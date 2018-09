4 cách giúp kéo dài tuổi thọ ổ cứng SSD

Ổ cứng thể rắn luôn bị coi là có độ bền và tuổi thọ kém hơn HDD, vậy làm sao để bảo vệ thiết bị này tốt hơn.

Nhiều nhà sản xuất máy tính cá nhân đang dần "nghỉ chơi" với các thế hệ ổ cứng cũ HDD thanh bằng ổ cứng thể rắn SSD. Có lẽ khái niệm SSD không còn quá xa lạ với người dùng máy tính, một loại ổ lưu trữ không dùng các lớp đĩa giống như HDD, thay vào đó là bộ nhớ flash. Ưu điểm của SSD tới từ tốc độ, trung bình tốc độ của SSD nhanh gấp khoảng 10 lần so với HDD thông thường. Tuy vậy, có hai điều khiến SSD chưa thể trở nên phổ biến như HDD, một tới từ giá thành cao hơn, phần khác là do độ bền của nó.

Vấn đề giá thành đang dần được giải quyết, khi giá trung bình mỗi GB ổ cứng ngày càng rẻ hơn. Giá của SSD đã giảm liên tục trong thời gian qua, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận với ổ cứng tốc độ cao này. Tuy vậy, độ bền và tuổi thọ của nó vẫn làm nhiều khá băn khoăn.

Tuổi thọ của SSD được tính dựa vào thời gian sử dụng và giới hạn dung lượng ghi chép dữ liệu lên ổ. Trung bình, các ổ SSD hiện hành chỉ có thể đọc và ghi khoảng hơn 100 TB dữ liệu. Do dó, nếu phải hoạt động liên tục với tần suất cao, thời gian phục vụ của SSD sẽ bị rút ngắn lại rất nhiều. Nhưng bạn vẫn có thể tăng tuổi thọ cho SSD dựa vào những cách dưới đây.

1. Tránh nhiệt độ cao

Về cơ bản, SSD có khả năng chịu nhiệt tốt hơn HDD thông thường. Mức nhiệt trung bình theo khuyến cáo của các nhà sản xuất về khả năng chống chịu của SSD từ 0-70 độ C, trong khi đó khả năng chịu đựng của HDD là 5-55 độ C. Thậm chí, một số hãng còn tăng khả năng chịu nhiệt cho sản phẩm của mình, như SSD của HyperX có thể chịu nhiệt từ -40 độ C tới 85 độ C.

Dù có khả năng chịu nhiệt tốt trong một thời gian dài, nhưng ổ cứng của bạn không hỏng không có nghĩa dữ liệu sẽ được an toàn. Nhiều chuyên gia cho biết, dữ liệu lưu trữ trong SSD hoàn toàn có thể bị hỏng hoặc biến mất khi ảnh hưởng bởi nhiệt độ.

Trong khi hầu hết người dùng chẳng phải lo lắng về vấn đề này, SSD của họ luôn được an toàn trong một hệ thống máy tính ở nhiệt độ cho phép. Các doanh nghiệp hay nhà cung cấp máy chủ, đối tượng sử dụng rất nhiều SSD để lưu trữ và xử lý dữ liệu quan trọng, vấn đề nhiệt độ vô cùng được quan tâm. Hãy luôn giữ SSD ở một nơi thoáng mát, không quá nóng cũng không quá lạnh.

2. Tránh mất điện đột ngột

Việc mất điện đột ngột có thể phá hỏng nhiều phần cứng trong máy tính của bạn, bao gồm cả SSD. Nếu như các ổ đĩa HDD có khả năng hỏng hoàn toàn trong trường hợp máy tính dừng đột ngột, SSD an toàn hơn một chút, dữ liệu có thể mất toàn bộ nếu mất điện đột ngột khi đang sử dụng. Một nghiên cứu năm 2013 bởi 4 chuyên gia cho thấy một phần dữ liệu lớn hoặc nhỏ sẽ biến mất trong trường hợp điện năng có vấn đề.

Cách hiệu quả nhất để giải quyết tình trạng điện không ổn định là sử dụng các bộ lưu điện UPS. Các thiết bị UPS có chức năng như một bình ác quy cực lớn trong gia đình, nó sẽ đảm bảo các thiết bị điện tử không gặp vấn đề khi mất điện đột ngột.

3. Luôn giữ một dung lượng trống nhất định

Chu kỳ đọc ghi bình thường trên ổ đĩa hiếm khi gây ra các vấn đề về phần cứng, nhưng chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Chúng ta luôn nhận được cái lời khuyên về việc dành một dung lượng trống nhất định trên SSD, giải pháp đảm bảo tốc độ cho nó. Không chỉ có thế, việc để chống một vùng ổ cứng cũng giúp dữ liệu của bạn an toàn hơn.

Cơ bản, SSD có cơ chế hoạt động là ghi đè lên các vùng dữ liệu khác nhau. Khi phải ghi đè lên các vùng dữ liệu cũ, tốc độ sẽ chậm hơn hẳn so với khi ghi mới, điều này lý giải tốc độ của SSD khi ổ đĩa trống luôn nhanh hơn lúc SSD gần hết dung lượng lưu trữ.

Ngoài ra, cơ chế ghi đè này đôi khi khiến một số dữ liệu sẵn có gặp nguy hiểm, dù là không nhiều nhưng vẫn có nguy cơ ảnh hưởng tới thông tin trong ổ đĩa của bạn, đặc biệt là các vùng dữ liệu lâu không được sử dụng tới. Bởi vậy, bằng cách xóa bớt hoặc chuyển các dữ liệu ít sử dụng sang một HDD khác, SSD sẽ hoạt động tốt hơn và bền bỉ hơn.

4. Không dùng SSD làm ổ lưu trữ dữ liệu

Chúng ta nên xem xét lại khả năng dùng SSD cho các tác vụ như lưu phim, nhạc hay các nội dung "nặng đô". Các dữ liệu dạng này vẫn đảm bảo việc sử dụng tốt và ổn định trên các ổ HDD thông thường, với mức giá rẻ và dung lượng lớn hơn.

Tránh sử dụng SSD để lưu trữ phần nào giảm tối đa lượng dữ liệu mà SSD phải làm việc cùng, giúp tuổi thọ của thiết bị được kéo dài. Cùng với đó, với các ổ SSD dung lượng thấp từ 60-250GB, bạn hoàn toàn có thể dùng trong việc cài đặt hệ điều hành, ứng dụng quan trọng giúp tốc độ của hệ thống tăng lên nhiều phần.

Khi mà thị trường SSD ngày một hấp dẫn người dùng hơn, các mẫu SSD giá rẻ đang dần thay thế HDD chậm chạp, chúng ta nên tìm hiểu hình thức lưu trữ tân tiến này để mang lại hiệu quả sử dụng cao nhất, cũng như nâng cao độ bền của hệ thống.

Theo Trí Thức Trẻ