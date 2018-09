10 điều ước dành cho iPhone 6

Người dùng mong có một chiếc điện thoại màn hình lớn, pin lâu, khả năng chống nước và loa ngoài tốt hơn.

1. Thời lượng pin tốt hơn

Vấn đề lớn nhất với tất cả dòng iPhone trước đây là thời lượng pin khá thấp. Người dùng iPhone nói chung không hề đòi hỏi một bộ vi xử lý nhanh hơn hoặc một chiếc điện thoại mỏng hơn chỉ vài mm. Điều mà họ chờ đợi nhất, theo khảo sát, là chiếc iPhone của họ có thể hoạt động cả ngày mà không cần sạc. Dĩ nhiên có nhiều người không dùng iPhone với tần suất lớn như vậy và khống hề phải lo lắng về pin, nhưng số người phải cắm sạc ít nhất một lần trong ngày hoặc phải giới hạn mức độ sử dụng iPhone của họ còn nhiều hơn thế.

Chiếc iPhone 5S có dung lượng pin là 1.570mAh, lớn hơn mẫu iPhone trước đó, nhưng chưa thể so sánh được với các đối thủ khác. LG G3 có pin với dung lượng lên tới 3.000mAh và còn tháo rời được.

Hình ảnh ở trên là ảnh chụp từ màn hình của một chiếc LG G3 trải qua một đêm không sạc. Sau 55 giờ hoạt động liên tục, nó vẫn có thể chạy tiếp 50 giờ nữa ở chế độ chờ. Dĩ nhiên ta vẫn phải cắm sạc nếu dùng liên tục trong ngày, nhưng vẫn sẽ thật tuyệt nếu điện thoại của bạn có thể hoạt động được thêm một ngày khi cần.

Thời lượng pin tốt hơn sẽ vẫn là tính năng được mong chờ nhất ở iPhone 6. Người dùng hy vọng rằng sẽ không còn phải mang theo một cục pin dự phòng để sạc điện thoại mỗi khi ra ngoài.

Nhiều người dùng iPhone phải sạc hơn một lần trong ngày. Ảnh: WN.

2. Trang bị khả năng chống nước

Chiếc Galaxy S5 của Samsung có khả năng chống nước và điều đó thực sự rất tuyệt vời. Người dùng có thể sử dụng chiếc điện thoại này để chụp ảnh dưới nước, xem phim khi ngâm mình trong bồn tắm hoặc mang theo ra bãi biển mà không cần vỏ bọc, những thứ mà họ không thể làm được với iPhone.

Công nghệ dùng để sản xuất một chiếc iPhone 6 chống nước là hoàn toàn khả thi, nhưng Apple có lẽ sẽ không bảo vệ hoàn toàn chiếc điện thoại này bởi tính thẩm mỹ. Chiếc Galaxy S5 sử dụng một nắp nhỏ để che cho cổng USB tránh khỏi bị dính nước và có lẽ như thế là quá xấu đối với các nhà thiết kế của Apple.

3. Màn hình lớn hơn

Các tin đồn đang chia thành hai luồng với hai mẫu iPhone 6 khác nhau. Một mẫu có màn hình 4,7 inch, trong khi mẫu kia có màn hình 5,5 inch. Cả hai mẫu đều có màn hình lớn hơn đáng kể so với iPhone 5S. Bạn sẽ khó có thể hiểu được độ hữu dụng của một màn hình lớn cho tới khi được dùng một chiếc điện thoại với màn hình lớn sắc nét.

Hầu như mọi thao tác đều tuyệt hơn với màn hình lớn, dĩ nhiên trừ khi bạn dùng điện thoại bằng một tay. Như trong bức hình trên đây, ta có thể thấy LG G3 với màn hình 5,5 inch chiếm diện tích gần gấp đôi so với iPhone 5S có màn hình 4 inch. Cả hai chiếc điện thoại đều có độ dài tương đương.

Chúng ta đã thấy những mẫu iPhone 6 và vỏ phù hợp với kích cỡ màn hình lớn, nhưng những tin đồn gần đây cho thấy Apple sẽ không tung ra cả hai mẫu điện thoại cùng lúc để tránh việc chúng cạnh tranh trực tiếp với nhau. Hy vọng rằng hãng sẽ đưa ra sự lựa chọn đúng đắn.

4. Bộ nhớ lớn hơn, cỡ 128GB

Người dùng iPhone đã bị giới hạn với ba lựa chọn 16, 32 và 64GB kể từ năm 2011 khi Apple giới thiệu iPhone 4s với ba mức dung lượng đó. Apple sẽ phải có khả năng tăng dung lượng bộ nhớ mà vẫn giữ nguyên mức giá sau ngần ấy năm, đồng thời nâng mức dung lượng cơ bản của iPhone 6 lên 32GB. Như chúng ta đã biết về iPhone 5 và 5S, bộ nhớ 16GB là một thảm họa trong thời đại của video và ảnh HD hay những ứng dụng tốn bộ nhớ. Các dòng iPad mini và iPad Air đã có lựa chọn 128GB mà thậm chí thế là còn chưa đủ đối với một vài khách hàng.

Không gian vật lý sẽ không phải là một vấn đề đáng kể, khi mà Apple và các công ty khác đã có những công nghệ có thể gói gọn bộ nhớ 128GB hoặc hơn vào cùng một không gian như bộ nhớ 64GB của Apple.

5. Mở rộng bộ nhớ ngoài

Về phần bộ nhớ ngoài, Apple có thể làm theo những gì đối thủ của họ đã làm và bán điện thoại với bộ nhớ trong bị giới hạn kèm một khe cắm microSD. SanDisk hiện đã có thể đặt bộ nhớ 128 GB vào một chiếc thẻ microSD và bán nó với giá 119 USD. Apple hiện cũng tính phí 100 USD cho việc chuyển đổi từ 16 GB lên 32 GB và thêm 100 USD để từ 32 lên 64 GB. Apple đang cố kiếm lợi nhuận từ việc cung cấp thêm bộ nhớ, nhưng điều đó thật quá phiền hà với người dùng.

Như chúng ta đã thấy ở HTC One M8 hay những dòng smartphone hiện tại khác, sẽ rất dễ dàng để đưa thêm một khe cắm thẻ microSD mà không làm ảnh hưởng nhiều đến diện mạo của iPhone 6.

6. Trang bị NFC

iPhone 5S là chiếc điện thoại hàng đầu duy nhất không có công nghệ NFC. Công nghệ này sẽ giúp bạn kết nối các thiết bị một cách dễ dàng. Ví dụ, một chiếc máy ảnh Sony RX 100M3 có thể gửi ảnh trực tiếp đến iPhone và điện thoại Android. Nhưng nếu như để kết nối với một chiếc điện thoại Android, bạn chỉ cần chạm chiếc điện thoại vào phía bên trái máy ảnh, thì để kết nối với iPhone bạn lại cần phải nhập mật khẩu WiFi.

Apple đã cung cấp ứng dụng Passbook trên iOS 7 và iOS 8, giúp cho người dùng có thể quét đồ vật như thẻ tín dụng, nhưng NFC tiện lợi hơn rất nhiều. Passbook đôi lúc xảy ra lỗi, và còn gặp vấn đề về bảo mật khi những thứ như mã vạch có thể hiển thị trên màn hình và bị chụp lại rồi sử dụng mà không được sự cho phép của bạn.

NFC hiện vẫn chưa phổ biến khắp nơi, nhưng có vẻ điều đó chỉ còn là một sớm một chiều. Nếu Apple không đưa công nghệ này vào iPhone 6, thì các điện thoại Android sẽ có ít nhất một ưu thế so với điện thoại mới của hãng này.

7. IR Blaster

HTC One M8, Galaxy S5 và một vài chiếc smartphone đời mới khác đều có tính năng IR Blaster. Điều đó có nghĩa là những điện thoại này có thể hoạt động như một bảng điều khiển của đầu kỹ thuật số, TV và hơn thế nữa. Một thiết bị IR Blaster về cơ bản là một chiếc đèn phát ra ánh sáng ở những tần số khác nhau để điều khiển thiết bị bật tắt, chuyển kênh hay giảm âm lượng. Chúng ta không phải đang nói tới một công nghệ phức tạp gì cả, nhưng nó sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc điều khiển TV.

8. Camera 'bá đạo'

iPhone 5S có camera khá tốt, nhưng nó hoàn toàn có thể tốt hơn thế rất nhiều. Người dùng đang hy vọng Apple sẽ mang đến một sự đột phá thực sự khi tung ra iPhone 6 với camera bằng hoặc hơn các đối thủ. Chiếc camera tốt nhất hiện nay là camera 41 megapixel của Nokia Lumia 1020. Với việc ngày càng có nhiều người sử dụng iPhone như một chiếc máy ảnh duy nhất, Apple nên nỗ lực để cải thiện camera của iPhone 6.

9. Loa ngoài tốt hơn

HTC One M8 đang là chiếc điện thoại có loa ngoài tốt nhất hiện nay. Ảnh: HD.

Loa ngoài của iPhone 5S là tương đối yếu. Việc nghe nhạc bằng loa ngoài mà không phải sử dụng tai nghe rõ ràng không phải là ưu tiên của Apple trong những năm qua. Trong khi đó, chiếc HTC One M8 lại có thể phát âm thanh hướng tập trung ra phía trước nhờ bộ đôi loa Boomsound trực diện. Có một cặp loa ngoài như One M7 hoặc One M8 thực sự rất tuyệt, vì bạn có thể nghe âm thanh từ hai phía như khi dùng tai nghe vậy, hay nghe một bản nhạc ở mức âm lượng lớn hơn nhiều.

10. Phụ kiện 'Made by Apple'

Các đối thủ của Apple đang sản xuất những phụ kiện khá tốt dành riêng cho điện thoại của họ. Trong khi đó phụ kiện duy nhất mà hãng sản xuất dành cho iPhone 5s là tai nghe, dây nối và vỏ. Hiện có tin đồn rằng Apple đang nghiên cứu iWatch, nhưng hy vọng rằng hãng sẽ làm được nhiều hơn thế và phát minh ra một thứ gì đó giúp cho iPhone 6 trở nên nổi bật giữa đám đông.

Google Glass còn lâu mới hoàn thiện, nhưng đó là một sản phẩm thuộc dạng có thể thay đổi hoàn toàn thế giới công nghệ. Có thể Apple cũng đang giữ bí mật về một thứ gì đó và sẽ làm chúng ta ngạc nhiên bằng việc tung ra một hoặc hai phụ kiện "hoàn toàn mới", đi kèm với iWatch.

Theo VnReview