, việc xóa thư của bạn sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Thế nhưng để duy trì con số “0” trong phần Inbox, bạn sẽ vẫn phải dành thời gian để xóa email thường xuyên. Cách tốt nhất là hãy chăm chỉ xóa hoặc đánh dấu những đã đọc cho bức thư không cần thiết. Ví dụ hãy tập thói quen xóa thư khi có 10 phút rảnh rỗi.

Theo ICTNews