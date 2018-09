10 mẫu SUV và bán tải tốt nhất 2017

Honda là hãng duy nhất có tới 2 sản phẩm lọt vào danh sách, trong khi có tới 4 hãng Đức góp tên và Kia Soul là xe Hàn duy nhất trong top 10.

Dòng xe đa dụng, gồm SUV crossover, pickup và van chiếm tới 60% doanh số xe mới bán ra tại Mỹ tính đến tháng 11/2016. Con số cả năm 2015 là 56%. Mức tăng trưởng đáng kể được ghi nhận từ 2009 và đó là lý do để Car and Driver tăng số xe trong danh sách xe SUV và bán tải tốt nhất năm từ 5 lên 10.

Nguyên tắc đặt ra là mỗi mẫu xe mới hoặc được nâng cấp đáng kể phải có giá bán dưới 80.000 USD để được lọt vào danh sách đánh giá. Sau đó là một tuần xem xét, lựa chọn kẻ thắng cuộc nhờ vào phiếu bầu của các biên tập viên, phóng viên thông qua ba tiêu chí giá trị, cảm giác lái và sự hoàn chỉnh của trang thiết bị.

Tiêu chí cuối cùng liên quan nhiều tới hàng ghế thứ hai và ba, kiểu ghế gập để tăng dung tích khoang hành lý, các tính năng kết nối và các đặc điểm tiện dụng.

Crossover cỡ nhỏ tốt nhất: Kia Soul

Được quảng bá như một công cụ đầy sức mạnh, Soul có thể biến thành một thứ biểu tượng của phái mạnh, một chiếc máy tính Apple hay một loại phụ kiện thời trang. Thực tế, chiếc hatchback cỡ nhỏ thể hiện như một mẫu crossover đầy phiêu lưu và gan góc.

Khi lần đầu xuất hiện vào 2009, Soul dường như là kẻ chậm chân tham gia vào bữa tiệc của những mẫu hatchback hình hộp với những kẻ đến sớm như Honda Element, Scion xB và Nissan Cube. Nhưng sau đó, chiến dịch quảng bá với biểu tượng là những chú chuột hamster nhanh chóng giúp Soul trở nên nổi tiếng hơn. Mẫu Soul ăn khách hiện nay vẫn trung thành với xu hướng "xế hộp" theo đúng nghĩa đen, và thế hệ thứ 2 vào năm 2014 thực sự tạo nên làn sóng crossover cỡ nhỏ.

Soul có giá bán tại Mỹ từ 16.900-23.500 USD. Động cơ tùy chọn 1,6 lít 4 xi-lanh thẳng hàng công suất 130 mã lực, 2 lít 4 xi-lanh thẳng hàng công suất 161 mã lực và 1,6 lít 4 xi-lanh thẳng hàng tăng áp công suất 201 mã lực. Hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp hoặc 7 cấp ly hợp kép. Mức tiêu hao nhiên liệu trên đường hỗn hợp là 8,4-8,7 lít/100 km.

Crossover hạng sang cỡ nhỏ tốt nhất: BMW X1

X1 là một trong số ít mẫu crossover cỡ nhỏ với không gian rộng rãi cho hành khách và chỗ để hành lý khá dư giả, ngoài ra trang bị nội thất không mấy kém cỏi khi so với X3. Trong khi động cơ 2.0 tăng áp tràn ngập phân khúc, thì BMW tăng sức cạnh tranh của X1 bằng hộp số tự động 8 cấp cho hiệu suất cũng như mức tiết kiệm nhiên liệu đáng nể.

Nội thất X1 gây ấn tượng với da bọc, gỗ ốp trên bảng điều khiển (tùy chọn), các chi tiết mạ crôm và đen bóng. Màn hình hiển thị 6,5 inch tiêu chuẩn và tùy chọn loại 8,8 inch. Ngoài ra là gói trang bị Premium 3.300 USD với cửa sổ trời kép.

X1 2017 giá bán tại Mỹ từ 34.100-36.100 USD với động cơ 2 lít 4 xi-lanh thẳng hàng tăng áp cho công suất 228 mã lực cùng hộp số tự động 8 cấp. Hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh. Mức tiêu hao nhiên liệu trên đường hỗn hợp 9,1-9,4 lít/100 km.

SUV cỡ nhỏ tốt nhất: Honda CR-V

Qua 5 thế hệ và đã hơn 20 năm, CR-V trở thành "khách quen" trên các con đường cao tốc ở Mỹ. Khả năng thuyết phục nằm ở việc kết hợp giữa sự tiện dụng, giá trị và giá bán phải chăng.

Ngoại hình năng động, nội thất tiện dụng bậc nhất phân khúc là những thứ được đánh giá cao. Ngoài ra là cảm giác lái, sự vận hành và việc kết hợp giữa những đặc điểm hữu dụng, độ an toàn và công nghệ mới hay giải pháp tạo không gian để đồ.

Sức mạnh ở phần lớn các phiên bản là loại 1,5 lít tăng áp 4 xi-lanh cho công suất 190 mã lực. Cao hơn là loại 2,4 lít 4 xi-lanh. Cả 2 đều kết hợp hộp số CVT.

Nội thất phong cách, không gian thoải mái cho người trưởng thành ở hàng ghế sau. Các cổng USB đảm bảo cung cấp năng lượng cho các thiết bị di động. Cửa sau mở gần như ở góc 90 độ tạo không gian lên xuống dễ dàng, ngay cả với việc tháo/lắp ghế trẻ em.

Honda CR-V 2017 đạt mức tiêu hao nhiên liệu 7,8-8,7 lít/100 km đường hỗn hợp. Giá bán tại Mỹ từ 25.000-34.600 USD.

SUV cỡ nhỏ hạng sang tốt nhất: Porsche Macan

Khác với các mẫu thể thao đa dụng bình dân, Porsche Macan tập trung nhiều vào nửa thể thao so với sự đa dụng. Mọi phiên bản Macan đều sử dụng bộ tăng áp. Bản GTS chỉ mất 4,4 giây để tăng tốc từ 0-97 km/h nhờ sức mạnh 360 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại vòng tua chỉ 1.650 vòng/phút.

Dung tích không gian để hành lý chỉ 509 lít (với mọi ghế được sử dụng) có thể bị cho là ít. Nhưng dưới sàn khoang để đồ phía sau còn là hộc sâu 914 mm và rộng tới 1.000 mm, đủ chứa những chiếc mũ bảo hiểm và quần áo bảo hộ hoặc đủ số đồ cho một kỳ nghỉ cuối tuần.

Macan 2017 bán ra tại Mỹ từ 48.600-77.100 USD. Mức tiêu hao nhiên liệu trên đường hỗn hợp khoảng 10,7-12,4 lít/100 km.

SUV hạng trung tốt nhất: Mazda CX-9

Ngoại hình trẻ trung, cá tính, nội thất rộng thoáng là điểm cộng của CX-9. Các điểm nhấn bằng gỗ hồng sắc tạo cảm giác sang trọng.

Động cơ 2,5 lít 4 xi-lanh cho công suất 250 mã lực được cho là vừa đủ. Không gian không thoải mái hàng đầu phân khúc, nhưng không làm CX-9 mất điểm. Thứ được đánh giá cao là hệ thống treo tinh chỉnh mang lại chế độ vận hành tốt, mức tiêu hao nhiên liệu 10,7 lít/100 km đường nội thị và 8,4 lít/100 km đường quốc lộ ở các phiên bản dẫn động cầu trước.

Kiểm soát hành trình chủ động và phanh khẩn cấp tự động là tiêu chuẩn trên bản Grand Touring và Signature. CX-9 2017 bán ra tại Mỹ với giá từ 33.000-45.000 USD.

SUV hạng sang cỡ trung tốt nhất: Audi Q7

Chọn lựa dựa vào tiện nghi của hành khách, không gian để đồ, gầm cao, 3 hàng ghế... thường là những tiêu chí của dòng SUV. Q7 được đánh giá nằm ngoài đám đông nhờ sự kết hợp tốt nhất khả năng tiện dụng, cảm giác lái cũng như độ sang trọng xứng đáng với mức giá.

Q7 có giá bán từ 50.000 USD cho bản tiêu chuẩn động cơ 2 lít tăng áp 4 xi-lanh cho công suất 252 mã lực. Tùy chọn động cơ V6 siêu nạp công suất 333 mã lực đủ giúp Q7 tăng tốc từ 0-97 km/h sau 5,5 giây. Gập cả 2 hàng ghế sau tạo không gian để đồ tới 2.039 lít.

Các phiên bản khác nhau có thể trang bị da bọc cao cấp, gỗ ốp, màn hình thông tin giải trí 12,3 inch như trên bản Prestige. Ngoài ra là gói trang bị tùy chọn Vision trong đó có đèn pha toàn LED và hệ thống camera toàn cảnh.

SUV cỡ lớn tốt nhất: Mercedes GLS450

Giữa GLS450 bản thấp cấp nhất giá 69.700 USD và Chevrolet Suburban bản tiêu chuẩn giá chỉ ở mức 50.000 USD, Car and Driver khuyên nên lấy mẫu SUV hạng sang do chất lượng lắp ráp, chế độ lái năng động và việc bố trí không gian hiệu quả so với đối thủ.

Trong dòng GLS đa dạng mẫu mã, chỉ bản GLS450 với động cơ 6 xi-lanh lọt vào danh sách này. Với bộ tăng áp kép, GLS450 có công suất 362 mã lực. Và dù ít hơn 2 xi-lanh so với mọi đối thủ khi được thử nghiệm để đánh giá, mẫu SUV của Mercedes vẫn nhanh nhất trong màn tỷ thí tăng tốc từ 0-97 km/h cũng như tiết kiệm nhiên liệu nhất.

GSL450 còn thân thiện với hành khách phía sau, ở cả hàng ghế thứ 2 và 3. Hàng ghế thứ 2 gập gọn và trượt về trước chỉ với một nút bấm. Hàng ghế thứ 3 có cả tì tay phía ngoài, hộc đựng cốc và đèn đọc sách, những trang bị bỏ xa các đối thủ như GMC Yukon, Lincoln Navigator và Nissan Armada tại thị trường Mỹ.

Bán tải hạng trung tốt nhất: Honda Ridgeline

Sử dụng kết cấu thân liền khối, động cơ nằm ngang và hệ thống treo độc lập là những đặc điểm giúp Ridgeline được đánh giá cao. Phiên bản 2017 là thế hệ mới với nội thất được bố trí hợp lý, rộng rãi và đa tính năng.

Động cơ của chiếc SUV cỡ lớn là loại 3,5 lít V6 cho công suất 280 mã lực kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Thời gian tăng tốc từ 0-97 km/h là 6,6 giây, nhanh hơn Toyota Tacoma V6 lẫn Chevrolet Colorado V6. Mức tiêu hao nhiên liệu khi Car and Driver chạy thử trên đường cao tốc là 8,4 lít/100 km.

Cửa sau thùng xe mở theo hai hướng, hộc để đồ dưới sàn thùng xe dung tích 207 lít. Xe bán ra tại Mỹ từ 30.400-43.800 USD.

Bán tải cỡ lớn tốt nhất: Ford F-150

Các mẫu bán tải hạng nhẹ cỡ lớn ngày nay không chỉ thể hiện khả năng làm việc ấn tượng, mà còn dễ điều khiển và tiện nghi. F-150 vượt trên các đối thủ nhờ chất lượng cũng như những cải tiến.

Động cơ 3,5 lít EcoBoost V6 nâng cấp cho công suất 450 mã lực và mô-men xoắn cực đại 692 Nm kết hợp hộp số tự động 10 cấp biến F-150 đời 2017 trở thành chiếc bán tải mạnh nhất và công nghệ nhất bán ra tại Mỹ, theo Car and Driver.

F-150 có giá bán từ 27.800 USD. Thân xe bằng nhôm là thứ khiến các đối thủ gần như không dám so sánh. Thậm chí nội thất còn có ghế massage, cửa sổ trời toàn cảnh 2 tấm cùng một loạt tính năng an toàn chủ động.

Xe van tốt nhất: Chrysler Pacifica

Ngoại hình thường thất bại trong việc đốt cháy đam mê, dòng minivan mang nhiều cảm giác về một phương tiện vận chuyển đơn thuần, đặc biệt khi xu hướng ngày nay là crossover và SUV.

Nhưng Chryler Pacifica 2017 lại là ví dụ về sự khác biệt. Đó không phải là chiếc xe kỳ cục chở đứa trẻ nào đó tới lớp học ballet hay đến sân tập bóng chày. Ngay phiên bản rẻ nhất của Pacifica cũng mang những đặc điểm tiện dụng, tiện nghi và an toàn hiện đại. Thoải mái, chống ồn tốt, dễ lái, dễ đỗ và dễ chất đồ là những điểm thuyết phục. Xe chở được tới 8 người là điểm cộng khác. Khi hàng ghế thứ 3 có người ngồi vẫn dư không gian phía sau để chứa hành lý.

Chrysler còn lần đầu trang bị hệ thống treo sau độc lập trên một chiếc minivan cho Pacifica. Phần lớn các phiên bản sử dụng động cơ 3,6 lít V6 công suất 287 mã lực kết hợp hộp số tự động 9 cấp, hệ dẫn động cầu trước. Mức tiêu hao nhiên liệu là 7,6 lít/100 km trên chặng đường chạy thử dài 322 km với tốc độ 121 km/h.

Pacifica còn có phiên bản hybrid, lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc minivan tại Bắc Mỹ, dùng cùng động cơ V6 và có thêm động cơ điện. Hàng ghế thứ hai có thể "hô biến" dưới sàn xe, nơi để gói pin.

VnExpress