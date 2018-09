4 tiêu chí HTC One M8 'cưa đổ' phái đẹp

Camera trước 5MP với góc chụp rộng, kích hoạt trên nền tảng HTC Sense 6, tiết kiệm pin và thiết kế đẹp là 4 điểm nổi bật của M8.

Với camera trước 5MP và góc chụp rộng, HTC One M8 hiện được xem là một trong những smartphone có khả năng chụp ảnh selfie đẹp nhất.

HTC One M8 là smartphone có khả năng chụp ảnh selfie đẹp. Dù chụp hình với camera mặt trước hay sau, bạn vẫn sẽ thấy mình đẹp xinh hơn nhờ máy ảnh chất lượng cao có khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Hơn thế nữa, Duo Camera với camera kép mặt sau tạo độ sâu cho shot hình, khiến chúng trở nên có hồn hơn bởi khoảnh khắc đẹp được ghi lại đầy đủ chi tiết cùng khả năng thu sáng vượt trội từ UltraPixel camera của HTC. Đặc biệt, với góc máy rộng, camera mặt trước 5MP cho phép phái đẹp tha hồ “selfie” với bạn bè mà không lo vắng mặt bất cứ ai trong khung hình.

Điện thoại thông minh, hiểu ý người dùng

HTC One M8 sở hữu Motion Launch - kích hoạt thông minh phát triển trên nền tảng HTC Sense 6 (giác quan thứ 6) giúp chị em có thể thực hiện các thao tác mà không cần mở máy. Chỉ cần nhấc máy lên áp vào tai để trả lời cuộc gọi tự động mà không cần chạm vào màn hình. Đây là một tính năng tiện dụng nếu điện thoại đổ chuông khi bạn đang bận tay, chạm hai lần để mở hoặc khóa màn hình, vuốt phải trên màn hình đang off để vào màn hình Widget, vuốt trái để vào màn hình BlinkFeed, hay vuốt xuống để kích hoạt gọi điện bằng giọng nói. Bạn cũng có thể quay ngang điện thoại và nhấn nút âm lượng để mở camera hoặc vuốt lên để vào ngay ứng dụng gần nhất.

Pin sạc nhanh, siêu tiết kiệm

Chế độ tiết kiệm pin siêu thông minh của HTC One (M8) là cứu cánh cho những “Eva” thường xuyên lâm vào tình trạng trên. Chỉ cần mất 1 giờ 30 phút để làm đầy pin với cục sạc nhanh HTC. Chỉ bằng một giấc ngủ trưa, chiếc smartphone yêu của bạn đã có thể hoạt động trở lại và tràn đầy năng lượng. Ngoài ra, thời lượng pin sử dụng kéo dài thêm 40% so với điện thoại thông thường. Ở chế độ tiết kiệm pin cao cấp, bạn có thể sử dụng điện thoại trong vòng 60 giờ chỉ với 20% pin… thích hợp cho những cô nàng năng động, ưa thám hiểm.

HTC Dot View không chỉ là một chiếc áo thời trang cho HTC One (M8) mà còn xứng tầm một “ốp bảo vệ công nghệ” với nhiều tính năng tiên tiến.

Thiết kế bắt mắt

HTC Dot View không chỉ là một chiếc áo thời trang cho HTC One M8 mà còn xứng tầm một “ốp bảo vệ công nghệ” với nhiều tính năng tiên tiến. Mọi cô gái đều yêu thích những món đồ bắt mắt và nhất thiết là không được đụng hàng. HTC One M8 dường như sinh ra để chiều lòng phái đẹp bởi không chỉ sở hữu những tính năng cực “cool” mà còn khiến bạn phải ồ lên xuýt xoa trước vẻ đẹp của nó. Sản phẩm được thiết kế bằng lớp vỏ kim loại bóng loáng vừa mang nét mạnh mẽ nhưng tinh tế nhờ các đường cạnh vát mỏng chỉ dày 9,35 mm. Được thiết kế riêng cho HTC One M8, vỏ điện thoại HTC Dot View có tạo hình theo phong cách retro cổ điển, và hình ảnh hiển thị theo kiểu ma trận điểm lạ mắt. Công nghệ Dot Matrix View đột phá của HTC cho phép bạn trải nghiệm ngay cả trước khi mở nắp case.

Tham gia ngay chương trình pre-oder HTC One M8 để nhận ưu đãi. Như mọi năm, HTC luôn có những phần quà đặc biệt dành tặng cho các khách hàng nóng lòng muốn trở thành chủ nhân sản phẩm công nghệ mới ra lò của mình. Bạn có thể truy cập ngay trang web www.htc.com/vn/pre-order trong thời gian từ ngày 21/4 đến 4/5 và đăng ký ngay để trở thành một trong 3.000 người đầu tiên sở hữu HTC One (M8) cùng gói ưu đãi với tổng giá trị lên đến hơn 18,29 triệu đồng. Quà tặng gồm: Bảo hành chính hãng 2 năm. Ốp lưng bảo vệ thông minh HTC Dot View trị giá 1,5 triệu đồng với 4 màu cho bạn lựa chọn: đỏ, cam, xanh và xám. Gói dịch vụ cao cấp Service One trị giá 16,79 triệu đồng gồm: một năm bảo hiểm điện thoại; dịch vụ bảo hành giao nhận tận nơi tại bốn thành phố lớn: Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ; dịch vụ đăng ký giờ phục vụ trực tuyến dành cho khách hàng bảo hành tại www.htc.com/vn/contact/reservation; tham gia miễn phí các khóa hướng dẫn sử dụng điện thoại.

Trong quá trình sử dụng, nếu gặp bất kỳ vấn đề gì, người dùng có thể gọi điện trực tiếp đến dịch vụ Service One để được hỗ trợ. Nhân viên sẽ đến nhận máy và trả máy tận nhà cho khách hàng sau khi máy được bảo hành xong. Đặc biệt, khách hàng sẽ được hưởng gói dịch vụ sửa chữa hoặc thay thế miễn phí được bảo hiểm bởi AIG Việt Nam, cho những tổn thất bất ngờ xảy ra dẫn đến hư hỏng tính năng hoạt động hoặc hư hỏng cơ học của điện thoại, trong vòng 12 tháng kể từ ngày mua sản phẩm lần đầu tiên với hạn mức áp dụng dịch vụ: tối đa 16,79 triệu đồng cho một sản phẩm trong suốt thời hạn áp dụng dịch vụ. HTC One M8 sẽ có mặt tại Việt Nam với giá bán lẻ đề xuất 16,79 triệu đồng.

