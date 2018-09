4 chuẩn của smartphone cao cấp năm 2015

Màn hình chất lượng cao, vỏ kim loại, cảm ứng vân tay hay hỗ trợ sạc nhanh là tiêu chuẩn của các flagship.

Năm 2015 gần khép lại cũng là lúc các đại gia trong ngành smartphone lật hết những “quân át chủ bài” trong tay, tung ra siêu phẩm “sừng sỏ” với thông số “đẹp như mơ”. Galaxy S6 và Note 5 của Samsung, G4 và V10 của LG, Motorola X Play và Droid Turbo 2 của Motorola, Nexus 6P của Huawei và Google, Lumia 950 / 950 XL của Mircrosoft và dòng sản phẩm iPhone 6S / 6S Plus của Apple. Từ bảng thông số của các sản phẩm, có thể đúc rút ra 4 đặc điểm chung cho sản phẩm điện thoại cao cấp trong năm 2015.

Màn hình chất lượng QHD

Mới có mặt trên thị trường lần đầu tiên trong năm 2014 nhưng màn hình Quad HD (QHD) nhanh chóng trở thành một hiện tượng mới. Trong vòng chưa đầy một năm trở lại đây, sự xuất hiện của màn hình có độ phân giải 1.440 x 2.560 pixel giống như một “luật bất thành văn”, một tiêu chuẩn ngầm được áp dụng chung cho tất cả smartphone “gắn mác” cao cấp.

Samsung Galaxy S, bộ đôi LG G4 và LG V10, Motorola Moto X Play và người “anh em” Droid Turbo 2, Nexus 6P của Huawei liên kết với Google hay một số các sản phẩm đầu bảng của những thương hiệu khác trên thị trường, người sử dụng sẽ thấy màn hình QHD tràn ngập khắp mọi bảng thông số kỹ thuật sản phẩm. Ngay cả Microsoft cũng không nằm ngoài danh sách, bộ đôi sản phẩm mới của hãng là Lumia 950 và 950 XL đều được trang bị màn hình chất lượng cao QHD.

Trong khi các hãng cùng “chạy đua” trong cuộc chiến trang bị màn hình phân giải cao, cũng tồn tại nhiều tranh cãi xung quanh việc liệu rằng khách hàng có thực sự cần tới những màn hình hiển thị QHD trên thiết bị di động. Bởi thực tế có rất nhiều nghiên cứu và báo cáo chỉ ra rằng con người không thực sự phân biệt được sự khác nhau giữa màn hình Full HD và màn hình QHD ở khoảng cách nhìn thông thường.

Tuy nhiên, mặc cho những ý kiến hoài nghi về tầm quan trọng của màn hình chất lượng phân giải cao, cả Sony và HTC cùng đẩy cuộc cạnh tranh lên tầm cao mới khi cho ra mắt các sản phẩm màn hình Full HD. Nếu như Sony có Xperia Z5, HTC cũng không chịu kém cạnh với HTC One M9 được trang bị màn hình Full HD.

Apple là đại gia di động duy nhất hờ hững với việc cạnh tranh về chất lượng màn hình. Bằng chứng là iPhone 6S chỉ “khiêm tốn” với màn hình rộng 4,7 inch có độ phân giải 720 x 1.280 pixel trong khi đó iPhone 6S Plus thì được trang bị màn hình rộng 5,5 inch với chất lượng phân giải HD.

Vỏ kim loại

Xuất hiện trên thị trường được ngót nghét 10 năm nhưng mãi tới năm 2015, thiết kế thân máy kim loại mới thực sự trở thành xu thế thịnh hành và được áp dụng rộng rãi cho gần như mọi dòng máy cao cấp của Android. Ngay cả Samsung vốn từng trung thành sắt son với thiết kế vỏ máy nhựa cũng thay đổi lối mòn và quyết định đem ”làn gió mới” cho những thiết kế của mình. Những sản phẩm mới của Samsung với thiết kế thân máy kim loại đều được đánh giá cao về mặt thẩm mỹ, xứng tầm đẳng cấp của danh hiệu “siêu phẩm”.

Bên cạnh Samsung, các tên tuổi khác trong ngành như HTC, Huawei, Sony, LG, Motorola và Microsoft đều đồng loạt áp dụng “chiến thuật” kim loại hóa vỏ máy cho những sản phẩm “con cưng” trình làng trong năm 2015. Trong khi đó, Apple tiến thêm một bước khi ra mắt loạt iPhone 6S mới với thân máy được đúc nhôm nguyên khối. Điều này giúp thân máy iPhone cứng cáp hơn trong khi vẫn giữ được “thân hình” siêu mỏng.

Pin không tháo rời, hỗ trợ sạc nhanh

Xét trên khía cạnh về pin, các dòng máy cao cấp nền tảng Android đều theo đuổi hai xu hướng chính là pin không tháo rời và công nghệ sạc nhanh. Tuy nhiên, các fan “ruột” của Android lại không mấy hưởng ứng với thay đổi về thiết kế pin liền với thân máy. Ngược lại, các nhà sản xuất thì tỏ ra kiên định với lý do để thân máy mỏng hơn và tiết kiệm không gian bên trong máy cho những linh kiện khác. Người sử dụng cũng có những lý lẽ riêng để phản đối. Họ thích việc thay thế pin cạn bằng pin dự phòng một cách nhanh gọn hơn là việc phải “ôm” theo bộ sạc dự phòng cồng kềnh và chờ đợi pin đầy trong mấy tiếng đồng hồ.

Rất may, để “xoa dịu” cho những bất tiện về pin của thiết kế mới, người sử dụng có thể tận dụng công nghệ sạc nhanh, là xu hướng mới tích cực của các thiết bị cao cấp trong năm 2015. So với các dòng sản phẩm tiền nhiệm, siêu phẩm mới ra mắt đều có sự tiến bộ rõ rệt trong việc rút ngắn thời gian sạc đầy pin. Sony Xperia Z5 khiêm tốn nhất với thành tích rút ngắn 17% thời gian trong khi đó Galaxy S6 sạc nhanh hơn 38% và HTC One M9 tiết kiệm được 47% thời gian. Các siêu phẩm mới khác chưa dù chưa có “đàn anh” để so sánh nhưng vẫn gây ấn tượng mạnh với thời gian sạc được rút ngắn chưa tới hai giờ đồng hồ. Xét một cách tổng thể, đây vẫn chưa phải là những điều tốt nhất mà công nghệ pin đang hướng tới, nhưng với những bước đi đúng hướng như hiện tại, hứa hẹn rằng tương lai của ngành di động sẽ có những sản phẩm kỳ tích nhờ chất lượng pin được cải tiến.

Cảm biến vân tay

Công nghệ cảm biến vân tay không chỉ giúp mở khóa màn hình thay cho mật khẩu mà còn đảm nhiệm vai trò xác thực cho các giao dịch trực tuyến. Ban đầu, chỉ có một hai hãng áp dụng cho những siêu phẩm đắt đỏ cho đến nay, công nghệ được phổ cập cho tất cả sản phẩm đầu bảng của mọi thương hiệu.

Danh sách sản phẩm ứng dụng công nghệ cảm biến vân tay có thể kể nhanh gồm những cái tên quen thuộc như bộ đôi siêu phẩm Samsung Galaxy S6 và Note 5, Sony Xperia Z5, Google Nexus 6P, Motorola Moto X Style, LG V10 và dòng sản phẩm iPhone 6S cùng Lumia 950.

HTC One M9 là trường hợp đặc biệt bởi cùng lúc hãng này tung ra hai phiên bản khác nhau. Phiên bản quốc tế không hỗ trợ chức năng cảm biến vân tay trong khi đó phiên bản HTC One M9+ dành cho khu vực châu Á lại được hỗ trợ chức năng này. Tuy nhiên, với xu hướng cập nhật công nghệ cảm biến vân tay cho mọi thiết bị cao cấp trong năm 2016 chiếc One A9 của HTC cũng không bỏ qua công nghệ này.

Theo ICTNews