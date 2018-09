40 TV khổng lồ trình chiếu hiện tượng cực quang ở Iceland

LG trình chiếu hiện tượng kỳ thú của Trái đất trên TV Oled tại một sự kiện ở Reykjavik, Iceland.

LG Electronics khởi động chiến dịch đưa hiện tượng cực quang (Aurora Borealis) đến với khán giả toàn cầu, thông qua công nghệ TV Oled 4K tích hợp HDR. Sự kiện khởi đầu bằng buổi hoà nhạc của ban nhạc Of Monsters and Men ngày 20/7.

Hiện tượng cực quang không thể quan sát được ở Iceland từ tháng 4-8 do mặt trời đêm thắp sáng cả nước gần như 24 giờ mỗi ngày. Để giúp khách du lịch hè và người dân có cơ hội lần đầu tiên được chiêm ngưỡng Aurora Borealis vào những ngày hè, LG mời gần một nghìn khách đến buổi hoà nhạc Lights Out, Stars On - nơi ban nhạc Of Monsters and Men biểu diễn. Mọi người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền ảo của bầu trời đêm Iceland trên màn hình đen hoàn hảo của 40 TV Oled cỡ lớn.

Trong khuôn khổ chiến dịch, một triển lãm ảnh về phong cảnh và bầu trời đêm Iceland trên TV Oled của LG cũng được tổ chức từ ngày 20/7 đến 20/11 tại Harpa Concert Hall.

Nhà văn - nhà hoạt động xã hội Iceland Andri Magnason, nhiếp ảnh gia thiên văn Sean Parker, chuyên gia “đập hộp” Lewis Hilsenteger của kênh Youtube Unbox Therapy được mời tham gia cộng tác với chương trình của LG.

Trọng Nghĩa