20 triệu iPhone 6 bán hết veo ở Trung Quốc

Apple tiếp tục khiến cả thế giới phải kinh ngạc khi lập kỷ lục khó tin tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Tạp chí Fortune (Mỹ) trích dẫn thống kê trên trang Tencent QQ rằng đã có hơn 20 triệu đơn đặt hàng iPhone 6 và 6 Plus chỉ trong ba ngày cuối tuần qua. Đây là con số gây sốc bởi nó lớn gấp 5 lần số điện thoại được đặt mua trong đợt đầu tiên ngày 12/9. Khi đó, Apple cho phép người sử dụng tại 10 nước (trong đó có các thị trường lớn như Mỹ, Anh và Hong Kong) đăng ký mua iPhone và đạt kỷ lục 4 triệu máy sau 24 giờ.

Còn theo MacRumors, 20 triệu máy này bao gồm 10 triệu được đặt mua qua ba nhà mạng lớn nhất Trung Quốc là China Mobile, China Unicom, China Telecom và 9,5 triệu máy được đăng ký qua kênh thương mại điện tử

Tuy nhiên, nhiều trang công nghệ cho rằng rất khó đo đếm và kiểm tra các con số trong các báo cáo từ Trung Quốc, do đó cần đợi phát ngôn chính thức của Apple.

Giới phân tích ước tính "Quả táo" sẽ bán được 59 triệu iPhone trong quý cuối cùng của năm 2014 và nếu con số bán hàng ở Trung Quốc là chính xác, Apple đã sớm đạt được một phần ba kỳ vọng chỉ trong vỏn vẹn vài ngày cuối tuần.

iPhone 6 và 6 Plus sẽ bắt đầu được bán ra tại Trung Quốc vào ngày 17/10. Nhu cầu sở hữu iPhone ở nước này đã tăng vọt so với các năm trước. Do không nằm trong số những quốc gia đầu tiên bán iPhone, giá máy tại đây đã bị đẩy lên tới hàng chục triệu đồng, cao gấp 2-3 lần so với giá ở Mỹ.

Tính đến cuối tháng 10, iPhone 6 và 6 Plus sẽ được phân phối tổng cộng ở 96 nước và vùng lãnh thổ, như ngày 17/10 là tại Trung Quốc, Ấn Độ, Monaco, ngày 31/10 tại Hàn Quốc, Thái Lan...

Thế An