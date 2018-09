10 chủ đề được quan tâm nhất trên Facebook năm 2014

Dịch Ebola, World Cup và cuộc thi đổ nước đá Ice Bucket Challenge được chú ý nhiều hơn.

Năm ngoái, những chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên Facebook là Giáo hoàng Pope Francis, em bé hoàng gia Royal Baby và Miley Cyrus. Nhưng năm nay, dịch Ebola, World Cup và cuộc thi đổ nước đá Ice Bucket Challenge được chú ý nhiều hơn.

Facebook vừa công bố những chuyện được nói nhiều nhất năm 2014 "Year in Review", trong đó liệt kê những điều mà 1,35 tỷ thành viên tích cực của Facebook đề cập nhiều nhất trong năm. Mạng xã hội đã đưa ra danh sách 10 chủ đề nổi bật nhất trong một số lĩnh vực, như giải trí, truyền hình, thời sự….

Để tạo ra danh sách này, Facebook xem xét tổng số lượt đăng tải về các chủ đề cụ thể. Ngoài ra, Facebook không xem xét đến sự tham gia tương tác của người dùng đối với các chủ đề, như bình luận, thích hay chia sẻ.

10 chủ đề được nói đến nhiều nhất năm 2014

1. World Cup (Trong năm 2014, sự kiện World Cup 2014 ở Brazil được nói đến nhiều nhất so với bất cứ sự kiện nào trong lịch sử Facebook).

2. Dịch Ebola

3. Bầu cử ở Brazil

4. Tài tử Robin Williams qua đời

5. Cuộc thi đổ nước đá Ice Bucket Challenge (từ tháng 6 đến tháng 9, đã có hơn 17 triệu video đổ nước đá được tải lên Facebook)

6. Xung đột ở Gaza

7. Hãng hàng không Malaysia Airlines với hai vụ tai nạn máy bay

8. Siêu Cup bóng bầu dục Mỹ Super Bowl

9. Thiếu niên da màu Michael Brown (vụ cảnh sát bắn chết thiếu niên Michael Brown ở Ferguson, Mỹ)

10. Olympic mùa đông Sochi

10 chủ đề được người Mỹ quan tâm nhất năm 2014

1. Dịch Ebola

2. Cuộc thi đổ nước đá Ice Bucket Challenge

3. Tài tử Robin Williams

4. Giải bầu dục Mỹ Super Bowl

5. Michael Brown - Ferguson

6. World Cup

7. Xung đột ở Gaza

8. Các bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ

9. Hãng hàng không Malaysia Airlines

10. ISIS

10 ngôi sao giải trí được quan tâm nhất tại Mỹ

1. Beyoncé

2. Pharrell Williams

3. Nicki Minaj

4. Taylor Swift

5. Jimmy Fallon

6. Iggy Azalea

7. Katy Perry

8. Pitbull

9. John Legend

10. Kim Kardashian

10 bài hát được nghe nhiều nhất tại Mỹ

1. "Happy" – Pharrell

2. "All of Me" – John Legend

3. "Stay with Me" – Sam Smith

4. "Turn Down for What" – DJ Snake & Lil Jon

5. "Let It Go (from Frozen)" – Idina Menzel

6. "Drunk in Love" – Beyoncé featuring JAY Z

7. "Anaconda" – Nicki Minaj

8. "Shake It Off" – Taylor Swift

9. "Rude" – Magic!

10. "Fancy" – Iggy Azalea featuring Charli XCX

Theo VnReview