10 website lưu trữ và chia sẻ hình ảnh tốt nhất

Những trang web cho phép bạn tải hình ảnh lên kho lưu trữ, tag bạn bè và tổ chức ảnh thành album để chia sẻ.

1. Flickr

Ra mắt hồi năm 2004, dịch vụ chia sẻ hình ảnh Flickr bị "bỏ bê" từ hãng sở hữu Yahoo. Tuy nhiên, lần nâng cấp gần đây nhất làm cho dịch vụ này trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với những nhiếp ảnh gia muốn chia sẻ tác phẩm của họ. Flickr hiện cung cấp dung lượng lưu trữ miễn phí lên đến 1TB (có kèm quảng cáo) trong khi tài khoản thuê bao giá 49,99 USD một năm sẽ không có quảng cáo. Flickr cũng hỗ trợ nhiều công cụ tuyệt vời chẳng hạn như tính năng gán thẻ mở rộng và cho phép xem cũng như tải ảnh ở nhiều độ phân giải khác nhau, trong đó có cả độ phân giải nguyên gốc.

Với một hệ thống giao diện dạng kéo thả rất dễ sử dụng, Flickr cho phép bạn tổ chức các album ảnh và tạo các bộ sưu tập từ tác phẩm của mình hay các nhiếp ảnh gia khác. Sau khi đã tạo các album ảnh, bạn có thể in chúng thành những quyển sách ảnh 20 trang với giá khoảng 35 USD. Nhìn chung, Flickr hiện là một lựa chọn hàng đầu của giới nhiếp ảnh gia nhờ cung cấp dung lượng lưu trữ khổng lồ cùng với giao diện đơn giản, dễ dùng.

2. Facebook

Trang web mạng xã hội hàng đầu thế giới này cũng cung cấp những công cụ để chia sẻ và hiệu chỉnh hình ảnh khá tốt. Sau khi tải ảnh chụp lên Facebook từ các phiên bản ứng dụng di động hay từ phiên bản trình duyệt web trên máy tính, bạn có thể tạo album ảnh, thêm chú thích và thông tin ngày tháng, địa điểm hay tag bạn bè vào.

Thực ra, Facebook làm giảm kích thước thật sự của ảnh xuống để phù hợp với giao diện trang. Hãng khuyến cáo kích thước độ rộng tối ưu nhất cho ảnh là 720 hay 960 pixel. Bạn cũng có thể sử dụng ảnh rộng 2.048 pixel nếu chọn tùy chọn tải lên ảnh chất lượng cao, tuy nhiên chúng vẫn bị nén khi xem.

Hiện không có cách nào để chia sẻ ảnh với kích thước gốc và đây là một vấn đề khiến nhiều nhiếp ảnh gia Facebook cảm thấy khó chịu. Dù vậy, nếu đã kết bạn với nhiều thành viên trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của mình, Facebook là một cách tuyệt vời để chia sẻ những bức ảnh chụp đời thường lên mạng xã hội.

3. 500 Pixels

Được hướng đến nhằm phục vụ nhu cầu lưu trữ kho hình ảnh cho những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, dịch vụ 500 Pixels cung cấp một thiết kế tập trung vào hình ảnh, giao diện rõ ràng và thanh lịch để hiển thị những tác phẩm tuyệt vời. Bạn có thể tổ chức ảnh của mình theo Set (ảnh theo chủ đề cụ thể) hay theo Story (ảnh theo sự kiện).

Phiên bản 500 Pixels miễn phí cho phép người dùng tải lên 20 ảnh mỗi tuần trong khi phiên bản không giới hạn số lượng tải có giá 25 USD mỗi năm. Bạn cũng có thể rao bán các ảnh in của mình trên 500 Pixels với giá từ 36 USD cho một ảnh kích thước 12x18 cm đến những người yêu thích nhiếp ảnh toàn thế giới.

4. Google+

Google đã đưa rất nhiều tính năng trong phần mềm hiệu chỉnh ảnh Picasa của hãng vào dịch vụ chia sẻ hình ảnh Google+. Những tính năng này cũng cho phép bạn thực hiện nhiều thao tác hiệu chỉnh ảnh ngay trong giao diện web, bao gồm khả năng tự động cải thiện chất lượng ảnh, cắt cúp và xoay ảnh, cùng các bộ lọc như Vintage để thêm hiệu ứng mờ và trầy xước vào ảnh theo phong cách cổ xưa. Bên cạnh đó, tính năng Tune mạnh mẽ cho phép khắc phục nhiều vấn đề như tự động chỉnh độ cân bằng trắng hay hiện tượng quá sáng.

Google+ cho phép bạn thêm thông tin địa điểm vào ảnh và tag bạn bè, đồng thời cho phép liên kết với nhiều dịch vụ khác như Google Maps. Ảnh có thể được sắp xếp vào thành những album, thêm bình luận và chú thích. Tuy nhiên, Google+ hiện chưa hỗ trợ tính năng in từng ảnh riêng biệt hay in ra sách ảnh.

5. Photobucket

Phiên bản miễn phí của Photobucket hiện cung cấp dung lượng lưu trữ 2GB, đủ để cất giữ hàng nghìn bức ảnh. Bạn có thể đăng ký gói dung lượng 10GB với giá 29,99 USD mỗi năm và không bị làm phiền bởi các mẩu quảng cáo như bản miễn phí. Photobucket sở hữu một bộ sưu tập các công cụ hiệu chỉnh ảnh khá phong phú, trong đó có cả các công cụ nâng cao chẳng hạn như cọ màu thông minh cho phép chọn thêm một màu tùy ý vào ảnh đen trắng.

Giao diện của Photobucket được đánh giá khá đơn giản và dễ dùng. Sau khi đã hiệu chỉnh ảnh, bạn có thể tổ chức chúng thành các album hay những câu chuyện ảnh để trình diễn có kèm các câu ghi chú. Photobucket còn cho phép người dùng có thể in và bán các bức ảnh riêng biệt hay in thành các quyển sách ảnh để bán. Bạn thậm chí cũng có thể in ảnh của mình lên vỏ bảo vệ máy tính bảng thông qua dịch vụ này.

6. Canon Irista

Là một thành viên mới trong lĩnh vực chia sẻ ảnh, Irista do hãng máy ảnh Canon phát triển nhưng lại không chỉ giới hạn những người dùng thiết bị Canon. Dịch vụ này có rất nhiều tính năng phong phú, chẳng hạn như trình tải lên dành cho máy tính Windows và máy Mac. Irista cũng hỗ trợ khả năng chia sẻ ảnh nhanh đến các dịch vụ như Facbook và Flickr, nhưng tiếc là chưa cho phép liên kết với Twitter và các mạng xã hội khác.

Hệ thống này được đánh giá là dễ dùng với tính năng gán mạnh mẽ cùng với tính năng tạo album. Tuy nhiên, Irista chưa cho phép mua ảnh in trực tiếp hay tạo sách ảnh, đồng thời cũng chưa có ứng dụng dành cho các nền tảng di động.

Tài khoản miễn phí của Irista sẽ có dung lượng lưu trữ 10GB trong khi tài khoản với dung lượng 50GB giá khoảng 67 USD mỗi năm.

7. SmugMug

SmugMug là trang web được thiết kế để chia sẻ hình ảnh với một trang chính có thể tùy chỉnh và số lượng lớn các kiểu mẫu (template) phong phú. SmugMug không có phiên bản miễn phí dù có bản dùng thử miễn phí 14 ngày. Mức giá rẻ nhất của dịch vụ này khoảng 5 USD một tháng hoặc 40 USD một năm.

Nếu có "rủng rỉnh" tiền, bạn nên đăng ký gói dung lượng không giới hạn để có thể lưu trữ ảnh độ phân giải cao và video 1080p, cùng với các công cụ hiệu chỉnh dễ dùng nhưng mạnh mẽ. Dù không thể thay thế phần mềm Photoshop chuyên nghiệp nhưng SmugMug được đánh giá đủ mạnh để giải quyết những vấn đề thông thường cho các nhiếp ảnh gia từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp.

8. Apple iCloud

Dịch vụ đám mây iCloud của Apple được tích hợp với phần mềm iPhoto của hãng dành cho máy Mac và các thiết bị iOS. Bạn có thể tải ảnh lên tài khoản iCloud của mình với dung lượng 5GB miễn phí và chia sẻ cho bạn bè xem qua trang web hay bằng phần mềm iPhoto. Đồng thời, Apple cho phép nâng cấp lên dung lượng 10GB với giá từ 20 USD mỗi năm. Dịch vụ iCloud cũng hỗ trợ nhiều người dùng khác nhau tải ảnh vào một tài khoản dùng chung.

iPhoto cho phép bạn tạo bưu thiếp, lịch và sách ảnh với giá từ 19,99 USD cho 20 trang hay 0,69 USD mỗi trang thêm vào. Tuy nhiên, để hiệu chỉnh ảnh trong các sản phẩm này, bạn phải sử dụng ứng dụng iPhoto của Apple vốn chưa có phiên bản dành cho người dùng Windows.

9. EyeFi

EyeFi là một giải pháp kết hợp giữa phần cứng và phần mềm. Với một chiếc thẻ nhớ SD 8GB của EyeFi (giá khoảng 50USD) gắn vào máy ảnh, bạn có thể chụp và tải ảnh ngay lên dịch vụ đám mây của hãng nhờ mạch Wi-Fi tích hợp ngay bên trong thẻ. Từ đó, bạn có thể chia sẻ ảnh dưới dạng các album ảnh được sắp xếp theo tên, ngày chụp hoặc theo sự kiện. Đồng thời, bạn cũng có thể tải ảnh lên các mạng xã hội như Facebook hay các trang web chia sẻ ảnh như Flickr hay SmugMug. Tuy nhiên, tiếc là EyeFi hiện chưa hỗ trợ các dịch vụ trực tuyến khác như Twitter hay Google+.

Khi mua thẻ nhớ EyeFi, người dùng sẽ nhận được 3 tháng sử dụng dịch vụ miễn phí. Sau thời gian này, bạn phải trả gói thuê bao 49 USD/năm với không gian lưu trữ không giới hạn. Mức giá này được cho là đắt hơn hầu hết các dịch vụ khác và các tính năng mà EyeFi cung cấp cũng giới hạn. Nhưng nhìn chung, khả năng tải ảnh trực tiếp từ máy ảnh ngay sau khi chụp của EyeFi được đánh giá khá hữu ích.

10. Dropbox

Dịch vụ đám mây Dropbox gần đây vừa hỗ trợ thêm khả năng chia sẻ ảnh. Phiên bản mới nhất cho các nền tảng di động Android và iOS hiện có tính năng tự động tải ảnh lên từ thiết bị di động. Bạn cũng có thể tải ảnh lên từ máy tính giống như bất kỳ các định dạng tập tin khác. Khi ảnh đã được lưu trữ trên Dropbox, bạn có thể tạo và chia sẻ các slideshow trình chiếu cơ bản để mọi người xem. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể chia sẻ các tập tin trực tiếp cho những người dùng Dropbox khác.

Tiếc là Dropbox hiện chưa hỗ trợ tính năng tag bạn bè hay tính năng in ảnh cũng như hiệu chỉnh ảnh trực tuyến. Nhìn chung, Dropbox chỉ thích hợp với người dùng muốn chia sẻ những bức ảnh gốc với người khác. Dịch vụ này hiện cung cấp gói miễn phí với 2GB dung lượng và gói Pro 100GB với giá 9,99 USD mỗi tháng.

Theo PCWorld